무크 '법과 사회' 창간사

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한국사회는 지금 엄청난 변화의 소용돌이 속에 놓여 있다. 지난 시대에 우리들의 삶을 지배해온 온갖 왜곡된 생각과 제도에 대해 근본적인 도전이 가해지고 있다. 그러나 새로운 사회의 구성 원리와 그 규칙에 관한 합의는 이루어지지 못하고 있으며, 아직 그 가능성마저 보이지 않는 상황이다. 그 시대의 힘의 논리를 거부하는 데에는 공감하면서도 새로운 시대의 이념·원리와 그 실현방법에 관해서는 첨예한 갈등을 드러내고 있는 것이다.



이 같은 양상은 법의 영역에서 그대로 표출되고 있다. 반민주법률의 개폐가 지지부진한 가운데 부문에 따라서는 극한적 대립의 양상마저 나타나고 있다. 여기에서 우리가 특히 주목하고자 하는 것은 법률가, 그 중에서도 특히 법학자의 자세이다.



이 대전환의 시대에 법학자들은 과연 무엇을 해왔는가? 한국의 법학자들은 우리 법현실의 인식과 그 개혁의 과제에 얼마 만한 관심과 노력을 기울여왔는가? 과연 법학자의 몫을 다해왔다고 말할 수 있는가?



지난 시대의 법학은 현실의 절박하고 중요한 법 문제들을 정면에서 마주하지 못하고 이를 회피해왔으며, 새로운 변혁의 시대를 예비하지도 못하였다.



일부에서는 폭력적 권력에 대한 구차스런 시녀의 역할을 자임한 경우도 없지 않았다. 이러한 무책임과 부분적인 타락은 오늘의 무력함으로 이어지고 있고, 기존 법학은 아직도 현실의 방관자 또는 국외자의 모습에서 벗어나지 못하고 있다.



그러나 변화의 물결은 마침내 법학의 영역에도 도래하고 있는 것으로 보인다. 우리의 법 현실에 바탕을 두고 우리 사회가 요구하는 법이념을 추구하면서 그 제도적 실현과 규범력의 강화를 지향하는 진정한 법학에의 길이 모색되고 있다. 이 새로운 물결이 아직은 여린 모습이고 또 대체로 새로운 세대에 국한되고 있지만, 그것은 동시에 미래의 가능성을 보여주는 것이라고 믿는다. 우리는 이 새로운 목소리를 담아낼 지면의 필요성을 절감하면서 <법과 사회>를 펴낸다.



우리는 정치적 민주화의 실현에 기여하는 법학을 추구한다. 자유와 참여는 민주화의 핵심이며 법학은 그 보장에 기여해야 한다. 우리는 경제적 부정의(不正義)의 시정에 기여하는 법학을 추구한다. 노동자와 사용자 사이, 생산자와 소비자 사이, 근로소득자와 불로소득자 사이의 부정의를 비롯한 온갖 사회경제적 부정의의 타파에 법학은 기여하여야 한다. 이를 위하여 우리는 기존의 법현실·법제도·법이론에 비판적이되 결코 편협한 교조주의나 맹목에 빠지지 않도록 유념할 것이다.



우리는 학문의 실천성을 중시하되 성실한 이론적 성찰을 결여한 무모함을 경계할 것이다. 우리는 법의 전문화의 불가피성과 필요성에 공감하지만, 동시에 법문제의 대중화의 요청에 부응할 것이다. 그리하여 <법과 사회>가 우리 사회의 법 문제에 대한 이성적 합의의 도출에 기여하는, 광범한 토론의 광장이 되도록 노력할 것이다.



우리의 뜻에 기꺼이 공감해준 창작과 비평사에 감사의 뜻을 전한다.

덧붙이는 글 |



김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

'법과 사회 이론 연구회'가 1989년 8월 무크 <법과 사회> 창간호를 냈다. 발행자 김윤수, 발행처 창작과 비평사이다. 이 연구회는 "진보적이고 민주적인 법문화의 창달을 위해 소장학자와 실무에 종사하는 연구자들을 중심으로 1987년 초에 결성된 학술연구단체"임을 밝힌다.창간호 특집으로 '반민주적 법률의 개폐를 위한 공개토론'에서 개정된 국가보안법, 사회안전법 및 보안관찰법을 다룬다. 기획연재 '한국법학의 반성과 과제①', 시평 '문익환 목사의 방북과 국가보안법', 논단 '감옥과 사회통제' 등이 눈길을 모은다.'연구회'의 명의로 '법과 사회를 펴내면서'제하의 창간사다.