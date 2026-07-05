경쟁률 2822대 1... "주택 공급 꾸준히 했지만 문제 더 심각, 이유는"

6.3지방선거에 서울시장 후보로 출마한 권영국 정의당 후보는 주거 공약으로 공공임대주택 확대와 세입자 보호 강화 위주의 정책을 제시했다. 그의 공약은 재개발·재건축 공급 확대를 위주로 한 거대 양당(민주당·국민의힘)의 정원오, 오세훈 두 후보의 공약과 뚜렷하게 차별화되었음에도 여론 지형에 큰 바람을 일으키지는 못했다.
결국 권 후보는 이번 서울시장 선거에서 득표율 1%를 간신히 넘기며 낙선의 고배를 마셨다. 정원오 전 성동구청장을 상대로 신승을 거둔 오세훈 서울특별시장의 5선 연임으로 인해 서울시의 주거 정책은 민간 정비사업인 재개발과 재건축 중심의 공급 확대 기조로 굳어졌다.
6월이 막바지에 접어들 즈음, 구로구에 위치한 정의당 중앙당사에서 권영국 대표를 다시 만났다. 선거가 끝나고 가진 짧은 휴식 이후, 정의당의 차기 지도부 선출을 앞두고 바쁜 일정을 보내고 있던 권 대표의 표정에서는 피곤함이 묻어났다. 하지만 그는 서울과 대한민국의 2030세대가 계속 고민해야 할 주거 담론에 대해 이야기하는 것에 흔쾌히 동의했다.
소유가 아닌 권리로서의 주거
권영국 대표는 "주택을 소유하지 않아도, '영끌'해서 매입하지 않아도" 공공이 시민에게 임대주택을 제공하고 안정된 주거 여건을 조성하는 제도를 도입해야 한다고 말했다. 즉, 근본적인 정책 방향을 소유가 아닌 거주권을 중심으로 설정해야 한다는 뜻이다.
권 대표는 많은 사람들이 빚을 내 집을 매입하는 순간부터 주택 가격이 지속적으로 상승하길 바라도록 만드는 구조 속에서, 집을 투기 자산으로 전제하는 주거 정책은 매번 실패할 수밖에 없다고 진단했다. 그러면서 그는 여전히 우리나라의 낮은 공공임대 비율을 지적하며 장기로 임대할 수 있는 공공주택이 지금보다 대폭 늘어나야 한다고 말했다.
"보통 유럽에서는 공공임대가 15~20% 정도 차지하는데, 우리는 지금보다 두 배에서 세 배 정도 높여야 해요."
국가데이터처가 작성한 한국의 사회동향 2025
에 따르면, 서울시의 세입자 비율은 약 53.4%로 전국 최고 수준이었고, 전국적으로는 38% 수준이었다. 국토교통부
의 임대주택 재고 자료에 따르면 2024년 기준 전국의 장기공공임대주택 재고율은 약 8% 수준으로 조사됐는데, OECD
의 통계를 기준으로 이미 유럽 주요 선진국 중 네덜란드는 약 34%, 덴마크와 오스트리아는 20%를 상회하는 공공임대주택 비율을 보였다.
권 대표는 치솟는 주거비 부담을 완화하기 위한 임대료 상한제 도입을 주장했다. OECD 자료 기준으로 독일의 공공임대주택의 비중은 약 3%로 다른 유럽 선진국보다 훨씬 낮은 수준이지만 '월세 제동법
'을 통해 신규 계약 시 월세를 지역의 '표준 임대료' 대비 10% 이상 올리지 못하도록 규제한다. 오스트리아의 '원가 임대료제
' 또한 사회주택의 임대료를 시세가 아닌 건설·금융·관리에 들어간 실제 원가를 회수하는 수준으로 책정하도록 한다. 그 결과 오스트리아의 사회주택은 민간 임대 시세보다 약 25% 낮은 임대료로 제공되고, 도시 지역에서는 가격 차이가 훨씬 두드러진다.
이어 권 대표는 안정된 주거 보장을 위해 독일·네덜란드식 '무기 계약제
' 도입 필요성을 주장했다. 가디언
의 보도에 따르면 실제로 무기 계약제가 시행되고 있는 독일에서는 임차인들이 평균적으로 약 11년을 한 곳에 거주했으며, 이 제도가 없는 영국에서는 2.5년 정도면 이사를 해야 했다고 한다. 경향신문
의 보도에 따르면 2024년 서울의 전월세 가구의 평균 거주 기간은 약 3.7년이었다.
권 대표는 한국에서 이 두 가지 제도의 부재와 낮은 공공임대주택 비중이 사람들의 주택에 대한 소유욕을 자극하는 요인이라고 진단했다. 그는 임대주택에 살면서도 직접 소유한 집에 사는 것과 큰 차이를 느끼지 못한다면 굳이 비싼 돈을 들여 집을 구매할 동기가 줄어들 수밖에 없다고 말했다.
지난 서울시장 선거에서 권 대표는 임기 내 공공임대주택을 매년 5만 호씩 확대하겠다고 공약했다. 이를 위해 그는 용산정비창 부지와 세종시 이전이 논의되는 국회의사당 부지를 활용해 새 공공임대주택을 짓겠다고 제안했다. 또한 민간에 임대주택 물량이 나오면 공공이 우선적으로 매입할 수 있는 '공공선매제'를 도입해야 한다고 말했다.
권 대표는 이에 필요한 재원으로 서울시와 서울주택도시공사(SH)의 약 4조 원에 이르는 연간 운영 예산을 비롯해 지방채 발행과 지방세 탄력세율 권한을 활용해 확보할 수 있는 6조 원 가량의 세수를 언급했다. 그는 "매입임대나 건설임대를 막론하고 서울시가 전액을 부담하는 구조는 아니"라면서 한국토지주택공사(LH)나 SH와 협업을 통해 서울시는 비용의 20~30% 정도를 부담하게 된다고 덧붙였다.
대한민국 공공임대 담론의 빈자리
정의당 권영국 대표가 지적한 대한민국의 주택 담론은 공공임대 분야에서 유독 제도화와 정책 실행이 오랫동안 빈자리로 남아 있다. 그렇지만, 이와 관련된 논의가 정치권에서 없었던 것은 아니다. 이재명 대통령이 경기도지사 시절부터 추진했던 '기본주택
' 정책은 2022년 대선 당시 공약으로도 내걸었지만, 관련 법 개정을 이끌어내지 못해 2023년 폐기되었다.
서울에서는 어땠을까? 2015년 당시 박원순 서울시장 재임 중 조례 제정을 통해 추진되었던 '사회주택
' 정책 또한 오세훈 시장이 2021년 보궐선거로 당선된 이후 중단되었다. 이재명 대통령 취임 후 발표한 9·7 부동산 대책
은 그가 이전에 추진했던 공공임대 중심의 정책과는 달리 주택 물량 확보에 좀 더 무게가 실려 있었다.
이미 우리나라보다 공공임대·사회주택 정책적 기반이 비교적 탄탄한 유럽에서도 지난 10년간 60% 넘게 치솟은 유럽의 평균 주택 가격과 20% 넘게 오른 임대료에 대응하기 위해 유럽연합 차원의 초국가적 공동 대응을 추진하고 있다. 2025년 12월 유럽연합 집행위원회는 '적정가격 주택공급계획
'을 내놓았는데, 학생과 취약계층을 위한 사회주택 지원을 제도적으로 여는 방향의 조치를 명시적으로 담았다. 미국에서도 2026년 1월 취임한 뉴욕 시장 조란 맘다니가 임대료 규제 대상 약 100만 호의 임대료를 임기 4년 동안 동결
하는 정책을 추진하고 있다.
그러나 오세훈 서울시장의 행보는 타국의 처방과 달리 공공임대가 아닌 민간 주택 공급 확대에 방점을 찍었다. 6·3 지방선거 운동 기간 동안 오세훈 당시 후보는 '닥치고 공급
'이라는 구호를 강조하며 2031년까지 주택 31만 가구를 착공해 공급을 확대하겠다는 공약을 발표했다.
빈곤사회연대 이원호 집행위원장은 "전국적으로 신규 주택 공급을 꾸준히 해 왔지만, 정작 시민들의 주거 문제는 심각해져 왔다"며 "공급되는 주택이 누구에게 돌아가느냐"는 것이 문제의 핵심이라고 지적했다.
"31만 호를 공급하기 위해서 그만큼의 노후 주택들이 철거되고, 결국은 그 주택에 살고 있던 세입자들의 집단적인 이주 수요가 몰릴 수밖에 없어요. 이런 집단적인 이주 수요는 당연히 전월세값을 올리는 작용을 할 수밖에 없습니다. 실제로 재개발, 재건축 활성화를 통한 주택 공급이라는 게 주거 안정의 효과를 보지 못한다는 건 오랫동안 증명되어 왔는데, 여전히 잘못된 진단과 처방을 내리고 있다고 봅니다."
실제로 국토교통부의 통계 자료에 따르면 1990년부터 2024년까지 전국의 주택 인허가
실적은 연평균 50만 호가 넘었다. 하지만 국가데이터처의 인구주택총조사 자료에 따르면 전국의 자가점유비율
은 2020년 57.3%로 나타나 1995년에 비해 약 4%포인트 상승하는 데 그쳤다. 특히 서울의 자가점유율은 1995년 39.7%에서 2020년 43.5%로 25년간 겨우 3.8%포인트 올라 전국 최저 수준을 기록했다. 국토교통부의 지역별 자료를 보면 2004년부터 2024년까지 서울에서만 연평균 6만 5천 호가 넘는 주택 공급이 승인되었으나 정작 시민들의 자가 비율은 제자리걸음을 했다.
2030세대가 마주한 현실
빈곤사회연대 이원호 집행위원장은 2030세대가 겪는 주거 불안정이 결국 "주택의 자산화"에서 비롯되었다고 생각한다. 그는 집값의 변동이 여론에 크게 영향을 미친다고 말하면서도 "서울의 주거 문제가 집값으로 대표되는 것들이 누구에게 초점을 맞춘 것인지 의문"이라고 말했다. 그러면서 그는 전체 집값을 끌어올리는 중심축이 서울의 고가 아파트들인데, 이들의 가격을 낮춘다 해도 대부분의 청년 세입자들이 구매하기에는 너무 비싸다고 말했다.
이 집행위원장은 "2030들이 영끌해서 아파트 구매 대열에 뛰어들고 있다"고 말하는 언론의 보도 행태를 언급하며 대부분의 청년들이 언론 보도와는 동떨어진 현실에 놓여있다고 지적했다. 이어 그는 언론이 공공임대주택에 대한 혐오를 과도하게 부추기고 있지만 실제 청년 세대는 공공임대주택을 더 많이 필요로 한다고 말했다. 그럼에도 현재 공공임대주택의 물량이 너무 적다 보니 공공임대 확대 정책을 청년 세대가 '닿을 수 없는 정책'으로 느낀다고 지적했다.
헤럴드경제
가 지난 6월 23일 보도한 SH의 '2026년 1차 행복주택 입주자 모집 최종 청약 경쟁률 현황'에 따르면, SH가 공급한 청년세대와 신혼 부부들을 위한 공공임대주택 1884가구에 무려 9만 명이 넘는 신청자가 몰렸다. 전체 평균 경쟁률은 48대 1을 넘었지만, 서울 도심부와 가까운 몇몇 선호도가 높은 단지의 경쟁률은 1006대 1에서 2822대 1까지 나타났다.
이 집행위원장은 지금의 청년 세대를 부르는 표현인 '렌트제너레이션'을 언급하며 기존의 소유 중심의 정책을 안정적인 거주권 보장 중심으로 구조적인 개혁이 필요하다고 결론지었다. "기성세대들이 노동소득만으로 한 10년에서 20년 모으면 집을 살 수 있다는 희망을 가질 수 있었다면, 지금의 청년 세대는 그렇지 못한 게 현실이죠."
정의당 권영국 대표는 청년들이 직면한 불안정한 주거 실태를 해결하려면 주거 지원과 더불어, 생활 필수 서비스로 분류되는 의료·교통 지원을 통해 생활비 지출을 안정화할 수 있는 제도도 함께 마련해야 한다고 강조했다. 그는 대출에 의존한 소유 중심 구조와 불충분한 생계 지원 구조가 젊은 세대의 주택난과 어떻게 맞물리는지를 짚으며 이렇게 말했다.
"부모로부터 상속을 받지 않는 이상 (주택 매입을) 대출을 끼고 하잖아요. 대출을 받아서 소유를 하게 만드는 방식이 결국은 결혼율도 낮추고 출산도 어렵게 만드는 현상이 발생하고 있답니다."
권 대표는 12·3 내란 이후 집권한 이재명 정부에서 추진하는 주가 부양 위주의 정책을 지적하며 장기간 악화일로를 거듭했던 자산 양극화 경향이 나아질 기미가 잘 보이지 않는다고 말했다. 그는 "주류 세력들은 더욱 자본주의적인 탐욕에 올라타는 방식을 정치적으로 쓰고 있다"고 비판했다. 권 대표는 "자산을 가지지 못한 사람에게는 희망이 없는 사회가 되고 있기 때문"에 부가 소수에게 편중되고 독점되는 것이 아닌 "보다 많은 사람들에게 분배되고 재분배되는 방식의" 구조적인 변화를 고민해야 할 시기라고 강조했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 소셜미디어에도 실립니다.