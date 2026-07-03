석탄화력 비정규직 노동자들이 '햇빛 발전 노동자'로 거듭나려는 이유

큰사진보기 ▲3일 충남 내포신도시 공감마루에서는 발전노동자 재생에너지 협동조합 창립총회가 열렸다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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석탄화력발전노동자들이 추진하고 있는 '발전노동자 재생에너지 협동조합' 최성균 이사장은 "우리는 석탄화력발전소에서 반 평생을 살아온 비정규직 노동자들이다. '정의로운 전환 버스'가 있지만 안타깝게도 우리에게는 탑승권이 없다. 우리 스스로 작은 차량이라도 만들어야 겠다"라고 말했다.실제로 석탄화력발전소 노동자들의 현실은 녹록지 않다. 정부는 오는 2038년까지 가동 중인 석탄화력발전소 총 61기 중 40기를 순차적으로 폐쇄하는 탄소중립 이행 계획을 추진하고 있다. 앞서 지난 2020년 보령화력 1·2호기가 조기 폐쇄됐다. 이어 2025년 말 태안화력발전소 1호기도 발전을 중단했다. 발전소 폐쇄로 석탄화력발전소에서 일하는 노동자들의 미래도 불투명한 상태다.이런 가운데 3일 내포신도시에 위치한 충남공감마루에서는 발전노동자 재생에너지 협동조합(아래 조합) 설립총회가 열렸다. 석탄화력발전소 비정규직 노동자들이 재생에너지 협동조합을 만든 것은 이번이 처음이다. 조합은 충남지역 석탄화력발전소에서 근무하는 비정규직 노동자들이 주축이 됐다조합은 비정규직 노동자와 일반 조합원 등 34명으로 출발했다.조합은 사회적 기업을 목표로 오는 7월 설립될 예정이다. 이들은 법인 설립 후 햇빛발전소 건설을 비롯해 태양광 설치작업과 유지보수 등의 사업을 추진할 계획이다.이들 조합원들은 이날 총회에서 최성균 발기인을 이사장으로 선임했다. 최성균 이사장은 "기후 위기를 심화시키는 석탄화력발전은 더 이상 대안이 아니다. 하루속히 재생에너지로 전환되어야 한다. 하지만 자본이 독점해온 에너지 시장이 그대로 유지되면 또다시 그들만의 잔치가 될 것"이라고 말했다.그러면서 "재생에너지의 공공성도 멀어져 갈 것이다. 그래서 우리는 노동자가 소유하고 운영하는 민주적인 재생에너지 모델을 지향하며 노동자 중심의 협동조합을 만들었다. 재생에너지를 통해 햇빛노동자로 거듭나고자 하는 것"이라고 포부를 밝혔다.조합의 목표도 같다. 안병일 조합 이사는 "석탄화력발전소 비정규직 노동자들의 일자리를 만드는 것이 우선 목표이다"라고 말했다.