국내 최초 공정무역 인증 박물관의 특별한 실천

큰사진보기 ▲경기대학교 소성박물관에 부착된 공정무역실천기관 인증패. ⓒ 김신유 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육 현장에서 배부하는 공정무역 패키지. ⓒ 경기대학교 소성박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소성박물관 사무실에 비치된 공정무역 제품. ⓒ 경기대학교 소성박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲박물관 1층 로비에 비치된 공정무역 홍보물. ⓒ 김신유 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

박물관에서도 공정무역을 실천할 수 있을까? 국내 박물관 가운데 최초로 공정무역실천기관 인증을 받은 경기대학교 소성박물관은 전시와 교육에 공정무역의 가치를 접목하여 이를 실천하고 있다. 특히 공정무역실천기관 지정 이후에는 10여 년간 운영해 온 교육 프로그램에 공정무역 교육을 접목하여 약 4000명의 학생들에게 공정무역을 알리며 문화기관을 통한 공정무역 확산의 새로운 모델을 만들어가고 있다.경기대학교 소성박물관은 수원시의 공정무역도시 재인증 과정에서 실천기관 참여를 요청받으며 공정무역 활동을 시작하게 됐다. 이를 계기로 박물관 자체도 국내 박물관 최초로 공정무역실천기관 인증을 취득했다. 이에 대해 소성박물관 배대호 학예팀장은 "처음에는 박물관과 공정무역이 어떻게 연결되는지 쉽게 와닿지 않았다"고 말했다. 하지만 공정무역을 공부하면서 '상호 존중'과 '연대'라는 가치가 박물관이 추구해 온 방향과 같다는 점을 깨달았다.실제로 소성박물관은 학생들이 박물관을 보다 친숙하고 가까이 즐길 수 있도록 다양한 참여 기회를 마련하고 있다. 학생들의 작품을 전시에 선보이는 것은 물론, 전시 프로그램을 기획·운영하는 과정에서도 특히나 학생들의 의견을 폭넓게 반영한다. "'우리가 이 전시 만들었으니까 따라와'가 아니라 전시 자체에 학생들이 녹아들 수 있게 하는 거죠"라는 말을 덧붙이며 일방적으로 보여주는 것이 아닌 학생들과 함께 만들어가는 점에서 공정무역이 추구하는 상호 존중과 연대라는 가치와 닮아있다 전했다.이러한 철학은 '꿈을 잇는 박물관' 프로그램에서도 드러난다. 이 프로그램은 자원봉사에 참여한 중학생들과 함께 만들어진 소성박물관의 중학생 대상 진로교육 프로그램이다. 프로그램이 진행되는 동안 학생들에게 공정무역 간식을 제공하며 공정무역 개념과 더불어 일반 제품과의 차이를 설명한다. 관련 내용을 담은 안내 팸플릿도 함께 배부하여 이해를 돕고 있다.소성박물관은 이 프로그램을 통해 매년 약 1000명의 학생들에게 공정무역을 알리고 있다. 공정무역실천기관 지정 이후에는 교육 과정에 공정무역을 함께 소개해, 지난 4년간 공정무역을 경험한 학생은 약 4000명에 이른다.학생들은 공정무역 간식과 개념을 신기해하며 높은 관심을 보인다고 한다. 김수정 전문연구원은 "학생들이 자신과 비슷한 또래 아이들이 열악한 노동 환경에 놓인 현실을 알게 되면 분노하거나 안타까워하는 등 깊이 공감하는 모습을 보인다"고 말했다. 교육의 효과는 학생들에게만 그치지 않는다. 김 연구원은 "함께 프로그램에 참여한 교사들 역시 공정무역 패키지 설명에 관심을 보인다"며, "박물관이 사회와 연결된 교육의 장으로 기능하고 있음을 확인할 때 보람을 느낀다"고 덧붙였다.공정무역 실천은 교육 프로그램에만 머물지 않는다. 소성박물관은 전 직원이 공정무역 교육을 수강하고 있으며, 박물관 구성원과 근로학생, 서포터즈 학생들이 공정무역 제품을 자연스럽게 접할 수 있도록 사무실에 관련 제품을 비치하고 있다.또한 관람객들도 공정무역을 쉽게 접할 수 있도록 박물관 곳곳에 홍보물을 비치해 일상 속에서 공정무역의 가치를 경험할 수 있는 환경을 만들고 있다.이러한 실천은 박물관 내부를 넘어 지역사회로도 확산되고 있다. 소성박물관은 공정무역 관련 행사에 참여하거나 캠페인을 주최하는 등의 활동도 이어가고 있다. 이에 더해 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 공정무역 활동과 관련 소식을 꾸준히 알리며 공정무역의 가치를 확산시키고 있다. 소성박물관은 앞으로도 현재 진행하고 있는 공정무역 교육과 홍보 활동을 지속할 계획이라 전했다.공정무역 실천은 기업이나 학교, 마을공동체에만 국한되지 않는다. 소성박물관의 사례는 문화기관 역시 공정무역 실천의 주체가 될 수 있음을 보여준다. 박물관이라는 공간에서 시작된 특별한 실천, 공정무역 활동은 오늘도 학생들과 관람객들에게 그 의미와 가치를 전달하고 있다.