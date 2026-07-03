추미애 지사 "태움은 명백한 직장 내 괴롭힘"... 경기도의료원 전수점검 지시

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오후 경기도청 집무실에서 제1호 결재를 마치고 기자들 질문에 답변 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 지난 6월 23일 도지사직 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 진행한 경기도정 현안회의에서 참석자들의 의견을 듣고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

직장 내 괴롭힘을 호소하던 간호사가 숨진 사건이 사회적 공분을 불러일으키는 가운데, 추미애 경기도지사가 '태움' 문화 근절과 공정한 노동환경 조성을 위한 전면 대응에 나섰다.추미애 지사는 3일 의료자원과, 노동권익과 등 관계 부서에 경기도의료원 실태 전수조사와 노동자 권리구제 강화, 지방노동감독관 전담조직 구축 등을 지시하며 "일터에서 누구도 괴롭힘과 부당함을 홀로 견디지 않게 만드는 일이 민선 9기 경기도가 추구하는 공정의 가치"라고 밝혔다.앞서 최근 경기도 광주의 한 병원에서 직장 내 괴롭힘을 호소하던 20대 간호사가 숨지는 사건이 발생했다. 고인은 생전 병원 내 괴롭힘을 신고했고 일부 사실이 인정됐지만, 이후에도 제대로 보호받지 못했다는 의혹이 제기되면서 사회적 충격을 안겼다. 고용노동부는 해당 병원에 대한 특별근로감독에 착수했고, 경찰도 사건 경위를 수사하고 있다.추미애 지사는 "'태움'은 교육이 아니다. 위계를 앞세워 사람을 침묵시키고 모욕과 배제를 반복하는 명백한 직장 내 괴롭힘"이라며 "공정은 힘 있는 사람의 방편이 아니라 약한 위치에 놓인 사람들이 부당함을 말할 수 있고 보호받을 수 있는 기준이어야 한다"고 강조했다.추 지사가 이번 사건을 개별 병원의 문제가 아니라 의료 현장에 남아 있는 위계적 조직문화와 노동환경 전반의 문제로 보고, 경기도 차원에서 제도 개선에 나서겠다는 의지를 분명히 한 것으로 풀이된다.추미애 지사의 지시에 따라 경기도는 경기도의료원 산하 6개 병원의 직장 내 괴롭힘 실태를 전면 점검한다. 도는 익명 의견 수렴과 현장 면담을 통해 드러나지 않았던 조직문화를 확인하고, 문제가 확인되면 잘못된 관행을 즉시 개선할 방침이다.또 도내 120여 명의 마을노무사를 활용해 노동자 권리구제 지원도 강화한다. 임금체불과 부당해고, 산업재해는 물론 직장 내 괴롭힘 피해를 겪는 노동자들이 전화·온라인·예약 상담 등을 통해 무료로 전문적인 도움을 받을 수 있도록 제도 활용도를 높일 계획이다.아울러 562명 규모의 지방노동감독관 전담조직 구축도 차질 없이 추진한다. 공개 채용과 직무교육, 사법경찰관리 지정 절차를 거쳐 2027년 상반기부터 현장 노동감독에 나설 예정이며, 30인 미만 소규모 사업장과 취약 노동 현장을 중심으로 임금체불과 부당한 근로조건, 산업안전 기준 위반은 물론 직장 내 괴롭힘과 노동권 침해를 예방한다는 구상이다.추미애 지사의 이번 지시는 민선 9기 경기도가 핵심 가치로 내세운 '공정'을 노동 현장에서 구체적인 정책으로 구현한 첫 사례라는 점에서도 의미가 있다. 그동안 '공정'이 행정과 인사, 재정 운영의 원칙으로 제시됐다면, 이번에는 노동자가 안전하고 존엄하게 일할 권리를 보장하는 정책으로 확장됐다는 평가다.추 지사는 "일하는 사람이 존엄을 잃지 않는 경기도, 부당함을 말하면 보호받는 경기도를 만들겠다"며 "태움과 직장 내 괴롭힘을 뿌리 뽑고 공정한 근로환경을 현장에서부터 세우겠다"고 밝혔다.이번 조치는 광주 병원 간호사 사망 사건을 계기로 사회 전반에서 확산하고 있는 '태움' 문화 근절 요구에 지방정부가 제도 개선과 현장 점검으로 응답했다는 점에서 주목된다. 특히 단순한 재발 방지 선언을 넘어 의료기관 실태조사와 권리구제, 노동감독 기능 강화까지 연결한 점은 경기도가 노동 현장의 구조적 문제 해결에 더욱 적극적으로 나서겠다는 의지를 보여주는 대목이다.