미국기업 쿠팡의 로비, 그래도 대한민국은 갈 길 가야

AD

최근 미 연방 하원 법사위원회가 발간한 임시 보고서의 제목은 실소를 자아내게 만든다. "한국 정부의 미국인 소유 기업 차별 공세"라는 이 보고서는 한국 정부가 다국적 기업을 상대로 '표적 공격(targeted attacks)'을 벌이고 있으며, 법과 제도를 '무기화'하고 있다는 황당한 비약으로 가득 차 있다.시종일관 '쿠팡'의 사례를 들며 우리 정부의 정당한 감독 조치를 '전면 공세'나 '차별적 폭탄'으로 규정하는 이 문건은, 사실상 쿠팡이 대필했다고 해도 믿을 수준이다.이번 보고서는 쿠팡이 미 정치권을 상대로 벌여온 집요한 로비의 산물이라는 점이 공공연한 사실이다. 개인정보 유출 사고 등으로 우리 정부의 조사가 시작되자 쿠팡은 미 무역대표부(USTR)에 청원을 넣고 자청해서 청문회를 요청하는 등 철저하게 '미국 기업'의 지위를 방패막이로 삼아왔다.여론 압박용으로 발행된 이번 보고서 역시 미 의회를 움직인 쿠팡식 '통상 로비'의 전형적인 결과물이다.국내 소비자의 일상 깊숙이 침투해 있어 많은 이들이 간과하고 있지만, 쿠팡은 거대 자본을 등에 업고 우리 시장을 잠식한 명실상부한 미국 기업이다. 이커머스 플랫폼이라는 '디지털 토지'를 독점한 채 소상공인과 중소 업체들에게 단가 강제 인하, 부당 수수료 부과, 저작권 수탈을 일삼았고, 노동자들의 생명을 담보로 한 노동 착취 논란도 끊이지 않았다.한국 소비자의 지갑에서 나온 돈은 고스란히 미국 본사로 향하지만, 쿠팡으로 인해 발생하는 문제들에 대해서는 '초법적 사고방식'으로 책임을 회피해 왔다. 마치 과거 거대 자본과 특권을 앞세워 토지와 자원을 수탈하던 현대판 '동양척식주식회사'를 연상케 한다.상황이 이 지경임에도 국내 정치권 일각의 행태는 한심하기 짝이 없다. 야당의 수석대변인은 미국의 명백한 주권 침해와 통상 압박에는 단 한 마디 비판도 못 하면서, 오직 정부를 공격하기 위해 쿠팡 문제를 정쟁의 호재로만 삼고 있다.이는 통상 수탈에 동조하는 굴종적 행태이자 국익을 저버린 행위다. 여기에 백악관까지 가세해 "불공정 무역 관행을 용인하지 않겠다"며 으름장을 놓고 있으니, 일개 기업의 과징금 문제가 한미 통상 갈등으로 비화하는 황당한 국면에 이르렀다.사태가 불거진 지 꽤 오랜 시간이 흘렀지만 여전히 명확한 매듭은 없다. 미국에 있는 쿠팡의 실질적 소유주는 숨어 나오지 않고 있으며, 그 사이 국내 소비자의 불신은 커졌다 작아지기를 반복하고 있다. 일개 기업의 불법 행위와 이에 따른 정당한 제재 조치가 한미간의 갈등 요인처럼 포장되어 시간을 끄는 것은 대단히 우스꽝스러운 일이다.언제까지 쿠팡의 정치 로비와 미국의 부당한 압박에 눈치만 보며 세월을 보낼 것인가. 정부는 이제라도 단호하고 냉정한 대처로 이 지루한 싸움의 매듭을 지어야 한다."한국에서 영업하려면 한국의 법을 따라야 한다"는 상식적이고도 당연한 원칙을 전면에 세워야 한다. 미국 역시 한국의 사법 주권을 존중해야 마땅하다. 거대 플랫폼의 통상 압박에 흔들리지 않고 법과 원칙대로 국익을 지켜내는 것, 그것이 지금 대한민국이 당당하게 가야 할 길이다.