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26.07.03 18:54최종 업데이트 26.07.03 18:54

여주시, 오학물놀이장 2일 개장…지역주민 1시간 먼저 입장

8월 30일까지 60일간 운영…시민 우선입장·상품권 환급 혜택

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경기 여주시는 여름철을 맞아 오학물놀이장을 오는 2일부터 8월 30일까지 60일간 운영한다고 밝혔다.
경기 여주시는 여름철을 맞아 오학물놀이장을 오는 2일부터 8월 30일까지 60일간 운영한다고 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 여름철을 맞아 오학물놀이장을 오는 2일부터 8월 30일까지 60일간 운영한다고 밝혔다.

올해는 여주시민 편의를 강화한 것이 가장 큰 변화다. 여주시민은 관외 이용객보다 1시간 이른 오전 10시부터 우선 입장할 수 있으며, 구명조끼와 튜브도 무료로 대여받을 수 있다.

시설도 대폭 확충됐다. 대형 슬라이드와 자동회전 물썰매 등 물놀이 시설을 새롭게 마련했으며, 냉방쉼터와 가족탈의실을 신설했다. 자쿠지는 기존 5개에서 10개로 확대했고, 대형 천막도 추가 설치해 휴식 공간을 늘렸다.

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시는 개장 전 시설 안전점검과 수질 검사를 마쳤으며, 운영 기간에도 상시 안전점검 체계를 가동해 안전사고 예방에 나설 계획이다.

이용요금은 1인 기준 1만 원이며, 6세 이하는 무료로 이용할 수 있다. 입장객에게는 여주관광상품권 8000원을 환급해 실질적인 이용료는 2000원 수준이다.

운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 다만 폭염이 예상되는 7월 31일부터 8월 16일까지는 금·토·일요일에 한해 오후 8시까지 연장 운영한다.

여주시 관계자는 "시민과 관광객이 안심하고 이용할 수 있도록 시설 안전과 수질 관리에 만전을 기하고 있다"며 "운영 기간에도 지속적인 점검을 통해 안전하고 쾌적한 물놀이 환경을 제공하겠다"고 말했다.

#여주시#이충우#물놀이장

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