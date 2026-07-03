바다 건너온 14살 소녀, 그 땅을 지키는 아들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲임실 관촌면 마당재 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

"초등학교 3학년 여름방학 때인 1965년 7월에 현재 마당재 농장 있는 곳으로 이사했어요. 그 무렵 마을의 집마다 설치된 스피커에서 이승만 대통령 서거 뉴스를 들었어요. 누구 땅인지도 모르고 비어 있는 산에서 화전민처럼 살았지요."

큰사진보기 ▲임실 마당재 옛 월남민 삶의 터전 ⓒ 이완우 관련사진보기

"아버지가 맨손으로 일구고, 어머니가 허리 꼬부라져 걸음도 못 할 정도로 골병이 든 땅인데 팔지 않고 지키려고요. 두 분이 젊은 시절 이 땅에다 다 바치고 헌신해서 우리를 키워냈잖아요. 그리고 아버지가 이 땅에 묻혀 계세요. 그러니 내가 이 자리를 못 비우지요."

큰사진보기 ▲마당재 농장의 산머루, 임실 마당재 농장 김창호씨의 유년기 추억 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 마당재 농장의 임실 부엉다리콩 ⓒ 이완우 관련사진보기