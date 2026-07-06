나를 일으킨 시아버지의 말씀 속 단 두 글자

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'이 꽃은 모두 장미일까?'

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큰사진보기 ▲친구에게 받은 꽃다발 ⓒ 이희진 관련사진보기

"희진이라면 충분히 잘할 수 있을 거다. 용기를 내면 좋겠다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns와 브런치에도 올라 갑니다.

꽃을 사듯 책을 사고, 책을 사듯 꽃을 사던 때가 있었다. 일부러 서점에서 기다리던 책 한 권을 사고, 때때로 나를 위해 꽃집에 들러 작은 꽃다발 하나를 사곤 했다. 그런 발품에는 내 마음과 삶을 소담하게 채우는 힘이 있었다.이제는 소리책과 오디오북이 더 익숙해졌다. 꽃 역시 특별한 날이 아니면 나를 위해 선뜻 사지 않게 되었다. 그렇게 꽃과 멀어져 지내던 어느 날, 친구에게서 뜻밖의 꽃다발 선물이 도착했다. 포장을 풀어 화병에 꽂고 물을 채워 주었다. 손끝으로 꽃봉오리를 가만가만 만져 보았다. 겹겹이 포개진 꽃잎이 마치 장미를 닮은 것 같았다.사진을 찍어 챗GPT에게 물어보았다. 장미 외에도 다른 꽃이 있다며 낯선 이름들을 알려 준다. 리시안셔스, 스프레이 장미, 알스트로메리아. 익숙지 않은 이름들이었다. 하마터면 몽땅 장미로 부를 뻔했다. 꽃 하나에도 저마다의 이름이 있다는 사실이 괜스레 마음에 오래 남았다.9년 전 중증 시각장애인이 된 후 내 이름이 낯설어지는 시절을 보냈다. 안에서는 도무지 열 방법이 없는 손잡이 없는 방. 출구가 보이지 않는 어둠 속에서 계절의 감각마저 흐려지던 때였다. 더는 내 역할을 할 수 없는 이유로 직장에 휴직을 신청했다. 나는 바깥의 채도와 다른 색으로 존재한다고 생각했다. 익숙했던 내 이름도 세상 속에서는 함께 희미해지고 있었다.사람들은 늘 나를 긍정적이고 웃음이 많은 사람이라고 말했다. 그런데 의료 사고 이후에는 그 말에도 의문이 생겼다. 웃는 날 보다 무표정한 날들이 많아지자 정말 내가 그런 사람이 맞기는 했는지, 대책 없는 생의 어둠 앞에서는 좋은 날의 기억들마저 함께 흐려지는 것 같았다.내 이름 위로 새로운 현실들이 덕지덕지 붙었다. 타인의 도움 없이는 하고 싶은 일을 하기 어려운 사람, 더 이상 예전의 내가 아닌 다른 방식으로 살아야 하는 사람, 빛을 향해 더는 고개를 돌리지 않아도 되는 사람. 불청객 같은 정체성들이 내 이름 위에 무겁게 내려앉았다.그 시간을 어떻게 지나왔을까? 사실 탈출이나 극복이라는 말은 어쩐지 어울리지 않는다. 삶을 그 모습 그대로 받아들이고 그 속에서 살아가는 법을 배워 갔다고 하는 편이 더 어울리는 것 같다. 그 질문 앞에 설 때마다 자연스레 생각나는 작품이 있다.돈키호테의 삶을 그려낸 <맨 오브 라만차>라는 뮤지컬이 떠오른다. 극 중 알돈자는 허드렛일을 하며 세상과 사람들에게 천대 받으며 살아가는 여자다. 스스로도 자신을 하찮은 존재라고 믿으며 낮은 자존감과 무가치함 속에서 익숙하게 살아간다.다만 그녀를 바라보는 돈키호테만은 달랐다. 세상이 알돈자라고 부를 때, 그는 끝까지 그녀를 둘시네아라고 부른다. 사람들은 그의 허황된 모습을 비웃었다. 그는 알돈자의 비참한 현실을 부른 것이 아니라, 그녀 안에 존재하는 가능성과 여전히 남아있는 존엄성을 부른 것이다. 그저 존재만으로 내 이름을 불러주는 사람을 만날 때 비로소 밖으로 나가 볼 용기가 생긴다.가치와 무가치를 계산하지 않고 존재로 부르는 이름 하나가 사람을 살린다. 이름은 단순한 호칭이 아니다. 존재를 다시 살리는 가장 다정한 방식이다. 어떤 이름으로 부르느냐는 그 사람을 어떤 존재로 믿어 주느냐와 연결되기 때문이다. 자격과 조건에 상관없이 누군가가 그렇게 나를 바라봐 줄 때 사람은 반드시 한 걸음을 내디딜 힘을 얻는다.생각해 보면 나 역시 나를 믿어주는 누군가의 응원으로 여기까지 올 수 있었다. 중증 시각장애인이 된 후 무미건조한 나날들 속에 멈춰 있을 때, 가끔 내가 돌아갈 그곳을 생각했다. 돌아갈 곳이 있고 다시 찾을 이름이 있는 사람은 자신의 시간에 일어설 수 있다는 걸 그때 알았다. 나는 내 이름을 간절하게 다시 찾고 싶었다. 교단으로 돌아가기 위해 재활의 시간을 가지기로 결정한 어느 날이었다.가족들과 거실에 앉아 앞으로 해야 할 재활 계획을 이야기하고 있었다. 흰 지팡이 보행법을 익히고, 점자를 배우고, 컴퓨터 화면을 눈으로 보는 대신 소리로 문서를 읽고 쓰는 법을 배워야 한다고 설명했다. 내 목소리는 담담했지만 내심 새로운 도전에 대한 두려움이 자리 잡고 있었다. 정말 교단으로 돌아갈 수 있을까? 선생님이라는 호칭을 다시 찾을 수 있을지 확신이 서지 않았다. 불확실함 속에 갇혀 있었다고 해도 과언은 아니었다.집 안 공기가 무겁게 가라앉아 있었다. 누구도 쉽게 다음 말을 잇지 못했다. 그때 평소 말씀이 많지 않으셨던 시아버지가 조용히 입을 여셨다.그 순간 귀에 가장 먼저 들어온 것은 '잘할 수 있다'는 말이 아니었다. '희진'이라는 내 이름이었다. 사고 이후 나는 치료가 필요한 환자였고, 도움이 필요한 사람이었다. 그렇게 새로운 현실을 설명하는 말들 속에서 정작 내 이름은 점점 뒤로 밀려나 있었다. 그런데 그날 시아버지는 역할도, 상황도 아닌 내 이름을 먼저 불러 주셨다.시아버지의 짧은 그 한마디는 단단하고 확신 있게 들렸다. 내 존재를 있는 그대로 받아들이고 조건과 상황에 상관없이 믿고 기다리겠다는 큰 응원으로 닿았다. 잃어버렸다고 생각했던 내 이름을 다시 불러 주는 가족들의 한마디가 내 안에 깊은 한숨을 몰아내기에 충분했다.희미해지는 이름 앞에 갇힌 것 같던 삶 속에서 맞이하는 해방은 거창한 모습으로 다가오지 않았다. 나를 가두는 현실이 하루아침에 사라지는 일도 아니었다. 끝내 나를 사람답게 불러 주는 이름 하나를 잃지 않는 일, 쓸모와 용도가 아니라 가능성과 존엄을 지키는 이름으로 불리는 일. 그 음성 앞에 설 때 출구 없는 방에도 나갈 문이 생긴다.이름은 존재를 가장 다정하게 믿어주는 방식이다. 누군가 내 이름을 불러 준다는 것은 내가 아직 사라지지 않았다는 뜻이며 여전히 세상과 연결되고 있다는 가능성의 언어다. 스스로를 무가치하다고 여기는 이에게 다가가 그 사람 안에 여전히 살아 있는 존엄을 먼저 발견해 주는 것. 어쩌면 사람을 가장 사람답게 만드는 일은 그리 거창하지 않을지도 모르겠다.화병 앞으로 다가가 꽃 이름을 천천히 한번 더 불러 보았다. 리시안셔스, 스프레이 장미, 알스트로메리아. 이름을 알고 나니 어쩐지 꽃들이 더 사랑스럽게 느껴졌다. 그 옆에 내 이름 석자도 다정하게 불러 보았다. 매일 만나는 우리 반 아이들의 이름 하나하나도 조용히 불러 본다. 깊고 그윽한 향기가 방 안 가득 퍼진다. 이름을 불러 주는 일은 꽃향기처럼 사람의 마음에도 오래 머문다.