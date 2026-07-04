이란, 하메네이 대규모 장례... 미 독립기념일에 개시

큰사진보기 ▲4일(현지시간) 이란 테헤란에서 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례식이 진행되고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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이란이 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 지 4개월 만에 장례를 시작했다. 이란 정부는 3일(현지시각) 수도 테헤란 시내에 있는 그랜드 모살라 광장에서 공식 장례를 열었다. 이곳은 생전 하메네이가 주요 연설을 했던 대형 예배 장소다.광장을 찾은 수많은 추모객은 하메네이의 운구 행렬이 도착하자 기도하거나 눈물을 흘렸다. 이들은 하메네이의 초상화와 복수를 상징하는 붉은 깃발을 들고 "미국에 죽음을", "복수" 등 반미 구호를 외쳤다. 하메네이의 관은 이란 국기로 덮였으며, 그가 자주 착용했던 검은색 터번과 흑백 체크무늬 스카프가 올려졌다.테헤란에서 약 530km 떨어진 북서부 도시 타브리즈에서 온 추모객은 "우리의 조국과 종교를 지키겠다는 의지를 보여주기 위해 장례식에 참석했다"라고 말했다.장례는 오는 9일까지 엿새 동안 이어진다. 4일 하메네이의 관이 일반에게 공개되어 조문이 진행되고, 6일에는 대규모 장례 행렬이 열린다. 이어 그의 유해는 이라크의 시아파 성지를 거쳐 고향인 이란 마슈하드에 안장될 예정이다. 이란 정부는 50개 넘는 외국의 공식 대표단이 장례식에 참석한다고 발표했으며, 최대 2000만 명까지 조문객이 올 것으로 보고 있다.37년 넘게 이란의 최고지도자로 군림하던 하메네이는 미국과 이스라엘과의 전쟁이 시작된 지난 2월 28일 관저에서 이스라엘의 표적 공습을 받아 일부 가족과 함께 숨졌다.전쟁 때문에 장례식을 열지 못하던 이란은 지난달 미국과 휴전에 합의했고, 미국이 건국 250주년을 맞는 독립기념일에 맞춰 도발적으로 장례식을 열기로 했다. 대규모 추모 행사를 통해 후계 체제의 안정성과 국가 결속을 다지려는 의도로 보인다.이란의 대미 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 국영 언론을 통해 발표한 메시지에서 "한 국가의 위대한 정신을 보여줄 기회"라며 "이란이 억압에 맞서 침묵하지 않고, 하메네이의 피를 결코 잊지 않음을 전 세계가 알게 될 것"이라고 강조했다.반면에 미국, 이란과 전쟁을 치르느라 심각한 경제난에 빠진 이란이 막대한 비용을 들여 장례식을 치른다는 불만도 나오는 것으로 전해졌다.이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 독립기념일을 위해 미국 사우스다코타주 러시모어산 앞에서 연설하며 "우리는 이란을 완전히 박살 냈다. 우리는 그들에게 장례식을 치를 수 있도록 일주일 휴가를 줬다"라고 말했다.한편, 하메네이의 아들이자 공식 후계자인 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 현 최고지도자가 장례식에 참석할지는 불확실하다. 그는 전쟁이 시작된 이후 한 번도 공개 석상에 모습을 드러낸 적이 없다.CNN방송은 "모즈타바가 장례식에 등장한다면 그의 정통성을 확립하는데 매우 중요한 의미가 있다"라면서 "만약 불참한다면 그의 안전에 대한 의혹이 증폭될 뿐만 아니라, 누가 이란을 통치하고 있는지에 대한 의문도 제기될 것"이라고 전했다.