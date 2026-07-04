김대중 교육감님, 교사들은 엄청난 혼란을 우려합니다

큰사진보기 ▲김대중 초대 전남광주통합특별시교육감이 1일 무안군에 위치한 전남광주통합특별시의회에서 취임 선서를 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

AD

실타래처럼 얽히고설킨 우리 교육의 당면 문제는 결코 교육 정책만으로는 해결될 수 없다. 이를 누구보다 잘 알고 있을 김대중 전남광주통합특별시 교육감의 인수위원회(이하 인수위)가 학교 현장은 물론, 관련 조례를 제정할 입법 기관인 시의회와도 일언반구 협의도 없이 덜컥 '뜬금포'를 쏘았다. 그저 여론을 떠보자는 심산이었을까.내년부터 초등학교 5, 6학년과 중학교 1학년을 대상으로 100% 서논술형 평가 방식으로 전환하겠다고 공표했다. 이후 학교 현장의 수용성을 점검, 보완한 뒤 2032년까지 초중고의 평가를 전면 서논술형으로 치른다는 세부 일정표를 내놓았다. 지금도 교과별로 이미 30% 안팎의 서논술형 문항을 의무화하고 있어 제도 안착엔 별 무리가 없을 거라고 보는 듯하다.당장 교사들 사이에서는 출제와 채점 과정에서 빚어질 엄청난 혼란을 우려한다. 서논술형 답안 작성을 위해 스마트 기기를 활용할 수밖에 없어 정보 격차를 완화와 생활지도 과정의 부작용을 막는 방안부터 마련되어야 한다는 지적이 쏟아진다. 인수위에서는 인공지능(AI)이 해결해 줄 것처럼 말하지만, 적어도 교육에 관한 한 AI의 도입과 활용은 신중해야 한다.기존의 선다형 문항이 아이들의 비판적 사고와 논리적 추론 역량을 퇴화시킨다는 건, 이미 오래전부터 제기돼 왔고 사회적 합의가 끝난 사안이긴 하다. 다만, 교사들은 초중고에 서논술형 평가 방식이 전면 도입된다고 해서 별반 달라질 것도 없다고 입을 모은다. 되레 사교육 시장의 배만 불리는 등의 부작용을 우려하는 목소리가 크다.우선, 서논술형 평가 방식이 아이들의 읽고 쓰는 능력을 키우는 가장 실효적인 대안으로 여기는 구태의연한 인식부터 바루어져야 한다. 출제 비율의 문제였을 뿐, 이미 오래전부터 선다형 문항과 함께 서논술형 시험이 치러져 왔다. 과문한 탓인지, 그동안 아이들의 사고 역량과 글쓰기 능력이 향상됐다는 이야기를 들어본 적이 없다.향상되기는커녕 퇴보했다고 보는 게 상식적이다. 물론, 서논술형 시험의 비중이 커진 탓은 아니지만, 그것이 '언 발에 오줌 누기'도 안 되는 정책이라는 방증이다. 그럼에도 서논술형 시험에 목매다는 건, 그저 선다형 문항보다는 더 교육적인 평가 방식이라는 우리 사회의 '묵시적 동의'와, 멀게는 프랑스의 바칼로레아로 상징되는 대입에 대한 '로망'이 작동한 결과다.아이들이 서논술형 시험 대비를 위해 책을 읽게 될 거라는 발상부터가 황당하다. 시험 성적을 올리기 위해 책을 읽는다면, 되레 책 읽는 즐거움을 잃게 만들기 십상이다. 동서양의 고전을 이른바 '수험용 요약본'으로 공부하는 아이들이 태반인 현실에서, 책 읽기의 효용과 가치를 왜곡시킬 우려가 크다. 시험 성적보다 책 읽는 습관이 더 중요하다는 건 두말할 나위가 없다.온존한 학벌 구조와 대입의 당락을 결정하는 시험 제도의 변화로 교육과정과 교실 수업을 통째로 바꿔낼 수 있다는 생각도 이제 더는 통하지 않는다. 일례로, 수업을 온통 기출 문제 풀이로 획일화시킨 수능을 보완하기 위해 학생부종합전형(학종)을 도입했지만, 그 취지를 살리지 못한 채 변질되고 말았다. 아이들에게 학종은 불공정한 대입 제도의 상징으로 여겨지고 있다.학종의 파행은 엉뚱하게도 수능이 공정하다는 인식을 심어주었고, 학교생활기록부에 대한 총체적 불신을 야기했다. 교사마다 AI를 활용해 작성하는 게 보편화한 이후로는, 불신을 넘어 '자소설'이라는 조롱마저 뒤따르고 있다. 대학생들 사이에서도 수능 위주의 정시 합격자를 '진골'로, 학종으로 입학한 경우를 '6두품'으로 여긴다는 우스갯소리도 있다.무엇보다 학종은 아이들의 학교생활을 더욱 힘들게 만들고 있다. 교과와 비교과 활동을 두루 신경 써야 하기 때문이다. 지필고사와 수행평가는 물론, 출결 상황부터 자율 활동, 봉사활동, 동아리 등에 이르기까지 학교에서의 일거수일투족이 모두 성적에 반영된다고 여기기에 종일 숨 돌릴 겨를조차 없다. 아이들 다수가 수능 위주의 정시 전형을 선호하는 건 그래서다.차라리 수업 방식의 변화와 개선을 이끈 건, 수능 영어와 한국사 영역에서의 절대평가제 도입이었다. 내신에서 교과별 절대평가는 기실 학종 시행의 전제 조건이었지만, 대입에서의 변별력을 확보할 수 없다는 비판에 직면하면서 흐지부지됐다. 결국 학교 현장에선 '좌회전 깜빡이를 켜고 우회전하는' 어처구니없는 상황이 반복됐다.인수위의 서논술형 평가 방식으로의 전면 전환 방침은 학종의 패착을 반면교사로 삼아야 한다. 서논술형이든, 선다형이든, 아이들을 시험으로 을러서 공부시키겠다는 점에서 아무런 차이가 없다. 시험에 출제된다는 것만 공부하고 나머지는 눈길조차 주지 않는, 이른바 '밑줄 쫙 별표 땡' 방식의 공부에서 벗어나지 않는 한 백약이 무효다.과거 교육부가 서논술형 시험의 비중을 늘린다고 했을 때, '바람보다 먼저 눕고 일어났던' 곳이 사교육 시장이었다. 출판사들도 발 빠르게 움직였고, 서논술형 시험 대비 참고서와 문제집을 시중에 쏟아냈다. 교사들은 그것들을 참고해 시험 문항을 만들었고, 이내 서논술형 시험은 사교육 시장의 '블루 오션'이 됐다. 이번이라고 다를까.인수위는 졸속 시행이 아니냐는 여러 교사 단체의 지적에 "최소 10년 이상 우리 사회에서 논의가 이루어졌던 사안"이라고 반박했다. 동문서답이자 전형적인 유체 이탈식 반론이다. 교사들은 10여 년의 세월 동안 파행을 거듭해 왔다고 지적한 건데, 그동안 준비를 잘해왔으니 전면 시행에 별다른 문제가 없다고 대꾸한 셈이다.이는 인수위 스스로 학교 현장에 대한 이해가 부족함을 자인한 꼴이다. 정책을 마련하고 발표하기 전에 교사들과 사전에 논의를 거치는 게 기본이지만, 이 과정이 통째로 생략됐다. 교실 수업에 적용해야 할 주체인 교사가 '패싱 당한' 것이다. 또다시 아이들은 정책의 실험 대상으로 전락했다. 학종의 실패에서 그 어떤 교훈도 얻지 못한 거다.진정 아이들의 문해력과 사고력의 퇴행이 걱정된다면, 애꿎은 시험 방식부터 건드릴 게 아니라 학교와 지역의 도서관을 활성화하는 방안을 마련하는 게 훨씬 실효적이다. 도서를 확충하는 건 기본이고, 휴식과 여가 활용을 위한 공간으로 도서관을 쉽게 찾을 수 있는 환경 조성이 필요하다. 아이들이 문턱이 닳듯 도서관을 드나드는 학교가 좋은 학교다.동시에 종일 스마트폰만 들여다보고 소셜네트워크서비스(SNS)에 빠져 생활하는 아이들의 일그러진 일상을 어떻게든 되돌려야 한다. 그들이 즐겨 찾는 SNS는 이미 조롱과 혐오가 난무하는 극우의 온상이 됐다. 자극적인 쇼츠 영상에 길들어진 아이들의 실상을 외면한 채 문해력과 사고력 운운하는 건 기만이다. 지금 학교에는 서논술형 평가의 전면 시행보다 시급한 일이 족히 백 가지는 된다.