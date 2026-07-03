국회 원 구성 '일단 제동' 건 국힘, 7개 상임위원장 받을까?

큰사진보기 ▲지난 6월 30일 국회에서 열린 22대 국회 하반기 11개 상임위원장과 예산결산위원장 선출을 위한 본회의에서 국민의힘 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 민주당의 일방적인 선출 강행에 항의하며 규탄 시위를 벌이고 있다. 2026.6.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서영교 국회 법제사법위원장 선출 후 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 제1차 전체회의에 국민의힘 의원들이 전원 불참해 자리가 비어 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲원 구성 협의 재개하기로 한 한병도-정점식한병도 더불어민주당 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표가 지난 6월 30일 서울 여의도 국회에서 열린 국회의장 주재 양당 원내대표 회동에서 원 구성 협의를 재개하기로 하고 함께 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 22대 후반기 국회 11개 상임위원장을 단독 선출한 더불어민주당에 반발하면서도 일단 '숙고'에 들어갔다.국민의힘 원내지도부는 "원내대표가 주말 사이 의원총회를 열고 추가로 의원들의 의중을 들어 향후 방향을 정할 것"이라는 계획이다. 당론은 강경한 '대여 투쟁' 기조임을 재확인했지만, 당장의 방법론을 결정하지 못한 셈이다.국민의힘은 민주당이 남겨둔 7개 상임위원장 자리를 받지 않겠다고 공개적으로 여러 차례 밝혔지만, 여의도에서는 '결국은 국민의힘이 받을 수밖에 없을 것'이라는 의견도 끊이지 않고 있다.3일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 최근 국민의힘 의원들 사이에선 민주당의 독단적인 원 구성에 협조하지 말아야 한다는 '투쟁론'과 법제사법위원장을 확보하지 못한 상황에서 최소한의 정권 견제를 위해 7개 상임위원장 자리라도 수용해야 한다는 '현실론'이 제기됐다.하루 전인 지난 2일 국회에서 열린 국민의힘 의총에선 '투쟁론'으로 총의가 모였지만, 일부 의원이 '현실론'을 제기한 것으로 전해진다. 한 의원은 <오마이뉴스>에 "의원 일부는 지난 21대 전반기 국회 때 민주당이 원 구성을 독점했던 일을 언급하며 '민주당이 상임위원장을 다 가져가면 힘들다'는 등의 말을 하며 우려했다"고 전했다.해당 의원은 당시 의총장에서 "사람들이 실제로 다 뺏겨봤을 때 그때 느낌이 있으셨나 보더라"라며 "과거 얘기를 하면서 '우리가 이런 것(일부 상임위원장 확보)은 해야 되는 거 아닐까?' 이런 얘기가 일부 있었다"라고도 밝혔다.다만, "그런 우려는 과거를 회고하는 과정에서 나온 것일 뿐, 상임위원장 일부를 받아야 한다는 결론을 주장하려는 것은 아니었다"라며 "의원 다수가 내린 결론은 현재로선 민주당이 일방적으로 제안한 7개 상임위를 받을 수 없다는 것이었다"라고 부연했다.그의 설명대로 <오마이뉴스> 취재에 응한 의원 대부분은 '투쟁론'에 힘을 싣는 모습이었다. 또 다른 의원은 "(법사위원장을 제1야당이 가져가는 등의) 관행은 여러 번의 시행착오 끝에 만들어낸 관행"이라며 "다수당이 일방적으로 원 구성을 관행과 다르게 하는 것은 바람직하지 않은 무책임한 태도"라고 했다. '현실론'을 염두에 둔 듯 말을 아끼는 의원은 일부였다.당내에선 '투쟁론'이 다수, '현실론'이 소수였으나 당 외부에선 '현실론'이 다수, '투쟁론'이 소수였다. 평론가들 사이에선 "조만간 여야가 협상하게 될 것이며, 미세조정을 통해 국민의힘은 본인들이 원하는 상임위원장을 일부 포함해 7개의 정도의 상임위원장을 가져가게 될 것"이라는 의견이 우세했다.하지만 "국민의힘이 대여 투쟁을 하는 모습을 보이고 싶어 하기에 여야 간 대화와 타협이 잘 안될 가능성이 있다"며 "협상이 장기화할 수 있다"는 전망도 있었다. 아예 "민주당이 18개 상임위원장을 운영하게 될 것"이라는 식이다.엄경영 시대정신연구소 소장은 이날 통화에서 "국민의힘이 1~2주 정도 시간을 두고 당내 여론을 수렴해 상임위원장직 일부를 받는 방향으로 정리될 것"이라며 "(핵심 상임위인) 정무위원장, 재정경제기획위원장 등을 포함해 7개 상임위원장을 국민의힘이 가져가는 정도로 타협이 가능할 것"이라고 봤다.엄 소장은 특히 "6년 전인 지난 21대 전반기 국회 당시 민주당이 단독으로 원 구성을 완성해 1년 2개월 동안 독점한 적이 있다"면서 "당시 국민의힘 내에서도 '우리만 손해 봤다'는 분위기가 있었다"라고 설명했다.그러면서 "7개 상임위원장이라도 확보하면 해당 상임위 업무는 국민의힘이 원하는 방향대로 이끌어갈 수 있고, 타 상임위와 연계해 협상의 지렛대로도 활용할 수 있다"며 "이 때문에 민주당과 원 구성 협상을 해보자는 요구들이 당 기저에 있을 것이다"라고 말했다.이종훈 정치평론가도 이날 통화에서 "국민의힘이 상임위원장직 7개 정도를 가져갈 것으로 보고 있다"며 "이번에 민주당이 상임위원장직 전체(18개)가 아닌 11개만을 가져가고 국민의힘 몫을 일부 남겨뒀다는 것은 협상할 의지가 있다는 뜻"이라고 분석했다.반면, 박창환 장안대 특임교수는 같은 날 통화에서 "민주당이 전체 상임위원장직 18개를 싹쓸이할 가능성이 있다"고 말했다. 그는 "이재명 정권을 견제하기 위해 국민의힘 지도부와 강경파는 강경 투쟁을 외칠 것이고, 친한동훈계로 분류되는 의원들 역시 당에서 오해받지 않기 위해 강경한 목소리를 낼 것"이라고 전망했다.그러면서 "여야 간 대화와 타협이 잘 안 될 가능성이 높기에 나머지 7개 상임위원장직도 시간문제일 뿐, 결국은 민주당이 운영해 가는 방향이 될 것이다. 21대 전반기 국회처럼 장기화 국면으로 갈 것"이라고 덧붙였다.한편, 이들 모두는 국민의힘이 우려하고 있는 조작기소 특검법의 처리가 당장은 진행되지 않을 것이라고 봤다. 엄 소장은 "특검법 처리 시 여론이 민주당에 불리하게 작용할 가능성이 있어 정부·여당이 쉽게 강행하기가 어려울 것"이라고 했다.이 평론가도 "특검법은 시급을 요하는 사안이 아니"라며 "이 대통령의 임기가 아직 많이 남았고, 여당도 이 대통령의 공소 취소에 대한 의지가 아직은 불투명한 상태"라고 했다. 박 교수 역시 "민주당은 전당대회 기간이라, 이후 새 지도부가 들어서면 논의 방향이 정해질 것"이라고 했다.