민주당, 염주노 서산·태안 지역위원장 선출

큰사진보기 ▲염주노 더불어민주당 서산태안지역위원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

염주노 민주연구원 부원장이 더불어민주당 서산·태안 지역위원장에 선출됐다.더불어민주당은 지난 3일부터 4일까지 이틀간 ARS 방식으로 서산·태안 지역위원장 경선을 진행했으며, 4일 염 부원장의 선출 결과를 발표했다. 지방선거 이후 지역 조직 재정비가 과제로 남은 상황에서, 당원들은 염 부원장에게 서산·태안 민주당을 다시 세우는 역할을 맡겼다.염 신임 위원장은 선출 직후 "그동안 지역에 내려와 나름 열심히 활동해 온 모습을 당원분들이 진정성으로 알아봐 주신 것 같아 너무 감사하다"고 밝혔다.그가 가장 먼저 꺼낸 말은 승리의 감격보다 감사였다. 염 위원장은 "정견발표에서 말씀드렸듯이 모든 당원이 누구도 소외되지 않도록 통합과 포용의 지역위원회를 만들겠다"며 "지역위원회가 더욱 적극적으로 민심을 파악하고, 지역민들과 하나 되는 다양한 활동을 펼쳐가겠다"고 말했다.이번 선출은 염 위원장 개인의 재도전이자, 서산·태안 민주당 조직의 새출발이라는 의미를 함께 갖는다. 당원들의 선택은 곧 기대이자 요구다. 갈라진 마음을 모으고, 지역 현장 속에서 다시 신뢰를 쌓아야 한다는 과제가 그의 앞에 놓였다. 염 위원장은 "차기 총선에서 반드시 성공할 수 있도록 기반을 확실히 만들어 가겠다"고 강조했다.