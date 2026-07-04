민형배 "이금주 회장의 유산, 강제동원 기록물…역사관 힘 싣겠다"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 4일 오후 광주 금남로 전일빌딩245에서 열린 인생음악극 '신념의 강자, 일제 피해자의 벗 이금주'를 관람한 뒤 발언하고 있다. 2026. 7. 4 ⓒ 김형호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4일 오후 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245에서 지역 예술단 '라르브르앙상블'이 인생음악극 '신념의 강자, 일제 피해자의 벗 이금주'를 공연하고 있다. 2026. 7. 4 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲'태평양전쟁희생자 광주유족회' 이금주 회장이 유족회 사무실로 쓰고 있는 집 현판 앞에서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 이국언 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장은 4일 일제 강제동원 피해자 인권 회복에 헌신한 고 이금주(1920~2021) 태평양전쟁희생자 광주유족회장의 삶과 관련해 "국가가 해야 할 일을 홀로 떠안고 가셨다"고 말했다.민 시장은 이날 오후 광주 전일빌딩245에서 열린 인생음악극 '신념의 강자, 일제 피해자의 벗 이금주'를 관람한 뒤 "전남광주통합특별시라도 이런 일(강제동원 문제)에 좀 더 적극적으로 접근해야 겠다"며 이 같이 밝혔다.그는 '이금주 회장이 아니라 그가 남긴 기록물이 주인공인 것 같다'는 공연 사회자 말에 공감을 표시하며 "공연을 보면서 저도 이 기록물을 제대로 한 번 살펴봐야 겠다는 생각을 했다"고도 했다.이어 "공연을 주최한 일제강제동원시민모임을 비롯해 여기 계신 여러분들이 하고자 하는 일이 제대로 이뤄지도록 저도 함께 하겠다"고 약속했다.앞서 이국언 일제강제동원시민모임 이사장은 공연이 끝난 뒤 광주 임동 옛 전방·일신방직 부지에 건립이 논의 중인 가칭 '일제강제동원시민역사관'에 힘을 실어달라고 요청했다.일제 강제동원 피해자들의 대모로 불리는 이금주 회장은 수십 년간 일본 정부와 전범기업을 상대로 투쟁하며 소송 기록과 내부 회의록, 피해자 자료 등 방대한 기록을 남겼다.시민모임이 보관 중인 이금주 회장의 자료는 문서와 간행물, 사진, 비디오테이프 등 1670점에 이른다. 광주시는 지난해 8월 이 회장의 기록물을 보존·연구할 '일제강제동원시민역사관'을 건립하고, 유네스코 세계기록유산 등재도 추진하겠다고 밝힌 바 있다.그러나 사업이 속도를 내지 못하자 이국언 이사장이 민 시장 등 공연 관람객들에게 관심과 지원을 호소했고, 민 시장이 자신도 시민모임 후원회원이라는 사실을 공개하며 "힘을 싣겠다"고 화답한 것이다.민 시장은 공연 중간중간 이국언 이사장과 역사관 건립 및 유네스코 세계유산 등재 추진 상황에 대해 의견을 나누며 "통합시는 물론 국회 문화체육관광위원회 차원의 협조가 필요할 것 같다"는 의견도 제시했다고 한다.더불어민주당 박균택(전남광주 광산구갑) 의원과 정진욱(전남광주 동구남구갑) 의원도 공연을 관람하고 이금주 회장의 기록물 전시공간 확보와 유네스코 세계유산 등재에 힘을 보태겠다고 밝혔다.이날 공연은 광주지역 예술단체 '라르브르앙상블'(단장 김수연)가 맡았다.공연단은 애국가와 봉숭아, 엄마야 누나야 등 시민에게 친숙한 음악에 다양한 자료 사진과 내레이션을 더해 이금주 회장의 일대기를 그려냈다.김수연 단장은 공연에 앞서 시민모임을 통해 "이금주 회장이 일본을 상대로 노구를 이끌고 고군분투했지만 여전히 많은 시민들에게 낯선 것 같다"며 "이번 공연을 통해 전남광주가 품어온 아픈 역사와 인간의 존엄, 그리고 이 시대의 책임이 무엇인지 관객들과 함께 생각해 보고자 한다"고 말했다.