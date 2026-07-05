양대노총 공공노동자들 "노정 교섭 실시" 촉구

AD

1만여 명의 공공부문 노동자들이 지난 4일 정부를 향해 "노정 교섭 실시와 공공기관 보수위원회 설치" 등을 촉구하며 결의를 다졌다. 공공노동자 총력 결의대회는 이날 오후 2시부터 양대노총 공공부문노동조합 공동대책위원회(양대노총 공대위) 주최로 서울 숭례문 앞 세종대로에서 열렸다.집회 참가자들은 '멈춰라 일방통행' '열어라 노정교섭' 등이 적힌 손팻말을 들며 정부가 추진하고 있는 공공기관 총인건비, 지방 이전 등의 노동 정책을 비판했다. 양대노총(한국노총, 민주노총) 공공부문 노동자들은 이날 정부를 향해 ▲실질적인 노정교섭 실시 ▲공공기관 보수위원회 즉각 설치 ▲공공기관운영위원회의 민주적 운영 강화 ▲일방적 기관 통폐합 및 분리 중단 ▲노동권 침해 악덕지침 전면 폐기 ▲졸속적 공공기관 지방 이전 반대 ▲총인건비 개선 및 적정임금 보장 ▲현장인력 확충 및 공공일자리 확대 등을 촉구했다.정정희 공공연맹위원장, 윤석구 금융노조위원장, 이지웅 공공산업노조위원장, 엄길용 공공운수노조위원장, 최희선 보건의료노조위원장 등 양대노총 5개 산별 대표자들은 공동 대회사를 통해 "관료들이 밀실에서 공공 기관의 운영을 결정하는 행태를 더는 용납하지 말고 함께 투쟁으로 노정교섭을 쟁취하자"고 외쳤다.연대사를 한 케이트 라핀(Kate Lappin) 국제공공노련(PSI) 아태지역 총장은 "한국의 조직된 노동자들이 진정한 단체 교섭권을 쟁취해 다시 한번 전 세계 노동자들에게 영감을 줄 수 있길 바란다"고 피력했다. 각 산별 현장 공공노동자들도 투쟁사를 통해 총인건비 제도의 문제점을 지적했다. 동시에 정부의 공공기관 지방이전·통폐합 정책 등을 비판했다.발언을 한 이양섭 서울교통공사통합노조 위원장은 "정부의 일방통행이 아닌 공공노동자와 정부 간 실질적인 노정교섭 이루어져야 한다"며 "사회공공성을 지켜내기 위해서는 공공노동자들의 연대만이 해결책이다"라고 피력했다.이들은 이날 투쟁결의문을 통해 "공공노동자들이 투쟁으로 노정교섭과 공공기관 정책 전환을 열어내자"며 연대 투쟁을 강조했다. 집회에서는 공공 기관 정책 폐단을 적은 4개의 대형 현수막을 찢는 상징 의식도 선보였다. 또한 공공운수노조 경기문화예술지부 합창단의 노래 공연 등이 참가자들의 흥을 돋웠다.한편, 양대노총 공공부문노동조합 공동대책위원회는 한국노총 전국공공노동조합연맹, 전국공공산업노동조합연맹, 전국금융산업노동조합과, 민주노총 전국보건의료산업노동조합, 전국공공운수사회서비스노동조합 등이 참여하고 있다.