"전당대회에서 빠져 달라" 정청래 측근, 대통령 비서실장 공개 저격

큰사진보기 ▲이상호 씨가 4일 JTBC가 지난 3일 보도한 <강훈식 "민주당, 중도층 품으려면 '제 3의길' 가야..기존 진보 문법엔 대중적 피로감"> 제목의 기사에 대한 비판 글 ⓒ 이상호 씨 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲6월 7일 강훈식 대통령비서실장이 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 신임 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다고 발표한 후 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 김민석 국무총리, 정청래·송영길 전 더불어민주당 대표 ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 내 강경파인 정청래 당 대대표의 최측근으로 알려진 미키루크 이상호씨가 강훈식 대통령 비서실장을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 강 비서실장이 당 워크숍에서 언급한 '제3의 길' 구상을 정면으로 반박하며, 당정 관계의 주도권을 둘러싼 내부 균열이 수면 위로 드러나는 모양새다. '미키루크'라는 필명으로 잘 알려진 이상호씨는 더불어민주당의 당원이자 정치인으로 민주당 내 강성 지지층을 대변하는 대표적인 원외 인사로 정 대표의 측근으로 알려져 있다.JTBC가 지난 3일 보도한 <강훈식 "민주당, 중도층 품으려면 '제 3의길' 가야..기존 진보 문법엔 대중적 피로감"> 제목의 기사에 따르면 강 비서실장은 이날 열린 민주당 국회의원 워크숍에서 집권 2년 차 국정 운영 방안을 제시하며 민주당의 외연 확장을 주문했다. 강 실장은 "기존 진보 문법에 대한 대중적 피로감이 상당하다"며 영국 토니 블레어 전 총리의 '제3의 길'과 프랑스 마크롱 대통령의 실용주의 노선을 예로 들었다.특히 강 실장은 영국의 '몬데오 맨(Mondeo Man)' 사례를 들어, 한국의 성공 지향적 중산층을 겨냥한 '그랜저 맨' 전략이 필요하다고 역설했다. 그는 "정치는 100% 수요자 우위 시장"이라며 "당내 시각에 갇히지 말고 통합론적 접근을 통해 대중의 새로운 욕구를 파악해야 한다"고 강조했다.이에 대해 이상호씨는 4일, 이씨를 자신의 SNS에 해당 기사를 링크한 후 강 실장의 발언을 '정체성 없는 기회주의'로 규정하며 즉각 반격에 나섰다.이씨는 "무슨 말을 하려는지 그 의도는 알겠으나, 제3의 길은 실패한 길"이라며 날을 세웠다. 그는 "중도를 중간 지점(0)으로 해석해 좌우를 기웃거리는 것은 좌표도 나침반도 없는 길"이라며 "권력을 잡은 정부가 취할 실용적 자세와 정당이 견지해야 할 이념적 노선은 구분되어야 한다"고 지적했다.특히 이씨는 이번 발언이 당내 외연 확장이라는 명분 아래 비판적인 인사들을 끌어들이려는 시도라고 의심했다. 그는 "제3의 길이라 말하고 '이언주 같은 류'와 더 크게 함께 하자는 의미임을 권리당원들은 다 안다"며, 이는 통합이 아닌 '기회주의적 협잡'이라고 맹비난했다.이씨는 글 말미에 "사랑하는 민주당을 안개 속으로 헤매게 하지 마라"며 강 실장을 향해 "전당대회에서 좀 빠져달라"고 직격탄을 날렸다.정청래 의원의 최측근 인사가 대통령실 핵심 참모인 비서실장의 노선을 공개적으로 부정하고 나선 것을 정치권에서는 이재명 정부의 국정 운영 기조와 민주당 강성 지지층 간의 괴리가 더욱 커지는 양상으로 보고 있다.집권 2년차를 맞아 '실용적 변화'를 꾀하려는 대통령실과 '강성 정체성'을 고수하려는 당내 강경파 간의 충돌이 본격화되면서 향후 전당대회를 앞둔 민주당의 노선 갈등은 더욱 격화될 전망이다.