메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.07.04 19:36최종 업데이트 26.07.04 19:36

[단독] 송영길 당대표 도전 굳혔다… 다음주 출마 선언

송영길 측 "다음주 초 출마 선언, 구체적 형식은 미정"... 김민석·정청래까지 '3파전' 경쟁 가능성

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
더불어민주당 송영길 의원이 지난 6월 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 축사를 하고 있다.
더불어민주당 송영길 의원이 지난 6월 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 축사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

더불어민주당 차기 당권 주자로 꼽히는 송영길 의원이 오는 8월 전당대회 출마 결심을 굳힌 것으로 파악됐다. 송 의원은 다음 주 중 당대표 출마 선언에 나설 예정이다.

송 의원 측 관계자는 4일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(송 의원이) 다음 주 초 출마 선언을 할 것"이라며 "화요일(7일)이 될지 수요일(8일)이 될지 아직 확실치 않다"라고 말했다. 구체적인 일정과 형식은 확정되지 않았지만 다음 주 중으로 출마 가닥을 잡고 있다는 설명이다.

송 의원은 차기 당권 주자로 꾸준히 거론돼 왔다. 송 의원은 앞서 이재명 대통령 유럽 순방 귀국 날인 6월 18일 대통령 관저에서 진행된 비공개 만찬에서도 이 대통령에게 출마 결심을 전한 것으로 알려졌다. 당 중진 박지원 의원은 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "(송 의원이) 3자 구도로 가서 김민석 총리와 단일화하는 방안과 결선 투표에서 (표심이) 모아지는 결과를 만들어내겠다는 얘길 (이 대통령께) 드렸다더라"라고 전했다.

AD
송 의원이 당대표에 출마하면 차기 당권 경쟁은 김민석 전 국무총리와 정청래 전 대표의 양강 구도를 넘어 '3파전'으로 치러질 전망이다. 송 의원은 연임 도전이 유력한 정 전 대표와 연일 각을 세우고 있는데, 당내에선 송 의원이 김 전 총리와 후보 단일화를 통해 정 전 대표의 연임을 저지할 수 있다는 관측이 나온다. 반면 송 의원이 끝까지 완주할 가능성도 제기된다.

차기 당대표 선출을 위한 민주당 전당대회는 8월 17일 대전컨벤션센터에서 열린다. 민주당은 오는 16~17일 당대표·최고위원 후보자 등록 신청을 받을 예정이다.

#송영길#민주당

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글3
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
복건우 (geonwoo20) 내방

오마이뉴스 복건우입니다.

이 기자의 최신기사정진욱 "정청래 리더십, 지나치게 특정 세력 대표... 유능함 못 보여"


독자의견3

연도별 콘텐츠 보기