경쟁률 2822대 1... "주택 공급 꾸준히 했지만 문제 더 심각, 이유는"

몬트리올과 서울을 오가는 시민기자 문진석입니다. Concordia University에서 언론학과 정치학을 공부하며 학생 언론인 The Link에서 Staff Writer로 활동 중입니다. 현재는 서강대학교에 교환학생으로 재학 중입니다.

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