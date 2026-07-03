최현덕 남양주시장·이현재 하남시장 첫 회동…수석대교·셔틀버스 등 공동 현안 논의

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장과 이현재 하남시장이 첫 공식 회동을 갖고 교통망 확충과 한강 관광 활성화 등 공동 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장과 이현재 하남시장이 첫 공식 회동을 갖고 교통망 확충과 한강 관광 활성화 등 공동 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다.남양주시는 3일 최 시장 취임 이후 인접 지방자치단체인 하남시의 이현재 시장이 남양주시청을 방문해 상견례를 겸한 간담회를 가졌다고 밝혔다.이날 양 시장은 ▲수석대교 건설사업 ▲남양주-하남 간 셔틀버스 운행 ▲중부연결 고속도로 민간투자사업 ▲한강 수변 관광자원 공동 조성 등 두 도시가 함께 추진할 주요 현안을 논의했다.최 시장은 수석대교와 선동IC 직결이 남양주시와 하남시 모두의 교통 편의를 높일 수 있는 상생 방안이라고 설명했다. 아울러 향후 강변북로 지하화 사업이 추진될 경우 하남시민들도 수석대교를 이용할 수 있어 교통 여건 개선 효과를 함께 누릴 수 있을 것이라고 강조했다.또 양 도시 간 생활권 연계를 강화하기 위해 남양주와 하남을 연결하는 셔틀버스 운행에도 협조를 요청했다.이에 대해 이현재 시장은 한강 수변 관광자원 활성화를 위한 출렁다리 조성 등 관광 분야 협력 사업을 지속적으로 발전시켜 나가자는 뜻을 밝혔다.남양주시는 이번 만남을 계기로 하남시와 실무 협의를 지속해 주요 현안을 공동 관리하고, 교통과 관광 등 생활권 연계 사업을 구체화해 나갈 계획이다.최현덕 시장은 "남양주시와 하남시는 교통과 생활, 관광 등 여러 분야에서 함께 풀어야 할 과제가 많은 인접 도시"라며 "앞으로도 이현재 시장과 지속적으로 소통하며 시민들이 체감할 수 있는 협력 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.한편 양 시장은 이번 회동을 시작으로 상호 방문과 실무 협의를 이어가며 공동 현안 해결을 위한 협력 체계를 강화해 나가기로 했다.