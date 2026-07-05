고무대야부터 양은냄비까지... '한 뼘'에서 자라는 것들

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큰사진보기 ▲한뼘의 영토 골목길에는 스티로폼이며 이빠진 양은냄비가 나란히 놓여 있다. 제각각 어엿한 밭이 되어 있었다. ⓒ 박동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲한뼘의 농토강릉 주문진 시장 골목길에는 작지만 아름다운 텃밭들이 조성돼 있다 ⓒ 박동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲작가의 텃밭작가도 친구의 배려로 텃밭을 가꾸고 있다. 일은 고되지만 땅이 주는 정직함에 텃밭은 나만의 놀이터가 되었다. ⓒ 박동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲한뼘의 영토3옹기종기 보기좋게 배치한 화분마다 농부의 자부심이 자라고 있다. ⓒ 박동환 관련사진보기

강릉 주문진 시장의 좁은 골목길을 걷다 정겨운 풍경 하나에 발길을 멈췄다.회색 시멘트 바닥 위, 커다란 대야에 흙을 채우고 갖가지 채소를 기르는 한 어르신의 모습이었다. 칠이 벗겨진 초록색 물조리개를 내려놓으며 올해 오이와 고추를 제법 많이 수확했다는 어르신의 얼굴에는 아이 같은 자랑스러움이 번졌다.문 앞 계단에는 붉은 고무대야와 버려진 흰색 스티로폼 상자, 이가 빠진 양은냄비가 나란히 놓여 있었다. 그 안에는 흙이 가득 담겨 있었고, 모두 어엿한 밭이 되어 있었다. 부러진 나뭇가지를 주워 고춧대를 세우고 노끈으로 정성스레 묶어둔 손길에서는 평생 흙을 일구며 살아온 노농(老農)의 세월이 고스란히 느껴졌다.통계에는 잡히지 않는 농부들이 있다. 골목의 작은 화분 하나를 돌보는 마음만큼은 누구보다 깊은 사람들이다. 시장에서 몇 천 원이면 살 수 있는 고추와 상추가 이곳에서는 전혀 다른 의미를 지닌다. 그것은 누군가의 땀방울과 매일 아침의 안부를 먹고 자란, 정직한 노동의 결실이기 때문이다.사실 나 역시 친구의 배려로 작은 텃밭을 가꾸고 있다. 처음 호미와 삽을 들었을 때는 작은 밭조차 얼마나 아득하고 고된지 몰랐다. 허리는 끊어질 듯 아팠고, 돌아서면 자라나는 잡초는 야속하기만 했다. 흙을 다루는 일이 이토록 정직하고도 무거운 노동이라는 사실을 몸으로 배웠다.하지만 계절이 몇 번 바뀌는 동안 내 손으로 뿌린 씨앗이 식탁 위의 먹거리로 돌아오는 기쁨을 경험하면서 마음도 함께 달라졌다. 힘겨운 일터였던 밭은 어느새 세상에서 가장 평화로운 놀이터가 되었다.그 작은 텃밭을 가꾸면서도 이토록 배울 것이 많은데, 평생 대지와 함께 살아온 주문진의 어르신들은 오죽 했을까. 직접 흙을 만져본 뒤에야 비로소 내 눈에도 시멘트 위의 화분들이 예사롭게 보이지 않았다. 허리는 굽고 다리는 약해졌어도 손끝이 기억하는 흙의 감촉과 스스로 먹거리를 길러내는 기쁨은 늙지 않는다.비좁은 스티로폼 상자 속에서도 채소는 푸르게 자라고, 그 곁에서 노인은 환하게 웃는다. 결국 농사는 땅의 넓이가 아니라 마음의 넓이로 짓는 것인지도 모른다. 주문진 골목의 작은 화분들이 내게 가르쳐준 것은 채소를 기르는 법이 아니라, 삶을 끝까지 사랑하는 사람들의 품위였다.