바다 건너온 14살 소녀, 그 땅을 지키는 아들

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지난 2일, 전북 임실 관촌면 문화마을에서 오원천의 풍경이 창문으로 보이는 거실에서 김순전 할머니의 한평생 이야기를 채록하였다. 할머니는 보청기를 귀에 끼었고 거동이 불편하며 숨이 차서 말씀 도중 잠깐씩 쉬어야 했다. 할머니는 임실 마당재 농장을 경영하는 김창호(71세)씨의 어머니다. (관련기사: 칠순의 농부 대학생이 트랙터에 사다리 싣고 달리는 까닭
)
90세 실향민 할머니의 바래지 않은 기억
1950년 7월, 14살의 소녀가 황해도 장연읍에서 가족과 떨어져 혼자서 안내인을 따라 지뢰밭을 건너 남쪽으로 내려왔다. 몽금포와 장산곶을 힘들게 거쳐 백령도에서 미군 군함을 탔다. 군함을 탈 때는 가슴까지 차는 바닷물을 밀치며 걸어서 배에 올랐다. 주먹밥으로 허기를 채우며 며칠 만에 군산항에 도착하였다. 또 며칠 걸려서 임실군 관촌면 용산리에 배치되었다.
정부에서 피난민들을 위한 배집(구호용 가설 주택)을 분배해 주어서 거처를 삼았다. 숟가락이나 솥 하나 없이 정착 생활을 시작하였다. 생활 기반이 아무것도 없으니 마을 주민들에게 도움을 요청할 수밖에 없었다. 마을 주민에게 장리쌀을 얻어 생활하는데, 쌀 10말 빌려오면 15말을 갚아야 했다.
대개 봄 춘궁기에 빌려서 가을 수확기에 갚는 경우가 많았는데, 피난민들은 굶주림에 몇 달을 빌려도 같은 비율로 갚아야 해서, 정착 과정이 힘들었다. 장리쌀을 농사지어서 갚을 수 없으니 모내기, 논매주기 등 일을 해주어도 품삯으로 그 빚을 갚기 어려웠다. 소녀는 19살 처녀가 되어 25살의 임실 총각을 만나 임실역 앞 철도관사에서 가정을 꾸렸다. 몇년 후 다시 용산리 농원마을로 가서 닥치는 대로 일하며 살았다.
산등성이를 일구며 살아온 사람들
임실군 관촌면 용산리 농원마을에 정착해 살던 피난민 중 일부 가구는 1960년대 중반을 기점으로 삶의 터전을 넓히거나 개간을 위해 바로 인근인 '마당재(덕천리 방면 산자락 농장 지대)'로 이주하기 시작했다. 김창호씨가 잠시 말했다.
"초등학교 3학년 여름방학 때인 1965년 7월에 현재 마당재 농장 있는 곳으로 이사했어요. 그 무렵 마을의 집마다 설치된 스피커에서 이승만 대통령 서거 뉴스를 들었어요. 누구 땅인지도 모르고 비어 있는 산에서 화전민처럼 살았지요."
마당재 산등성이에 이주한 열세 가구가 기둥 몇 개 세우고 풀잎 엮어 걸쳐 놓은 움막에서 기거했다. 가마니 하나씩 땅바닥에 깔고 식구가 자고, 바깥에 냄비 하나 걸어 놓고 식사를 마련했다. 그렇게 생활하면서도, 삽이나 괭이 하나 가지고 산등성이를 억척스레 일구었다. 이들은 산에 불을 질러 개간하지는 않았지만, 거의 화전민 같은 생활이었다.
김창호씨는 임실군 관촌면 덕천리 마당재 정착촌 마을에서 관촌초등학교까지 한 4km의 산길과 신작로를 걸어다녔다. 마당재 마을 아이들은 학교에 빠지는 날도 많았고, 학교 갔다가 돌아오면 괭이를 잡고 땅을 팠다. 새끼줄로 매듭지어 줄을 쳐놓고 네 땅 내 땅 하면서 살았다.
월남민들의 새로운 거주지를 등록을 해야 되는데, 동네 일을 보는 이장이 자기 집 주소로 전부 올렸다. 월남민들이 화전민처럼 이곳저곳 흩어져서 살다 보니까 고정된 주소가 없었기 때문이었다. 관촌면 덕천리 농원마을에 사는 사람도 이곳 마당재에 사는 사람도 모두 주소가 사선대 산62 번지로 대부분 같았다. 1970년 무럽 마당재 마을에 한복 두루마기 정장한 노인이 찾아왔다. 사실 마당재 마을이 들어선 지역은 인근 어느 문중 소유의 산이었다. 마당재 마을에서 회의가 열렸고, 토지를 매입하기로 뜻을 모았다.
가까운 지역의 문중에서 마당재 산등성이 개간과 마을 형성을 모를 리가 없었다. 오갈 데 없는 피난민의 정착을 문중에서 인내와 관용으로 몇 년을 기다려 주었던 것이었다. 마당재 마을 이주민들 대부분은 빚을 얻어서 개간한 논밭과 집터를 사고, 빚을 갚아 나가며 힘든 생활을 이어가야 했다.
선생님이 건넨 노란 도시락
1975년 무럽부터 마당재 마을 정착민들은 한 가구씩 도시로 이주하기 시작하였다. 힘들게 개간하여 경작한 토지를 팔고 이웃들은 떠나가는데, 김창호씨의 아버지 김종역씨는 땅에 애착심이 강해서 마당재 터전을 지켰다. 김창호씨는 도시로 나가서 용접과 설비 기술을 익혀 일했다. 40년 만에 마당재로 돌아와 옛 터전을 지키고 있다. 김창호씨가 말했다.
"아버지가 맨손으로 일구고, 어머니가 허리 꼬부라져 걸음도 못 할 정도로 골병이 든 땅인데 팔지 않고 지키려고요. 두 분이 젊은 시절 이 땅에다 다 바치고 헌신해서 우리를 키워냈잖아요. 그리고 아버지가 이 땅에 묻혀 계세요. 그러니 내가 이 자리를 못 비우지요."
김순전 할머니의 한평생 이야기 채록을 마치고, 김창호씨와 마당재 농장을 다시 찾았다. 당시의 집터와 논밭, 샘터의 위치를 확인해보고 싶었다.
김창호씨가 마당재로 향하는 산길에서 옛 이야기를 꺼냈다. 관촌국민학교에 다닐 때, 학교에 빈 도시락을 가지고 갔다고 한다. 학교에서 도시락 검사를 했기 때문이었다. 빳빳한 콩기름 종이를 비벼서 밤톨만 한 작은 돌멩이를 싸 도시락에 넣었다. 도시락이 묵직하고 흔들면 도시락이 가득한 것처럼 소리가 났다. 점심시간이면 학교 밖 묘지의 양지 쪽에 혼자 머물렀다. 이 일은 부모님을 여태 모른다고 하였다.
6학년 당시 담임선생님, 이기철 선생님이 어느 날 불렀다. 점심시간에 학교 밖의 작은 굴로 오라고 했다. 학교 뒤 철조망 개구멍을 통해 긴장하며 갔다. 선생님은 큰 노란색 도시락을 뚜껑이 열릴 정도로 밥을 싸고, 병에 파김치를 담아 왔다. '우리 창호'라고 하며, 밥을 절반 뚝 갈라서 도시락 뚜껑에 얹어서 건넸다. 목이 메어 밥이 잘 안 넘어갔다. 그 선생님이 2년 전에 돌아가셨다고 한다.
다시 피어나는 토종 씨앗
김창호씨는 마당재 이곳저곳에 60년 전 살던 이웃들의 집터와 논밭을 하나하나 가리켰다. 우물터도 모두 찾아냈고, 지금도 땅을 파면 샘물이 고일 것이라고 한다. 현재 마당재의 상당한 논밭이 산속의 숲으로 돌아갔다. 지번은 논밭으로 되어있지만, 행정 상으로는 휴경지로 분류되고 있다고 말했다.
마당재 농장의 아랫녘 제법 너른 골짜기의 논에는 토종 품종인 임실 부엉다리콩이 메마른 땅에서 푸른 잎을 활짝 피워내고 있었다. 콩 포기 사이에는 잡초도 드문드문 함께 자라고 있었다. 김창호씨는 내년에는 성주메주콩을 심을 요량이라고 한다. 다른 품종을 함께 재배하지 않아야, 토종 씨앗을 보전하기 유리하다고 한다. 마당재 서쪽으로 지는 해가 숲의 그늘을 길게 드리우고 있었다.