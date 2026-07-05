"왜 안 되겠어?"에서 시작... LCOY Korea가 보여준 희망

큰사진보기 ▲낯선 지구에서 발견한 희망, 응답하는 세계 김추령 성공회대학교 교수가 기후위기의 심각성과 공포보다 희망을 얘기하고 있다. ⓒ 김지환 관련사진보기

"기후위기는 심각합니다."

큰사진보기 ▲낯선 지구에서 발견한 희망, 응답하는 세계김추령 성공회대학교 교수가 '낯선 지구에서 발견한 희망, 응답하는 세계'라는 강연 중 세포 내 공생설을 얘기하고 있다. ⓒ 김지환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함께 쓰는 기후성명서 참여청(소)년들이 LCOY 컨퍼런스 함께 쓰는 청년 기후성명서 시간에 기후성명서를 제출하기 전, '전쟁과 기후정의', '정의로운 전환', '에너지와 산업', '해양'이라는 4가지 주제에 대한 질문에 대하여 포스트잇에 답을 적어 붙이고 있다. ⓒ 김지환 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년들의 청원활동CO2ether라는 고등학생 팀이, 지자체에 청원을 넣은 활동을 소개하며 기후행동 실천에 대해 소개하고 있다. ⓒ 김지환 관련사진보기

"우리는 완벽해서 행동하는 것이 아니라, 행동하면서 더 나아집니다. 기후위기는 우리에게 완벽함을 요구하지 않습니다. 포기하지 않는 사람들을 필요로 할 뿐입니다. 우리 청년이라 조금 서툴 수 있습니다. 하지만 안 하는 것보다 낫잖아요."

큰사진보기 ▲청년들의 기후성명서 전달식기후변화 회의 폐회식 때 청(소)년들이 모여 의견을 적은 기후성명서를 국가기후위기대응위원회 에너지 & 산업 전환 분과위원장 김혜예님에게 전달하고 있다. ⓒ 김지환 관련사진보기

"성명서를 받으면서 너무 부담스럽고 죄송했습니다. 마치 '당신들이 (과거에) 하지 못한 거 지금 우리가 하느라 이렇게 고생하고 있어'라는 어른들을 향한 꾸중처럼 들렸기 때문입니다. 우리 세대가 산업화 속에서 이산화탄소를 내뿜으며 지키지 못했던 미래를, 뒤로 미뤄진 존재가 아니라 '미래를 주체적으로 준비하는 세대'로서 청년들이 직접 가르쳐주고 있어 든든하고 감사합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다. 본 기사는 지난 7월 3일 서울대학교 사범대학 12동에서 개최된 '2026 LCOY(Local Conference of Youth) Korea' 컨퍼런스 현장을 직접 취재하고 관련 녹취 및 사진 자료를 바탕으로 작성했습니다. 이번 행사에서 청년과 청소년들이 머리를 맞대고 완성한 '한국 청년 기후성명서(NYS)'는 글로벌 청년 기후성명서(GYS)로 통합되어, 오는 11월 튀르키예 안탈리아에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 유엔사무총장에게 공식 전달될 예정입니다. 미래세대의 목소리가 국제 사회와 지역 지자체에 실질적인 변화를 공론화할 수 있도록 앞으로도 후속 취재를 이어갈 예정입니다.

기후변화 관련 강연이나 환경회의에서 가장 많이 듣는 말이다. 하지만 행사가 끝난 뒤 참가자들에게 남는 것은 무엇일까. 심각성을 일방적으로 배우는 것만으로 사람들은 정말 행동하게 될까? 지난 3일 서울대학교에서 열린 2026 LCOY(Local Conference of Youth) Korea는 이 오래된 질문에 전혀 다른 이정표를 제시했다. LCOY는 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 청년 공식 네트워크인 'YOUNGO'가 승인하는 지역 청년 기후 컨퍼런스다.미래세대가 기후 문제를 논의하는 국제 프로그램이지만, 현장에서 목격한 이번 행사의 본질은 화려한 타이틀이 아니었다. 전문가의 경고를 듣고 고개를 끄덕이는 데서 나아가, 청년과 청소년들이 직접 대안을 만들고 사회적 언어로 번역해 내는 '실행형 기후 시민교육'의 장이었다.이번 행사에서 가장 깊은 울림을 남긴 것은 성공회대학교 김추령 교수의 기조강연이었다. 대다수 기후 강연이 인류의 파멸적 미래나 1.5℃ 목표 붕괴라는 공포심을 자극하는 데 집중할 때, 김 교수는 자연의 본질인 '연결과 협력'을 이야기했다.그는 화면 가득 세포 내 공생설과 식물 뿌리의 균사 네트워크 시스템, 인간 몸 안의 미생물 생태계인 '마이크로바이옴' 자료를 보여주며 생태계는 경쟁이 아닌 철저한 공생으로 유지된다고 설명했다. 인간 역시 흙과 미생물, 자연 순환 시스템과 분리될 수 없는 공존의 주체라는 관점이었다. 곧 자연과 우리는 연결되어 있으며 하나이기 때문에 우리를 구하기 위해서 지구환경을 생각해야 한다는 메시지가 와 닿았다.무엇보다 인상적이었던 것은 남태평양의 작은 섬나라, 바누아투 대학생들의 사례였다. 2019년 바누아투의 대학생 27명은 "기후변화와 인권 문제를 세계 최고 법정인 국제사법재판소(ICJ)로 가져가자"는 무모해 보이는 캠페인을 시작했다. 주변 모두가 "현실성이 없다"며 고개를 저었지만 그들은 멈추지 않았다. 결국 5년 뒤, 국제사법재판소는 기후변화에 대응하지 않는 국가의 법적 책임을 인정하는 역사적인 권고적 의견을 내놓았다.김 교수는 이 사례를 통해 "안 된다고 지레 포기하기보다, '왜 안 되겠느냐'고 끊임없이 묻는 태도가 세상을 바꾼다"며 희망을 잃지 말 것을 당부했다. 철학자 스피노자는 희망을 '불확실한 기쁨'이라 정의했다고 한다. 미래가 완벽히 보장되어서 품는 마음이 아니라, 결과를 알 수 없음에도 더 나은 내일을 기대하며 발을 내딛는 역동성이 곧 희망이라는 뜻이다. 바누아투 청년들의 5년은 불확실함이 행동을 멈출 핑계가 아니라, 오히려 희망을 붙들고 행동해야 할 이유임을 증명하고 있었다.강연이 심어준 '희망의 감각'은 강의실을 넘어 청년과 청소년들의 주체적인 '사회적 실행'으로 곧바로 번역됐다. 지난 2월부터 인스타그램 등을 통해 청(소)년들의 목소리를 모아온 LCOY 정책성명팀은, 이날 컨퍼런스 현장을 진짜 성명서의 알짜배기 내용을 채우는 공간으로 바꾸었다.이러한 집단지성의 정점을 보여준 것이 바로 세션 2 '오픈 플로어: 함께 쓰는 청년 기후 성명서'였다. 강의실 벽면에 마련된 화이트보드와 철망 격자판에는 정책성명팀이 던진 "우리 사회에서 마주하는 '정의로운 전환' 문제를 언제 가장 체감하나요?", "정의로운 전환으로 나아가기 위해 가장 시급하게 해결해야 할 문제가 무엇이라 생각하나요?" 같은 무거운 질문들이 걸려 있었다.참가자들은 그 질문들을 마주하고 저마다의 현실에서 길어 올린 날카로운 문제의식과 대답들을 포스트잇에 빼곡히 적어 붙이기 시작했다. 화이트보드 위에는 "최저임금 인상 및 청년 외직 인원 상승", "정부의 기후테크 교육 지원", "구직난" 같은 생생한 목소리들이 실시간으로 업데이트됐다. 정답을 받아 적는 주입식 교육이 아니라, 서로의 고민을 이어 붙이며 "어떻게 해야 경력단절과 구직자들이 기후테크에 더 많이 유입될 수 있을까?" 같은 대안을 현장에서 스스로 도출해 내는 순간이었다.이어 '전쟁과 기후정의', '정의로운 전환', '에너지와 산업', '해양'의 4가지 핵심 주제별로 테이블이 만들어졌고, 참가자들과 운영진이 마주앉아 더 나은 토론 시간을 가졌다. 운영진들은 현장에서 포스트잇으로 모인 대안들을 실시간으로 컴퓨터에 꼼꼼히 기록하기 시작했다. 기후 문제를 비판하는 데 그치지 않고 행정과 정책이라는 현실의 언어로 옮겨내는 작업 같았다. '기후 시민 참여 훈련'이 참가자들의 손끝에서 완성되는 순간이었다.청년들의 기후성명서 쓰기 시간 이후 확인된 미래세대의 실행력은 세션 7 'CO2gether(기후위기 대응과 미래세대)'에서 더욱 구체적인 행동으로 만개했다. 세션 7은 놀랍게도 고등학생들이 주축이 되어 스스로 팀을 만들고, 실제로 지방자치단체를 상대로 탄소배출권 거래제 개선 등 기후 정책 청원서를 넣고 행동에 나섰던 생생한 실행 사례를 공유하는 강연으로 시작됐다. 어른들이 손놓고 있던 기후 위기의 해법을 청소년들이 발로 뛰며 찾아냈다는 사실이 놀라웠다.사례 소개에 머물지 않고 참가자들은 곧바로 3가지 주제의 소그룹으로 흩어졌다. 고등학생 연사들의 안내에 따라 참가자들은 각자의 지역에서 해결하고 싶은 환경 문제(쓰레기 재활용, 자전거 이용으로 탄소중립 달성, 강원도 대기오염과 교통문제 이용 등) 3가지를 정하고, 지자체에 제출할 청원서 작성법을 직접 배우고 실습하는 워크숍 시간을 가졌다. 청원서 템플릿에 맞춰 문제의식, 청원의 배경, 구체적인 제안을 직접 작성해보는 경험은 참가자들에게 큰 효능감을 주었다. 기후 문제를 단순히 비판하는 선에서 끝내지 않고, 시민과 지자체, 청소년이 함께 세상에 말을 거는 법을 배우는 시간이었다.오후 5시 30분이 넘어 시작된 폐회식은 화려한 연출 대신 서툴지만 포기하지 않는 청년들의 진심으로 가득 찼다. 이날 행사를 총괄한 운영진 대표의 마무리는 참가자들의 눈시울을 붉히기에 충분했다. 세션 6 한국과 독일의 청년 기후소송 시간 중 음향 시스템에 문제가 생겨 진땀을 흘려야 했던 순간을 돌이키며, 그녀는 도망치지 않고 끝까지 자리를 지킨 통역가와 스태프, 그리고 묵묵히 기다려준 참가자들에게 고마움을 표현했다.미끄러지고 실수해도 포기하지 않고 나아가겠다는 그녀의 다짐에 객석에서는 큰 박수가 터져 나왔다.진정성 있는 청년과 청소년들의 움직임은 현장에 참석한 기성세대 리더의 마음을 강하게 흔들었다. 청년 기후 성명서를 전달받은 김혜애(국가기후위기대응위원회 분과위원장)님은 준비해 온 서면 폐회사를 접어두고 솔직한 고백을 털어놓았다. 1991년 28살의 나이에 대표적 환경단체인 '녹색연합'을 창립했던 1세대 환경운동가 출신인 그녀는, 과거 영종도 갯벌 매립 반대 시위를 하다가 경찰차에 실려 가던 척박했던 시절을 회고했다. 그러면서 청(소)년들이 가득 매운 공론장을 보며 "나도 지금 태어났으면 참 좋았겠다 싶을 만큼 부러우면서도 마음이 무겁다"고 전했다.김 위원장은 이어 "과거 치열하게 환경운동을 했던 근육이 훗날 청와대 비서관 등 공직에서 정책을 펼칠 때 가장 큰 자산이 되었다"며, "오늘 LCOY에서 여러분이 동료들과 함께 팀을 이루어 시민들의 목소리를 모으고 청원을 넣었던 이 소중한 기후행동의 경험은, 앞으로 여러분이 어떤 분야로 나아가든 삶의 가장 강력한 자양분이 될 것"이라고 확신에 찬 응원을 보냈다.그동안 우리의 기후교육은 "지구가 얼마나 아픈지", "미래가 얼마나 위험한지"를 인지시키는 위기의식 과잉에 머물러 있었다. 그러나 공포는 사람을 무력하게 만들 뿐, 오래 움직이게 하지 못한다. 사람을 움직이는 것은 결국 "나도 변화를 만들 수 있다"는 구체적인 실행의 경험과 효능감이다.한 사람의 강연에서 시작된 희망의 불씨가 한 장의 포스트잇과 고등학생들의 자발적인 청원 활동, 그리고 청년·청소년들의 치열한 토론을 거쳐 실천하는 성명서와 청원서로 완성되는 과정을 보여준 LCOY Korea 2026.어른들이 미뤄둔 거대한 숙제 앞에서 미래세대들은 "서툴지만 안 하는 것보다 낫다"며 서로의 손을 잡았다. 이들이 남긴 가장 큰 성과는 기후위기의 심각성을 재확인한 것이 아니다. 우리 사회에 진정으로 필요한 '희망을 구체적인 사회적 실천과 행정의 언어로 번역하는 기후 시민교육의 위대한 모델'을 스스로의 힘으로 증명해 낸 것이다. 기자는 기후변화 회의를 계기로, 청소년들과 함께 쓰레기 문제에 대한 청원서를 실제로 지자체에 어떻게 접수하고 목소리를 낼지 구체적인 실행 방안을 계속해서 논의해 보려고 한다.LCOY Korea 2026이 참가자들에게 남긴 가장 큰 선물은 화려한 정책 문서가 아니라, 기자가 느끼기에는 행동하는 시민으로 살아갈 '용기'였는지도 모른다. 불확실한 미래 앞에서 더 나은 내일을 위해 지금 당장 우리도 희망을 위한 작은 실천을 시작해 보면 어떨까. 희망은 기다리는 사람이 아니라, 실수를 무릅쓰고 함께 발로 뛰는 사람들의 손끝에서 비로소 만들어지기 때문이다.