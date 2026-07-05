마이스터고에 쏟아진 관심, 반갑고도 걱정스러운 이유

큰사진보기 ▲서울 5개 마이스터고, '각자'의 빛으로 '함께' 비추다서울의 5개 마이스터고가 공동 홍보 포스터를 통해 나란히 섰다. 기술을 넘어 삶을 지향하는 교육의 가치가 이 한 장의 포스터에 담겨 있다 ⓒ 서울 마이스터고 협의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

회의실의 분위기는 무거웠다. 2027학년도 신입생 모집을 앞둔 1차 입학설명회 준비 때문이었다. 기획홍보부장이 자료를 한 장씩 넘길 때마다, 종이 넘어가는 소리가 유난히 크게 들렸다. 보고는 차분했지만 그 사이사이 말이 잠시 끊기는 순간들이 있었다. 실무를 책임지는 선생님들은 그 짧은 침묵의 무게를 알고 있었다. 신입생 모집 결과가 학교라는 조직에 어떤 그림자를 드리울지, 모두가 알고 있기 때문이다. 마이스터고의 신입생 모집은 1학기 기말고사 직후부터 사실상 '총성 없는 전쟁'으로 돌입한다.어떤 시스템이든 입력-처리-출력과 피드백의 과정을 거치며 단단해진다. 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 - 시스템의 성능을 말할 때 흔히 쓰는 우스갯소리다. 그러나 변치 않는 사실이 있다. 입력이 부실하면 처리 과정이 고달프고, 출력은 필연적으로 빈약해진다. 정제된 입력을 확보하는 일은 시스템 전체의 성능을 좌우하는 핵심이다.학교라는 시스템도 다르지 않다. 명문고와 명문대학이 명문일 수 있는 이유는 무엇인가. 결국 전국의 우수 학생을 모을 수 있는 역사적 전통과 사회적 평가, 그 힘 때문이다. 학교라는 시스템에서 '선발 효과'가 '교육 효과'보다 우선한다는 것은 일종의 보이지 않는 합의다. 모든 학교가 우수 학생 유치에 에너지를 쏟는 이유도 이 믿음 때문이다. 컴퓨터 용어 중 GIGO(Garbage In, Garbage Out)는 학교 시스템에서도 예외가 아니다.학교는 사회를 떠나 존재할 수 없다. 특히 직업계고는 시대 변화를 반영하여 계속 변신할 수밖에 없다. 교육과정을 바꾸고, 학교 이름을 바꾸는 이유다. 더욱이 산업수요 맞춤형 특수목적고인 마이스터고는 산업의 변화에 종속될 수밖에 없는 운명이다. 산업 수요에 맞추어 인재를 육성해야 개인과 국가의 발전을 담보할 수 있기 때문이다. 서울로봇고는 2013년 '로봇' 분야 마이스터고가 되었고, 지금은 'AI'와 '반도체' 분야를 교육과정에 녹여내며 시대가 요구하는 기술 인재를 길러내고 있다.하지만 나는 묻고 싶다. 정말 '입력'이 전부인가. 2025년 말, 로봇 산업이 주식시장의 상승세를 타자 서울로봇고에 관심이 쏟아졌다. KBS, EBS, 한계레 신문 등 언론과 교육부 공식 유튜브 계정, 청소년들에게 인기 있는 유튜버들이 우리 학교를 다녀갔다. 한국교육개발원 계간지 <교육개발> <오늘의 교육> 같은 교육 전문지의 원고 청탁도 쇄도했다. 그들이 우리 학교를 찾는 이유는 '입력'에 해당하는 신입생 모집 경쟁률이 높아서도 단순히 기술이 좋아서도 아니다. 그들이 궁금해하는 것은 '어떻게 기술과 사람이 조화를 이루며 성장하는가'라는, 우리만의 서사였다.최근 빅테크들이 AI 데이터센터에 사운을 걸면서 반도체 산업도 활황을 맞았다. 반도체 산업의 전망과 두둑한 성과급에 대한 기대는, 대학입시의 블랙홀이었던 의대 진학 쏠림을 반도체 관련 계약학과 쪽으로 어느 정도 돌려놓을 것으로 보인다. 전국 최초 반도체 분야 마이스터고인 충북반도체고는 이미 해외 언론의 주목을 받았다. 2027년부터는 서울반도체고(구 휘경공고)도 신입생을 모집한다. 지금의 분위기라면 그 인기 역시 상당할 것으로 예측된다.학령인구 감소로 학생 수는 이미 줄어들었다. 서울반도체고로 갈 중3 학생들은 일반고 진학 예정자 중 일부가 진로를 변경하거나, 이미 마이스터고 진학을 결정했던 학생 중 일부가 옮겨가는 형태로 채워질 것이다. 그 숫자만큼 서울의 다른 마이스터고는 신입생 자원이 줄어든다. 제로섬 게임이자 풍선 효과다. 공기 가득한 풍선이 있다면, 그만큼 쭈그러드는 풍선도 있는 법이다. 신입생 모집을 위한 경쟁은 이미 시작되었다.풍선 효과와 제로섬 게임은 잔인한 현실이다. 하지만 우리 학교는 이 경쟁에서 이기는 것을 목표로 삼지 않는다. 마이스터는 자신의 손끝으로 세상과 소통하는 사람이다. 경쟁은 피할 수 없어도, 우리 학교가 꿈꾸는 것은 순위가 아니라 '성장'이다. 로봇과 AI라는 차가운 기술을 다루지만, 그 안에는 반드시 사람을 향한 따뜻한 시선이 담겨야 한다. 우리는 그 '마음'까지 가르칠 준비가 되어 있다.반도체나 AI, 로봇은 시대에 따라 오르내리는 '파도'다. 학교는 파도 타는 기술자만 길러내는 곳이어선 안 된다. 우리는 '기술로 어떤 세상을 만들 것인가'를 고민하는 사람을 길러낸다. 우리가 학생을 선발하는 것은 기능인을 확보하기 위함이 아니라, 훗날 자신의 기술이 누군가의 삶을 어떻게 바꿀지 고민할 줄 아는 '지혜로운 주인'을 초대하기 위함이다.고등학교를 선택하는 학생과 학부모님들께 말씀드리고 싶다. 세상은 빠르게 변한다. 지금의 '파도'에 반드시 올라타야 하는 것은 아니다. 파도에 휩쓸리는 순간, 뒤를 잇는 파도에 밀려날 수도 있다. 긴 인생의 바다에서 숱한 파도를 현명하게 즐길 줄 아는 것이 중요하다. 파도가 거셀수록, 깊은 학문적 소양을 필요로 하는 자리에 대한 탐색이 더 중요해질 수 있다. 기술이 발달할수록 더 높은 수준의 교육을 요구하는 직업도 늘어난다. 반도체나 로봇에 흥미도 관심도 없이 그저 파도에 오르는 순간, 멀미로 쓰러질 수도 있다.1차 입학설명회에 참석하겠다는 학생과 학부모의 수가 지난해보다 훨씬 많아졌다. 이 폭발적인 관심이 반갑고도, 한편으론 걱정스러운 이유다. 며칠 전 그 회의실에서, 기획홍보부장의 목소리에 실려 있던 무게도 아마 같은 것이었으리라. 숫자가 늘어날수록, 우리에게는 더 정확하게 말할 책임이 커진다. 서울에만 5개, 전국에는 59개의 마이스터고가 있고(2026년 6개교가 추가로 지정되어 2028년까지 65개로 늘어난다), 저마다 입학설명회를 연다. 우리 학교뿐 아니라 여러 학교의 설명회에 두루 참여해보시길 권한다. 우리는 파도를 타라고 부추기기 위해서가 아니라, 그 파도를 제대로 읽을 수 있도록 돕기 위해 그 자리에 서 있을 것이다. 결정은 10월에 해도 늦지 않는다.