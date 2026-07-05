토요일 16번을 지리산에서, 종착지는 '호수'였습니다

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큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길 서당~하동호 구간을 걷는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲버디재버드나무가 많았다고 붙여진 버디재에서 잠시 쉬어간다. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길 서당~하동호 구간을 걷는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길이정마을에 서 있는 지리산둘레길 대형 표지석. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼화에코하우스폐교된 옛 삼화초등학교를 리모델링한 삼화에코하우스. 농촌체험시설로 인기가 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산아트팜시골 작은 마을에 쉽게 볼 수 없는, 대형 건축물인 지리산아트팜. ⓒ 정도길 관련사진보기

"우리 마을은 산업체나 오폐수시설이 없는 개발되지 않은 청정마을로, 5~60년 전 모습과 똑같은 자연환경을 가진 것이 큰 자랑거립니다."

큰사진보기 ▲마을자랑고향으로 돌아온 지 18년 되었다는 명사마을 이장(김명열)이 마을 자랑에 열심이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲머루관점마을 한 집 대문 위에 열린 머루 송이. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲횡천강횡천강에서 다슬기를 잡는 사람들과 징검다리를 건너는 지리산둘레길 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲하동호지리산둘레길 서당~하동호 구간 종착지에 있는 하동호. ⓒ 정도길 관련사진보기

● 구간별 거리 및 소요시간(총 12.7km, 5시간 30분)

서당마을(09:30) ~ 버디재(10:15, 1.6km) ~ 이정마을(10:36, 1.3km) ~ 삼화실안내소(10:43, 0.4km) ~ 존티재(11:33, 1.2km) ~ 상존티마을(12:02, 0.7km) ~ [점심시간(12:02~13:05)] ~ 관점마을(13:40, 3.2km) ~ 화월마을(1.1km) ~ 평촌마을(14:30, 1.2km) ~ 하동호(15:00, 2.0km)/ 12.7km

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.