간호사가 간병까지 해야 한다고? 'K방역의 얼굴' 윤태호가 던진 질문

큰사진보기 ▲의료혁신위원회 산하 초고령사회전문위원회의 윤태호 위원장(부산대 의대 예방의학과 교수). ⓒ 윤태호 교수 제공 관련사진보기

"다른 선진국들처럼 병원에 입원하면 퇴원할 때까지 병원이 환자의 치료와 돌봄의 책임을 지는 것이 당연한 사회가 돼야 합니다. 환자 가족이나 개인 간병인에게 입원 기간 내내 병원에서 숙식을 하며 24시간 환자를 돌보라고 요구하는 것은 가혹한 일입니다."

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"초고령화사회의 위기는 복합적 의료, 돌봄의 문제를 가진 노인인구의 급증에 기인합니다. 위기에 대응하기 위해서는 복합적 문제가 발생하지 않도록 예방하고, 문제가 발생하였을 때 어떻게 통합적으로 대응하는가에 있습니다. 그런데, 한국은 치료 중심, 병원 중심의 분절적 의료공급체계와 이러한 공급체계를 공고히 하는 고비용 보상체계로 인해 초고령화사회에 지속가능한 대응이 어려운 구조입니다."

"사회가 급변하고 있고, 가족이 예전의 기능을 하지 못하고 있음에도 우리 사회는 가족의 중요성을 강조하는 문화가 여전히 강하게 자리잡고 있습니다."

큰사진보기 ▲진천군의 통합돌봄사업인 '우리동네 돌봄스테이션' 가정방문 진료 모습 ⓒ 진천군 제공 관련사진보기

"현행 간호간병통합서비스에서는 간호사나 간호조무사가 간병 업무까지 수행하는 것처럼 오인하여 간호사 등을 계속 늘려야 하는 것처럼 여겨집니다. 실제 필요한 것은 가족이나 개인 간병인의 역할을 수행하는 사람입니다. 이들 인력은 간호사나 간호조무사처럼 면허나 자격증을 가질 필요까지는 없습니다. 예를 들어, 관절수술로 거동이 불편한 환자의 이동과 식사 등 일상생활을 도와주는 업무는 소정의 교육훈련을 받으면 수행할 수 있는 것들입니다. 이러한 간병업무를 간호사의 업무로 한다면, 간호간병서비스 확대는 어려울 것이고, 간호사 고용이 용이한 지역과 그렇지 않은 지역 간의 격차는 더 벌어질 수밖에 없을 것입니다."

"정말 질 좋은 간병 서비스를 하려고 하면 그분들도 간호사나 아니면 응급실에도 12시간 교대제잖아요. 영국 같은 경우는 12시간 교대제로 하거든요. 그런 방식으로 해야 이분들도 자고, 좀 멀쩡한 상태에서 집에서도 씻고, 그래야 괜찮은 서비스를 제공을 할 거잖아요. 간호간병통합서비스가 제대로 확대되고, 사적 간병의 부담을 줄여주기 위해서는 지금 현재 간병 인력 중심으로 인력을 좀 늘려서 본연의 간병 업무가 병원에서 이뤄지도록 해야 됩니다."

큰사진보기 ▲대전 대덕구청이 시행하고 있는 통합돌봄의 대표적인 케어안심주택 '늘봄채'. 주거와 의료, 돌봄이 결합된 통합형 주택 모델이다. 단순한 보호시설이 아닌 지역 내에서 지속적인 거주를 위한 생활형 돌봄주택이다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"먼저, 병원에서 개별 퇴원환자들을 평가하여 지역사회에서 필요한 서비스가 무엇인지를 확인해야 합니다. 그 다음으로, 이러한 정보가 통합정보시스템 등을 통해 지역사회와 공유되어야 합니다. 현재는 이 두 가지 모두 미흡합니다."

"지역사회에서 통합적 돌봄서비스를 확대·강화하면서 현재의 병상수를 조정해 나가는 것이 필요합니다."

큰사진보기 ▲2023년 윤태호 부산대학교 의과대학 교수의 강연 모습. ⓒ 깨어있는시민 문화체험전시관 관련사진보기

"우리 전문위에서 검토할 의제는 '예방 중심 보건의료체계 구축', '간호·간병통합서비스 확대 및 간병서비스 질 제고', '재가 중심 의료·돌봄 체계 구축 및 임종 돌봄 환경 조성'입니다. 이들 의제 모두 중요합니다만, 의료체계에서 가장 기본이 되는 지역보건과 일차의료가 초고령화사회와 통합돌봄의 시대에서 어떻게 기능해야 할 지가 큰 고민입니다. 모름지기 기본이 튼튼해야 오랫동안 지속가능한 체계가 유지될 수 있는 법이기 때문입니다."

전화기 너머로 들려오는 윤태호 초고령사회 전문위원회 위원장(부산대 의대 예방의학과 교수)의 목소리는 차분하면서도 명확했다. 지난 2022년 코로나19 팬데믹 당시 'K-방역의 얼굴'로 국민에게 익숙했던 그는 여전히 부드러우면서도 단단한 어조로 우리나라 의료·돌봄 체계의 뼈아픈 모순을 짚어냈다.국무총리 소관 의료혁신위원회 산하 초고령사회 전문위는 의료혁신위원 6명과 윤 위원장을 포함한 외부인사 10명 등 모두 16명으로 구성돼 있다. 매달 2회씩 전문위 회의가 열린다. 출범 반년 만에 '간호·간병 개선 권고안'을 의결하며 초고령사회에 막 진입한 우리 사회에 굵직한 화두를 던졌다.지난 3일, 부산에 있는 윤 위원장과의 전화 및 서면 인터뷰를 통해 전문위원회가 마주한 고민과 앞으로 풀어야 할 해법 등을 들어봤다.윤 위원장이 진단하는 초고령 사회 돌봄 위기의 구조적 원인은 명확했다. 노인 인구의 급증으로 복합적인 의료와 돌봄을 필요로 하는 이들은 쏟아지는데, 우리나라 의료 공급 체계는 철저히 조각으로 나뉘어 있다는 점이다. 이에 문제는 인구 변화보다 이를 감당하지 못하는 의료체계에 있다고 지적했다.윤 위원장은 특히 '가족 간병에서 사회적 간병으로의 전환'을 가로막는 현실과 문화의 괴리를 지적했다. 가족의 기능이 약화했음에도 여전히 가족의 희생을 당연시하고, 이것이 안 되면 매달 수백만 원의 사적 간병비를 부담하는 것이 '마음의 빚'을 더는 행위로 치부된다는 것이다.앞서 정부가 도입한 간호·간병통합서비스가 10년 넘게 시범사업에 머무르면서 전면 확대를 이루지 못하고 지지부진한 사이, 그 공백을 사적 간병 시장이 고스란히 잠식해버렸다는 냉정한 진단이다.초고령사회 전문위 내에서 가장 치열하게 다뤄진 의제는 간호간병통합서비스의 실효성 확보였다. 현재 많은 병원이 간병 부담이 적은 환자(항암 치료 환자 등)만 선택하고, 정작 일상생활 지원이 절대적인 환자(정형외과 수술 환자 등)는 기피하는 부작용이 속출하고 있다는 것. 윤 위원장은 "간호사나 간호조무사가 간병 업무까지 다 해야 한다는 오해부터 깨야 한다"고 강조했다.윤 위원장은 일부에서 우려하는 '직역 간 밥그릇 싸움'에 대해서도 선을 그었다. 특히 그는 "간병이라는 게 간호 업무를 침범하는 게 아니"라면서 간병과 간호를 구분해야 한다는 점을 거듭 강조했다.간호사는 간호 업무를, 간병인은 간병 업무로 철저히 분리하자는 취지다. 50대 장년층이나 20~30대 청년 일자리로도 간병인 일을 충분히 소화할 수 있다는 설명이다. 나아가 사적 계약이라는 이유로 근로기준법의 사각지대에 놓여 병실에서 24시간 먹고 자던 기존 간병 노동을 '병원 직접 고용 체제'로 전환해 서비스의 질을 끌어올려야 한다고 역설했다.수가체계와 지역 지원도 함께 개선해야 한다는 점도 빼놓지 않았다. 그는 "적절한 수가의 개발, 지역격차를 완화하기 위한 방안들이 같이 고민돼야 할 것"이라고 강조했다.초고령사회에서는 병원 치료보다 퇴원 이후 지역사회 돌봄이 더 중요해진다. 그러나 현재는 병원과 지역사회가 제대로 연결되지 않는 것이 가장 큰 문제라고 했다.특히 퇴원 이후 재택간호와 지역 돌봄 체계가 제대로 작동하기 위한 '시급한 과제'로 병원과 지자체 간의 정보 공유 시스템 구축을 꼽았다.윤 위원장은 개인정보 문제와 관련해서도 "환자 동의를 반드시 받아야 한다"고 전제한 뒤, 동의를 받은 환자의 평가 정보가 지자체와 연결되면 필요한 돌봄서비스를 훨씬 신속하게 제공할 수 있다고 설명했다. 나아가 지금처럼 퇴원 뒤 환자가 직접 신고하고 다시 조사와 평가를 거치는 방식으로는 가장 필요한 시기를 놓칠 수 있다는 점도 짚었다.요양병원 간병비 급여화에 따른 재정 부담 우려에 대해서도 분명한 입장을 밝혔다. 그는 "모든 국민들은 인생에서 본인 또는 가족의 간병 문제를 최소한 한 번 이상은 겪게 된다"면서 "모든 국민들이 경험하게 되는 것이라면 사적 부담에 의존하기보다는 사회적 연대를 통해 공적 보장을 하는 것이 더 바람직할 것"이라고 말했다.다만 사회적 입원의 부작용을 막기 위해서는 병상 확대만이 아니라 지역사회 통합돌봄을 함께 강화해야 한다고 강조했다.윤 위원장의 시선은 의료 체계의 가장 밑바닥, '기본'을 향해 있었다. 앞으로 초고령사회전문위원회는 예방 중심 보건의료체계, 재가 중심 의료·돌봄, 호스피스 등 '임종(생애말기) 돌봄' 등도 논의할 예정이다.위원장 역할에 대해서는 "위원장은 의견을 듣는 거니까, 위원장이 말을 많이 하는 자리가 아니"라며 "위원들 이야기들을 정리하는 역할"이라고 말했다.올해 전문위원회 운영 목표를 묻는 질문에는 "미리 성과를 계획하기보다는 초고령화사회에서 국민들이 필요로 하는 의제들에 대해 하나하나씩 정리하여 권고안을 만든다는 생각으로 전문위에 임하고 있습니다"라고 답했다.윤 위원장이 말하는 의료혁신의 방향은 분명했다. 가족에게 떠넘겨졌던 간병의 책임을 사회가 나누고, 병원 안에서 끝나는 치료가 아니라 퇴원 이후까지 이어지는 통합 돌봄 체계를 만드는 것. 초고령사회가 현실이 된 한국 의료가 넘어야 할 가장 큰 과제이기도 하다.