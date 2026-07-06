역대급으로 공들인 기사가 잉걸, 그래도 쓰게 되는 이유

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큰사진보기 ▲오름이 아니라 잉걸6월에 쓴 나의 잉걸 기사 ⓒ 김윤희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲겉은 잠잠해 보여도 묵묵히 뜨거운 잉걸이제 앞으로 받을 버금, 으뜸, 오름 기사를 향해 또 어슬렁거려야 한다. 때로는 쓰라린 잉걸을 받겠지만 산뜻하게 털고 일어나 노트북 앞에 앉을 것이다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기