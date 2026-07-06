계간 '사상문예운동' 창간사

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덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1989년 8월 계간 <사상문예운동>이, 도서출판 풀빛에서 창간호를 냈다. 발행인 홍석, 편집인 박인배, 편집위원 박인배·오의택·도진순·김명인·문용식이다.창간호는 특집 '대중운동의 노선과 사상적 기초'를 중심으로 특별기획 '합법정당논쟁', 집중연구 '중국사회주의 이론·실천상의 몇가지 문제', 지상전시 '민족예술의 현장-1988~89걸개그림 모음' 등을 실었다.편집위원 명의의 창간사 '주체적 변혁사상의 형성을 위하여'의 앞 부분이다.1> 희망과 고난이 교차하는 시대입니다. 지난 1987년의 6월 시민항쟁과 7, 8, 9월 노동자대투쟁은 희망이었습니다. 분단 이래 40여 년 동안 완전한 민족해방과 민중해방을 열망하는 수많은 선열들의 피와 땀으로 어렵게 밀고왔던 민족민주변혁운동의 거대한 수레바퀴가 마침내 살아 생동하고 스스로를 조직해나가는 현실의 대중이라는 강력한 견인차를 만난 사건이 바로 6월 시민항쟁과 7, 8, 9월 노동자대투쟁이었기 때문입니다. 그리고 지난해를 휩쓸고 올해까지도 우리 모두를 뒤흔들고 있는 통일운동의 충격적 전개양상은 어찌되었든 통일조국을 향한 우리의 희망과 기대가 엄청난 것임을 입증해주고 있습니다.그러나 희망이 크면 클수록 고난의 그림자도 갈수록 길게 드리워지고 있습니다. 우리의 희망을 절망으로 받아들이는 반민족적·반민중적 지배세력의 일치된 위기의식은 광란에 가까운 무분별한 탄압으로 표현되고 있습니다. 그리하여 그 동안 애써서 이룩하였던 민족민주운동의 전선적 대오를 현저하게 흐트러지고 노동자, 농민, 도시빈민 대중의 그칠 수 없는 생존권투쟁은 각기 고립 분산된 채 투쟁의 본격적인 정치적 차원을 확보하지 못하고 있습니다.이렇듯 희망과 고난이 막 내두른 실꾸러미처럼 엉켜 있는 상황은 우리에게 여러 가지를 생각하게 합니다. 도대체 우리 민족민주변혁운동의 진정 올바른 첨로는 무엇인가? 적대세력의 힘은 어느 정도이며, 그 힘의 역사적 성격과 물질적 토대는 무엇인가? 급변하는 세계사의 흐름은 우리의 희망과 고난에 도대체 어떤 영향을 끼칠 것인가 등등 의문은 끝없고 흡족한 대답은 언제나 아쉽고 성에 차지 않습니다.2> 이러한 아쉬움과 미흡함이 하루아침에 가뭄에 단비 만나듯 해갈되리라곤 누구도 생각지 않을 것입니다. 그러나 우리는 감히 말할 수 있습니다. 그러한 아쉬움은 올바른 사상이 정립되고 모두의 성실한 실천이 그 사상의 지도를 받으며 축적된다면 자연스럽게 해소될 수 있는 것이라고. 돌이켜보면 우리 민족민주변혁운동의 역사는 곧 주체적 변혁사상 모색의 역사였다고 할 수 있습니다. 그러나 그 역사는 아직도 낮은 차원의 시행착오의 역사였고 위대한 선진적 변혁사상의 기계적 적용의 역사였습니다. 1980년대의 민족민주운동이 그 이전의 운동과 다른 점이 있다면 그것은 분명 과학적 변혁사상의 대중적 확산과 그 일반적 수용일 것입니다. 그러나 그 과학적 변혁사상의 내용은 교조적으로 수용되었으며 그 현실적용은 다분히 기계적이었습니다.진정한 주체적 변혁사상은 이 땅의 살아 있는 역사이자 현실인 민중의 삶과 투쟁이 과학으로 포착될 때 비로소 태동할 수 있는 것이라면, 이제야 변혁운동의 대중적 전개가 본격화되고 있는 우리의 현실은 주체적 변혁사상 형성의 기초조건을 마련해주고 있을 따름입니다. 그러나 우리는 바로 여기에 주목하고자 합니다. 그렇습니다. 우리의 주체적 변혁사상은 이제 그 모습을 드러낼 준비를 하고 있습니다. 우리는 그것을 포착하고자 합니다. 그렇게 포착된 주체적 변혁사상의 빛으로 우리의 희망과 고난을 올바로 조명하고 그 모두를 자양으로 흡수하여, 변혁운동의 힘찬 전진을 추동하고자 합니다. 그것은 곧 1990년대의 우리 변혁 운동이 당면한 최대의 과제이기도 합니다.