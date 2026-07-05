날마다 '뽀송', 우리집 천연 섬유유연제 삼총사

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"있다, 있어! 드디어 성공이다."

큰사진보기 ▲이엠 활성액을 구하다!행정복지센터에 설치된 스테인리스 이엠 활성액 용기 ⓒ 김효숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲화이트 식초섬유유연제로 사용하는 주정으로 발효한 화이트 식초(다 쓰고 빈 용기) ⓒ 김효숙 관련사진보기

"이거 써 봐. 살균 작용이 있대."

큰사진보기 ▲구연산 가루섬유유연제 대체용 구연산 가루 ⓒ 김효숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

책 모임 가는 길에, 행정복지센터에 들렀다. 센터 마당에 설치된 이엠(EM) 활성액 용기 앞에 서서 투명 눈금을 자세히 봤다.커다란 스테인리스 통에 달린 손잡이 아래 빈 용기를 놓고 손잡이를 아래로 내리니 투명한 노란빛을 띤 이엠 용액이 시원스럽게 나왔다. 한 달 만에 우리 집 1순위 섬유유연제를 구했다.대한건강의료지원단에 따르면, 이엠(EM: Effective Micro-organisms)은 자연계에 존재하는 효모, 젖산균, 누룩 균, 광합성 세균, 방선균 등 사람에게 유익한 미생물 수십 종을 조합, 배양한 것으로 유해균의 번식 및 유기물의 급격한 부패를 억제한다. 또한 악취 제거와 수질 정화에도 효과적이다.이엠은 살균 효과가 우수하고 묵은 때를 깨끗이 닦아내기 때문에 집안 곳곳에서 사용할 수 있다. 나는 욕실 청소와 빨래를 헹굴 때 섬유유연제로 사용한다. 요즘처럼 습하고 무더운 여름철엔 이엠 발효액을 넣고 빨래를 헹구면 옷감이 부드러워지고 땀 냄새가 사라진다. 처음엔 쓸 때는 쿰쿰한 냄새가 불편하지만 익숙해지면 구수하게 느껴진다.이엠을 처음 알게 된 건 10여 년 전 생협에서 활동가 생활을 할 때였다. 냄새에 민감하던 나는 시중 섬유유연제를 쓸 때마다 머리가 아팠다. 게다가 첫째 아이가 아토피를 심하게 앓는 바람에 섬유유연제를 포기했다. 옷감이 뻣뻣해져도 어쩔 수 없었다. 그런 내게 자연에서 얻은 이엠은 큰 선물과도 같았다.처음엔 쿰쿰한 냄새가 부담스러웠는데 익숙해지니까 상쾌하기까지 했다. 처음엔 이엠 활성액을 사서 썼는데 아이가 어릴 때라 빨래도 많고 욕실 청소도 자주 하느라 너무 많이 썼다. 선배 활동가로부터 이엠 원액과 당밀만 있으면 집에서 만들어 긴 시간 쓸 수 있다는 말을 듣고, 온라인으로 원액과 당밀을 구매했다. 1.5 리터 페트병에 원액과 당밀(설탕)을 한 숟가락씩 크게 넣고 천일염을 찻숟가락 하나 정도 넣은 다음 쌀뜨물로 채워 일주일 정도 발효 시켜 이엠 발효액(활성액)을 만들었다. 그런데 습도가 높은 여름철엔 툭하면 상해버렸고, 겨울엔 발효가 잘되지 않았다.고민하던 차에 기쁜 소식을 들었다. 행정복지센터에서 이엠 발효액을 무료로 나눠 준다는 것이다. 소식을 듣자마자 빈 페트병을 들고 달려갔다. 그 때는 이엠 발효액을 아는 사람이 별로 없어서 필요할 때마다 바로 채워올 수 있었다. 하지만 입소문을 타면서 찾는 사람이 많아져 허탕 치고 돌아올 때가 많았다.어느 날, 이엠 발효액 용기에 한 사람당 1.2리터 이상 가져가지 말라는 공문이 붙었다. 하지만 강제성이 없기 때문에 달라지는 것은 없었다. 나는 틈만 나면 빈 통을 들고 행정복지센터로 향했다. 가물에 콩 나듯 나오는 이엠 활성액을 받아 들곤 바로 집으로 돌아와 욕실을 청소하고 세탁기를 돌렸다.그런데 언제부턴가 미생물이 잘 발효되지 않는다며 12월부터 3월 초까지는 공급하지 않았다. 겨울에는 다른 방법을 찾아야 했다. 근처에 사는 큰동서가 내 고민을 듣더니 식초를 추천했다. 가격도 저렴하고 살균 효과가 만점이라고 했다. 특히 빨래할 때는 주정이 원료인 화이트 식초를 사용해야 빨래가 얼룩질 염려가 없다고 했다.이엠도 식초도 기존에 쓰던 섬유유연제 만큼 넣었다. 이엠을 처음 사용할 때처럼 시큼한 냄새가 걱정스러웠지만, 햇볕에 말린 빨래는 쉰내가 사라지고 부드럽고 보송보송해졌다. 18리터 커다란 통에 담긴 식초를 주문해서 처음에 쓰던 1.8리터 용기에 소분해 사용했다. 봄부터 가을까지는 이엠 활성액과 식초를 교대로 쓰고 겨울에는 식초만 사용했다. 2년 정도 사용하니 식초가 똑 떨어졌다.저렴한 식초를 고르느라 스마트폰에 눈을 박고 있던 내게 남편이 구연산 가루 한 통을 건넸다. 동료들과 사용하던 커피메이커 청소하려고 샀는데 자동으로 청소되는 기계로 바꾸는 바람에 쓸모가 없어졌다고 했다. 살균효과가 있다는 말에 냉큼 받아 들었다. 속옷 빨래할 때는 10그램(1큰술), 양이 많은 겉옷 빨래에는 20그램을 물에 녹여 섬유유연제 투입구에 넣었다. 결과는 대만족이었다. 옷감은 부드러워지고 땀에 전 쉰내가 사라졌다.이엠과 식초, 구연산. 천연 섬유유연제 삼총사 덕분에 냄새에 민감한 나도 피부가 약한 우리 식구들도 날마다 부드럽고도 '뽀송'하게 마른 옷을 입는다. 지난 3월 중순부터 다시 이엠 활성액이 공급되었다. 여전히 이엠의 인기는 식을 줄 모른다. 내가 사는 인천 부평구에서는 매주 화요일 오전에 공급 한다는데 화요일 저녁에 가도 없을 때가 많다.지역별로 공급 주기가 다르다는데 우리 동네도 상시 공급으로 바뀌면 좋겠다. 일부 주민들도 달라져야 한다. 우리가 내는 세금으로 만든 좋은 제도를 많은 사람이 함께 이용할 수 있도록 1.2리터 용기 하나씩만 채워가면 좋겠다.이엠 용액을 1.2리터 페트병에 가득 채우니 뿌듯했다. 모임 끝나자마자 집에 와서 세탁기를 돌렸다. 섬유유연제 투입구에 이엠을 넣고. 세탁기에서 경쾌한 알림 소리가 난다. 빨래 끝! 쨍쨍한 햇볕 아래 기분 좋게 빨래를 널러 간다.