'메타 쇼크' 하루 만에 지운 코스피, 8000선 되찾았다

큰사진보기 ▲코스피가 8,000선을 회복한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전장보다 440.25포인트(5.76%) 오른 8,088.34, 코스닥지수도 전장보다 1.69포인트(0.19%) 상승한 868.41에 장을 마쳤다. 2026.7.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

전날(2일) 미국 빅테크 기업 메타발 'AI 과잉 투자' 우려로 8000선마저 내주며 폭락했던 코스피가 하루 만에 극적인 반등에 성공했다. 3일 코스피 지수는 전날의 과도한 매도 물량을 기관 중심으로 소화하며 단숨에 8000선을 되찾았다. 미국발 금리 인상 우려가 해소된 상황에 더해 국내 반도체 투톱을 중심으로 강력한 저가 매수세가 합쳐진 결과다.이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 440.52포인트(5.76%) 폭등한 8088.34로 장을 마쳤다. 전날 지수가 7% 넘게 밀리며 시장 전체가 공포에 휩싸였던 것과 정반대 모습이다. 장 초반에는 전날 미국 필라델피아 반도체 지수의 약세 영향에 큰 변동성을 보이기도 했다. 실제 코스피는 이날 장중 최저치인 7378.10까지 밀렸다.하지만 오후 들어 기관 투자자를 중심으로 매수세가 유입되며 지수는 크게 상승했다. 기업 가치와 비교해 주가가 과도하게 하락했다는 인식에 따라 기관은 이날 홀로 4조 4451억 원어치를 순매수하며 강세장을 이끌었다.이번 반등의 또 다른 이유는 지난 밤 발표된 미국 고용 지표의 부진이 꼽힌다. 미국 노동부가 발표한 지난 6월 비농업 신규 고용은 5만 7000명 증가한 것으로 나타났다. 시장 컨센서스인 11.4만 명의 절반 수준에 머물렀던 것. 물론 전날 미국 증시 자체는 반도체 주식을 중심으로 차익 실현 매물이 나오면서 혼조세로 마감했다.하지만 이날 국내 증시는 나빠진 고용에 따른 미국 연방준비제도(연준)의 '긴축 우려 완화'에 보다 무게를 두는 모습이었다. 최근 연준 내에서는 미국의 탄탄한 고용 지표와 물가 상승 압력에 대응해, 올해 중 한두 차례 금리 인상이 필요하다는 매파 기류가 감지됐다. 그런데 고용 시장이 급하게 식으면서 금리 인상 명분이 줄어든 셈이다. 이후 WTI 유가와 미 10년물 국채 금리 등 주요 지표가 안정세를 찾았고 시장은 안도 랠리를 펼쳤다.한지영 키움증권 연구원은 이날 "미국의 고용 부진이 연준의 추가 금리 인상 전망을 후퇴시켰다"고 짚으며 "WTI 유가 부담도 완화되고 있다는 점도 눈 여겨볼만 하다"고 분석했다.전날 시장을 공포로 몰아넣었던 '메타발 AI 투자 과잉론'에 대해서도 시장은 냉정을 되찾았다. 전날 메타가 남아도는 잉여 컴퓨팅 파워를 활용해 클라우드 사업에 진출한다는 보도가 나오자, 시장은 이를 AI 수요와 메모리 수요의 '피크아웃(정점)' 신호로 해석하면서 불안감을 키웠다. 전날 코스피 폭락을 이끈 배경이다.그런데 이 소식은 이미 지난 5월 있었던 메타의 연례 주주총회 당시, 마크 저커버그 CEO가 언급한 내용이다. 저커버그 CEO는 AI 데이터센터 인프라를 대규모로 만드는 과정에서 필요 이상의 자원이 확보된다면, 이를 외부에 대여하거나 판매하는 클라우드 서비스 진출을 "분명히 고려 가능한 선택지"라고 언급했다. 새로 나온 이른 바 '뉴스'가 아니라는 이야기다.게다가 전문가들은 메타발 우려를 기우라고 반박하며 반도체 업황의 '기초체력(펀더멘털)'에는 이상이 없다는 진단을 내놓고 있다. 앞서 한지영 연구원은 "(AI 수요 둔화) 경로가 현실화되고 있다면 글로벌 하이퍼스케일러 업체들이 메모리 공급사들과 장기공급계약(LTA)을 맺을 이유가 없다"고 반박했다. 실제 최근 마이크론은 실적 발표 과정에서 글로벌 16개 대형 업체들과 3~5년 단위의 LTA 계약을 체결했다고 밝혔다. 이미 총 1000억 달러 규모 장기공급계약이 체결돼 있다는 것이다.아울러 지난 1일 발표된 미국 ISM 제조업 PMI 지수 내 구매담당자들의 의견 역시 이같은 낙관론을 뒷받침한다. 글로벌 관세 및 전쟁 불확실성 속에서도 현장에서는 "방산 및 반도체 팹(Fab)향 장비 수요가 상당히 강하다"거나 "AI 산업이 핵심 전자부품의 생산 능력을 대규모로 소비하고 있다"는 증언이 나오고 있기 때문이다.이제 시장의 시선은 오는 7일로 예정된 삼성전자의 2분기 잠정 실적 발표로 이동하고 있다. 삼성전자의 실적은 메타 쇼크로 흔들렸던 반도체 수요의 진위 여부를 확인하는 '가이드라인' 역할을 할 예정이다.시장이 예상하는 삼성전자의 2분기 영업이익 가이드라인은 85조 원에서 90조 원 수준이다. 최근 임직원 특별성과급(주식보상비용) 반영 등으로 시장의 눈높이가 10%가량 떨어지기도 했지만 반도체(DS) 부문의 업황 악화 신호가 아닌 일회성 비용으로 인식되는 상황이다.이같은 전망치를 반영하듯 삼성전자는 이날 전 거래일 대비 2만3500원(8.22%) 폭등한 30만9500원에 마감했다. 함께 조정을 받았던 SK하이닉스 역시 전일 대비 10.88% 폭등한 242만5000원으로 장을 마치며 어제의 하락분을 대부분 회복했다.