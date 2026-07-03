여주시, 오학물놀이장 2일 개장…지역주민 1시간 먼저 입장

큰사진보기 ▲경기 여주시는 여름철을 맞아 오학물놀이장을 오는 2일부터 8월 30일까지 60일간 운영한다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시는 여름철을 맞아 오학물놀이장을 오는 2일부터 8월 30일까지 60일간 운영한다고 밝혔다.올해는 여주시민 편의를 강화한 것이 가장 큰 변화다. 여주시민은 관외 이용객보다 1시간 이른 오전 10시부터 우선 입장할 수 있으며, 구명조끼와 튜브도 무료로 대여받을 수 있다.시설도 대폭 확충됐다. 대형 슬라이드와 자동회전 물썰매 등 물놀이 시설을 새롭게 마련했으며, 냉방쉼터와 가족탈의실을 신설했다. 자쿠지는 기존 5개에서 10개로 확대했고, 대형 천막도 추가 설치해 휴식 공간을 늘렸다.시는 개장 전 시설 안전점검과 수질 검사를 마쳤으며, 운영 기간에도 상시 안전점검 체계를 가동해 안전사고 예방에 나설 계획이다.이용요금은 1인 기준 1만 원이며, 6세 이하는 무료로 이용할 수 있다. 입장객에게는 여주관광상품권 8000원을 환급해 실질적인 이용료는 2000원 수준이다.운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 다만 폭염이 예상되는 7월 31일부터 8월 16일까지는 금·토·일요일에 한해 오후 8시까지 연장 운영한다.여주시 관계자는 "시민과 관광객이 안심하고 이용할 수 있도록 시설 안전과 수질 관리에 만전을 기하고 있다"며 "운영 기간에도 지속적인 점검을 통해 안전하고 쾌적한 물놀이 환경을 제공하겠다"고 말했다.