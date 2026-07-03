"한글은 AI 시대 가장 과학적 문자"... 세종시, 글로벌 한글문화 확산 나서

큰사진보기 ▲3일 시청 한글사랑세종책문화센터에서 열린 ‘2026 한글문화콘텐츠산업 워크숍’에서 세종시와 한국어진흥재단이 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 워크숍은 조상호 세종시장과 유니스 리 한국어진흥재단 이사장의 업무협약(MOU) 체결로 시작됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 2부에서는 특별 강연 강사로 하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 강단에 올라 눈길을 끌었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲특별 강연 강사로 나선 하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석비서관 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시가 민선 5기 출범과 동시에 '한글문화도시'이자 '인공지능 전환(AX) 선도 도시'로의 도약을 위한 첫 글로벌 행보에 나섰다.3일 시청 한글사랑세종책문화센터에서 열린 '2026 한글문화콘텐츠산업 워크숍'은 한글날 제정 100주년을 기념해 세계 무대에서 한글문화를 세계적인 콘텐츠로 확장할 수 있는 가능성을 확인하는 한글문화 교류의 장으로 열렸다. 특히 이번 행사는 취임 3일째를 맞은 조상호 세종시장의 첫 공식 국제 교류 행사라는 점에서 지역 정가와 문화계의 이목을 끌었다.이번 워크숍은 세종시와 미국 내 한국어 보급을 이끌어온 한국어진흥재단(이사장 유니스 리)과의 업무협약(MOU) 체결로 시작됐다. 엄지인 KBS 아나운서의 사회로 진행된 협약식에는 조상호 세종시장과 유니스 리 이사장, 모니카 류 명예이사장, 윌리엄 길 부이사장, 데보라 리 사무총장 등 재단 핵심 관계자들이 참석했다. 시청 측에서는 남궁호 문화체육관광국장, 김산옥 인공지능디지털담당관, 유민상 한글문화도시과장이 배석했다.양 기관은 이번 협약을 통해 ▲ 한글·한국어·한국문화의 세계화 사업 발굴 및 협력 ▲ 국내외 한글문화도시 세종의 가치 확산 등에 뜻을 모으고 지속적인 파트너십을 구축하기로 약속했다.조상호 세종시장은 환영사에서 "세계에서 글이 만들어진 출처가 있는 문자는 한글이 사실상 유일하고, 과학적 접근법에 의해 만들어진 덕분에 글로벌 시대에 더 주목받고 있는 것 같다"며 "인공지능(AI)이 학습하고 활용되는 관점 역시 한글을 만들었던 시각과 크게 일치하는 만큼 오늘 한글과 인공지능이 만나는 모임이 대단히 뜻깊다"고 밝혔다.유니스 리 한국어진흥재단 이사장은 "이번 만남이 일회성 교류에 그치지 않고, 미래 세대를 위한 의미 있는 협력의 출발점이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 함께 성장하며 지속적인 파트너십을 이어갈 수 있기를 바란다"고 화답했다.2부에서는 특별 강연 강사로 하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 강단에 올라 눈길을 끌었다. 하 전 수석은 '한글, A.I. 시대 가장 과학적인 문자'를 주제로, 급변하는 인공지능 기술 환경 속에서 한글이 가진 구조적 우수성과 문화 콘텐츠로서의 무한한 확장성을 짚었다.특강 이후 조상호 시장은 하 전 수석과 집무실에서 별도의 차담을 나누며, 세종시 공공부문의 인공지능 전환(AX) 전략과 향후 시정 도입 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갈 계획이다.마지막 3부 프로그램으로는 세종의 청소년들과 미국의 교육자들이 AI를 매개로 소통하는 '체험과 교류'의 장이 마련된다. 미국 현지 학교에서 한국어를 가르치는 교사들과 세종시 글벗중·소담중·소담고 학생들이 한 팀을 이루어 협력에 나선다.참가자들은 세종시 한글 핵심 가치인 '이음·채움·가꿈'을 주제로 3개 분임조를 구성, 고려대학교 세종캠퍼스 대학생들의 기술 멘토링을 받아 한글과 세종대왕에 얽힌 스토리텔링 중심의 숏폼(Short-form) AI 영상 콘텐츠를 직접 기획·제작하게 된다.올해는 1926년 '가갸날'로 시작된 한글날이 제정된 지 정확히 100주년이 되는 해다. 유민상 세종시 한글문화도시과장은 "뜻깊은 해를 맞아 한글문화와 인공지능(AI)을 융합해 세계적인 문화콘텐츠산업으로 확장해 나가겠다"는 포부를 전했다.