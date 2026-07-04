1000일 넘은 가자지구 전쟁, 외면할 수 없는 이유

AD

팔레스타인 가자지구를 통치하는 하마스의 이스라엘 민간인 학살 뒤 그에 대한 이스라엘의 보복으로 2023년 10월 7일 시작된 가자지구 전쟁이 7월 2일로 1000일을 맞았다. 약 2년 9개월 동안 계속되고 있는 가자지구 전쟁은 세계가 지난 수십 년 동안 겪은 최악의 전쟁 중 하나다. 세계는 집단학살, 전쟁범죄, 식량의 무기화, 지역 초토화 등 가장 잔인한 전쟁의 모습을 가자지구 전쟁을 통해 한꺼번에 목격했다.2025년 10월 10일 휴전이 발효된 뒤 가자지구 전쟁에 대한 언론과 세계의 관심은 급격히 줄었다. 그러나 이스라엘의 일상적인 휴전 합의 위반으로 가자지구는 여전히 전쟁 중이다. 7월 2일 가자지구 미디어국은 이스라엘이 3465차례나 휴전을 위반했다고 밝혔다.가자지구가 전쟁 중임을 가장 잘 보여주는 것이 계속되는 인명 피해다. 7월 2일 가자지구 정부 미디어국은 성명을 통해 지금까지 확인된 전쟁 사망자가 7만 3066명이라고 밝혔다. 그런데 이중 1053명은 휴전 협정 발효 후 생긴 사망자다. 휴전 중이지만 하루에 최소한 1명 이상이 이스라엘의 공격으로 사망했다는 얘기다. 미디어국은 휴전 후 이스라엘 공격으로 발생한 부상자도 3406명이나 된다고 밝혔다.휴전 중에 많은 사망자가 나온 이유는 이스라엘이 하마스의 휴전 위반을 주장하며, 또는 하마스 대원을 제거하겠다며 수시로 가자지구를 공격했기 때문이다. 또한 이스라엘군이 가자지구 동쪽에 설치한 경계선인 '황색 선(Yellow Line)'을 넘었다는 이유로 많은 민간인을 학살했기 때문이다. 이런 상황은 여전히 계속되고 있다.가자지구가 여전히 전쟁 중임을 보여주는 또 다른 예는 이스라엘이 휴전 이전처럼 가자지구에서 치료할 수 없는 환자의 타국 이송을 제한하고 있고 이로 인해 계속 사망자가 나오고 있다는 점이다. 가자지구 보건부는 휴전 발효 이후 약 300명의 환자가 이송을 기다리다 사망했다고 밝혔다. 가자지구에서 외부로의 환자 이송을 지원하고 있는 세계보건기구(WHO)도 같은 숫자를 언급했다.가자지구 보건부는 7월 초 현재 약 1만 5000명의 환자가 치료를 위한 이송을 기다리고 있으며 여기엔 암 환자들과 전쟁으로 인한 부상자들이 포함되어 있다고 밝혔다. WHO는 휴전 발효 후 1977명이 치료를 위해 가자지구 밖으로 이송됐지만 속도가 높아지지 않으면 치료가 필요한 환자를 모두 이송하는 데 수년이 걸릴 수 있다고 밝혔다.이송이 빨리 이뤄지지 않는 이유는 가자지구 내와 수용국의 선별 과정이 복잡하고 시간이 오래 걸리기 때문이다. 그러나 가장 큰 이유는 이스라엘 당국의 긴 보안 절차와 제한 때문이다.BBC는 가자지구 보건국 차관의 말을 인용해 절차에 시간이 오래 걸리는 또 다른 이유는 이스라엘이 이집트와의 경계인 라파 검문소를 통한 이송을 일주일에 3일만 허용하고 있고, 이스라엘을 통한 이송은 일주일에 한 번만 허용하고 있기 때문이라고 보도했다.가자지구가 전쟁 중임을 보여주는 또 다른 사례는 식량을 무기화했던 이스라엘의 행태가 휴전 후에도 기본적으로 변하지 않았다는 점이다. 휴전 합의에서 이스라엘은 전쟁 이전 수준으로의 식량, 의약품, 생필품 반입을 합의했지만 이스라엘의 통제로 휴전 후에도 가자지구 상황은 크게 나아지지 않았다.유엔은 휴전 후 하루 평균 약 76대의 구호품 트럭이 가자지구에 반입됐고 이는 하루 필요한 최소한의 수량인 150대의 절반 정도에 불과하다고 밝혔다. 또한 142일은 한 대의 구호품 트럭도 반입되지 않았다고 밝혔다. 유엔은 이로 인해 약 40만 명 정도가 하루 한 끼로 견디고 있고 기본 의약품 중 약 62%의 재고가 부족한 상태라고 밝혔다. 이스라엘은 휴전에 합의하면서 하루 400대 구호품 트럭 반입을 약속했다.가자지구가 전쟁 중이라는 가장 확실한 증거는 이스라엘군이 가자지구 동쪽 지역의 약 58%를 황색 선 안쪽 지역으로 설정해 점령하고 있다는 점이다. 이 점령을 통해 이스라엘은 휴전 상황임에도 계속 가자지구 주민을 공격하고 다른 한편 점령 지역 내 마을을 초토화하고 있다.<알자지라>는 2026년 2월 25일 찍힌 위성사진을 통해 이스라엘군이 점령 지역 내 마을과 농지는 물론 묘지까지 모두 파괴하고 군 막사를 설치한 것을 확인했다고 보도했다. 매체는 또한 유로메드인권감시센터(Euro-Med Human Rights Monitor)를 인용해 이스라엘이 가자지구 묘지의 94%를 완전히 또는 부분적으로 파괴했다고 보도했다.이스라엘과 하마스는 2단계 협상을 통해 하마스 무장해제와 이스라엘군의 완전 철수 등을 논의할 예정이다. 그러나 이스라엘은 오히려 가자지구에 대한 영구적 군사 점령 의도가 보이는 행동을 하고 있다. <알자지라>는 5월까지의 위성사진 확인을 통해 이스라엘군이 황색 선을 따라 40개의 군 전초기지를 건설했고 이중 8개는 휴전 후 건설됐다고 보도했다.이 모든 상황은 가자지구가 여전히 전쟁 중이고 여러 방면에서 이스라엘의 전략적이고 교묘한 공격하에 있음을 보여준다. 이는 세계가 가자지구에 대한 관심을 유지해야 하는 이유가 될 수밖에 없다. 특히 세계가 관심을 유지해야 하는 이유는 가자지구 전쟁과 그로 인한 집단학살, 초토화, 인도주의 재난 상황이 이스라엘을 막지 못한 세계의 관심 부족과 국제정치의 실패로 인한 것이고 지금도 상황이 거의 변하지 않고 있기 때문이다.국제정치의 실패를 보여주는 사례 중 하나는 이스라엘의 가자지구 집단학살이 계속되고 있는 가운데서도 무역 및 교류 중단으로 이스라엘을 가장 잘 압박할 수 있었던 유럽 국가들이 적절한 조치를 취하지 않았고 다른 대다수 국가들은 침묵했다는 점이다.<알자지라>는 7월 2일 세계와 국제정치의 실패를 보여주는 가장 두드러진 사례 중 하나를 보도했다. 바로 이스라엘의 학살과 다른 전쟁범죄를 멈추게 할 수도 있었던 유럽연합 국가들의 공공기관들이 이스라엘 기업들과 대규모 계약을 체결한 것이었다. 이 기업들에는 이스라엘의 주요 방산업체들이 포함됐다.<알자지라>는 자체 데이터와 비영리단체인 국가감시(Statewatch)의 데이터를 인용해 유럽연합 국가들의 공공기관이 가자지구 전쟁 시작 이후인 2023년 10월부터 2025년 7월까지 112개의 계약을 체결했고 규모는 16억 유로(약 2조 8000억 원)에 달한다고 보도했다. 계약 체결국은 헝가리, 스웨덴, 루마니아, 폴란드, 독일, 네덜란드 등의 공공기관들이었고 이스라엘의 전쟁범죄를 가장 강하게 비난한 스페인의 국방부도 포함되어 있었다. 각국의 대학들과 경찰 등도 주요 계약 체결 당사자들이었다.이런 상황은 국제정치의 실패를 보여준다. 동시에 각국이 자국 국민의 의사와는 상관없이 이스라엘에 면죄부를 주고 전쟁 전과 같은 수준의 관계를 유지했음을 의미한다. 이스라엘의 가자지구 학살과 각종 전쟁범죄가 극에 달했던 2025년 6월 3일 유고브가 발표한 여섯 개 유럽 국가들(영국, 덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인) 여론조사에 따르면 이스라엘의 가자지구 공격이 잘못됐다거나 지나치다는 비율은 49~55%였고 찬성하는 비율은 6~16%에 불과했다. 또한 이스라엘에 우호적인 비율은 13~21%였고, 비우호적인 비율은 63~70%였다.국제사회는 신속하고 적절한 조치와 적극적인 개입으로 가자지구의 집단학살, 초토화, 인도주의 재난을 막을 수도 있었지만 그러지 못했다. 그로 인해 현재도 이스라엘의 학살과 파괴, 가자지구의 고통이 계속되고 있다. 이는 세계가 여전히 전쟁이 진행 중인 가자지구를 외면하지 않아야 하는 가장 큰 이유다. 현재 수준의 관심조차 사라지면 이스라엘의 공격, 억압, 통제는 지금보다 강력해지고 그에 따라 가자지구의 상황은 지금보다 악화할 것이고, 세계의 관심이 높아지면 가자지구 상황은 조금이라도 나아질 것이다.