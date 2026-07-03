"장남들 빼고 검토? 생태축 핵심 구간 제외는 왜곡된 구조"

큰사진보기 ▲장남들 시민모임은 지난 2022년 96번 임시도로를 대상으로 24시간 교통량 조사에 나선 바 있다. 이처럼 국지도 96호선의 장남들 통과 구간은 ‘임시도로’ 형태로 포장되어 운영되어 왔다. ⓒ 장남들보전시민모임 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장남들 구간에서 운영되고 있는 임시도로, 2025년 12월 말 모습 ⓒ 장남들보전시민모임 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정중심복합도시건설청(아래 행복청)이 국지도 96호선 지하화 등을 위한 사전타당성조사에 착수한 가운데 세종 지역 시민사회가 "생태축 핵심인 장남들 구간을 제외한 '반쪽짜리 검토'"라며 강하게 반발하고 나섰다.장남들 보전 시민모임(대표 김지훈, 아래 시민모임)은 3일 성명서를 내고, 행복청이 추진 중인 '국지도 96호선 지하차도 신설 사전타당성조사 용역'이 전체 노선의 생태적 영향을 온전히 짚지 못하는 파편적 접근이라고 비판하며, 96호선 전 구간에 대한 통합적 검토를 촉구했다.앞서 행복청은 지난 6월 29일 나성동 독락정과 금강·제천 합류부를 잇는 3.7㎞ 구간을 대상으로 지하차도 신설, 지상 교차 개선 등의 대안을 검토하는 용역 착수보고회를 개최했다. 당시 행복청은 국가상징구역 조성 등 장래 교통 여건 변화에 선제적으로 대응하겠다는 취지를 밝힌 바 있다.이에 대해 시민모임은 "국가상징구역 완성과 교통 여건 개선이라는 정책 목표 자체는 부정하지 않는다"면서도 "이번 용역 대상 구역에서 정작 중앙공원 2단계와 장남들을 관통하는 구간이 제외된 점은 문제"라고 주장했다.지하차도 신설로 병목 현상이 풀려 통행 속도와 용량이 늘어나면, 증가한 교통량이 고스란히 지상도로로 남겨진 장남들 구간으로 유입될 수밖에 없다는 분석이다. 시민모임은 "교통 편익은 금강 하류 쪽 구간에서 얻고, 그 편익이 만들어내는 통행량 증가 부담은 세계적 금개구리 서식지이자 핵심 생태축인 장남들 구간이 전적으로 떠안게 되는 왜곡된 구조가 될 수 있다"고 우려했다.시민모임은 특히 이번 용역이 '장남들 구간에는 이미 도로가 있다'는 잘못된 전제 위에서 출발하고 있다는 점을 짚었다. 이들에 따르면 국지도 96호선의 장남들 통과 구간은 국토교통부의 정식 노선 고시 없이 임시도로 형태로 포장되어 운영되어 왔으며, 시간이 지나면서 운영 범위가 점차 확대됐다. 실제로 시민모임이 2025년 7월 환경부 환경영향평가과에 문의한 결과, 이러한 확대 운영이 정식 환경영향평가 협의를 거친 것인지는 명확히 확인되지 않은 것으로 알려졌다.시민모임은 "임시로 열어둔 도로가 시간이 지나며 '원래 있던 도로'로 인식되고, 이를 전제로 이후 정비 방식(지하화·교량화 등)만을 검토하는 것은 순서가 뒤바뀐 접근"이라며 "사전타당성조사에 앞서 장남들 구간 임시도로의 개설·확대 운영 경위와 환경영향평가 협의 이행 여부 등 사실관계부터 먼저 확인·공개해야 한다"고 주장했다.이들은 이번 성명이 특정 공법(지하차도냐, 교량이냐, 현행유지냐)에 대한 찬반 논쟁이 아님을 분명히 했다. 핵심은 "96호선이 어떤 형태로 정비되든 금강과 장남들을 잇는 생태적 연결성이 훼손되지 않고, 통행량 변화가 서식지에 미칠 영향이 사전에 예측·저감되어야 한다는 점"이라고 못 박았다.이에 따라 시민모임은 행복청에 ▲ 사전타당성조사 검토 범위에 장남들·중앙공원 2단계 통과 구간 포함(96호선 전 구간 통합 검토) ▲ 임시도로 개설 및 확대 과정의 환경영향평가 이행 여부 사실관계 확인·공개 ▲ 특정 구간 지하화·교량화가 타 구간에 미치는 유발·전이 교통량의 생태영향평가 연동 ▲ 용역 전 과정에 시민사회와 생태전문가 참여 명시적 보장 등 4가지 요구사항을 제시했다.이어 "96호선을 둘러싼 논의가 매번 개별 구간, 개별 사업 단위로 쪼개져 진행되어 온 것이야말로 그간 혼선의 근본 원인"이라며 "행복청, 세종시, LH, 시민사회·생태전문가가 함께하는 상설협의체를 구성해 96호선 전 구간과 중앙공원 2단계를 하나의 계획으로 통합 검토해야 한다"고 거듭 촉구했다.