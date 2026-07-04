미국발 원자력 규제 완화의 흐름

▲피폭 방사선량에 따른 추가 암 발생 위험에 관한 여러 모델인과관계가 확인된 높은 선량에서의 위험을 저선량 영역까지 선형적으로 외삽한 것이 LNT 모델(빨강색 파선)이다. LNT 모델에 반대하는 진영에서는 어느정도 수준까지는 방사선이 무해(갈색 파선)하거나 오히려 유익(보라색 점선)하다고 주장한다. ⓒ 독일연방 방사선방호청 관련사진보기