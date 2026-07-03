제5대 세종시의회 공식 개원, '행정수도 완성' 4년 대장정 시작

큰사진보기 ▲제5대 세종시의회가 3일 의회 본회의장에서 공식 개원식을 갖고 4년간의 대장정에 돌입했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 의원들은 안신일 의장의 대표 낭독에 맞춰 주민의 권익 신장과 지역사회 발전을 위해 의원 직무를 양심에 따라 성실히 수행할 것을 선언했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 개원식 직후 의회 청사 정문 앞에서는 제5대 의회의 출발을 기념하고 화합과 도약을 다짐하는 식수 행사가 열렸다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념 식수를 마치고 기념촬영을 하고 있는 제5대 세종시의회 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲제5대 세종특별자치시의회 개원 축하 기념촬영 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲개원식 후 제5대 세종특별자치시의회 개원 축하연 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시민의 뜻을 대변하며 세종의 내일을 열어갈 제5대 세종시의회가 3일 의회 본회의장에서 공식 개원식을 갖고 4년간의 대장정에 돌입했다.개원식에는 안신일 의장 등 21명의 제5대 시의원 전원과 조상호 세종시장, 강미애 세종시교육감, 김종민 국회의원(세종갑)이 참석했다. 또한 의회 사무처 및 시·교육청 관계자, 의원 가족과 방청 시민 등 100여 명이 자리를 함께하며 제5대 의회의 첫출발을 뜻깊게 맞이했다.이날 의원들은 안신일 의장의 대표 낭독에 맞춰 "주민의 권익 신장과 지역사회 발전을 위해 의원의 직무를 양심에 따라 성실히 수행할 것"을 엄숙히 선서했다. 이어 유인호 부의장이 발언대에 올라 의원윤리강령을 낭독하며 청렴한 생활과 공익 우선의 의정 활동을 결의했다.낭독 직후에는 의회 사무처 직원들이 의원 전원에게 축하 꽃다발을 전달하며 "살기 좋은 명품 세종시를 만드는 길에 최선을 다해 함께하겠다"는 응원의 메시지를 전해 훈훈한 분위기를 자아냈다.안신일 의장은 개원사를 통해 "2030년 세종시는 행정중심복합도시 건설 기본계획이 마무리되는 '세종 완성의 해'를 맞이하며, 제5대 의회의 임기는 그 길과 나란히 흐른다"고 강조했다.이어 "건설 중인 행정수도를 명실상부한 행정수도로 매듭짓는 책무가 우리 어깨에 놓여 있다"며, 제5대 의회의 3대 비전으로 ▲ 행정수도 완성의 마침표(국회 세종의사당 및 대통령 세종집무실 건립, 행정수도 특별법 제정 등) ▲ 시민 중심의 집행부 협치 ▲ 견제와 감시라는 본연의 책무 충실을 제시했다.안 의장은 "시민의 뜻을 받들어 멈추지 않고 움직이는 생동하는 의회, 늘 소통하며 열려 있는 의회를 만들겠다"며 "무엇보다 시민의 목소리 앞에서는 겸손하고 산적한 현안 앞에서는 지혜롭게 일해 2030년 세종 완성의 해에 반드시 유종의 미를 거두겠다"고 다짐했다.이어진 축사에서 조상호 세종시장은 "지금 세종은 새로운 도약의 기회를 맞고 있다"며 "국회 세종의사당과 대통령 집무실 건립이 본격화되면서 행정수도 완성을 향한 역사적 전환점에 서 있다"고 말했다.조 시장은 "앞으로 함께 가야 하는 4년은 세종의 미래를 결정짓는 중요한 시간이 될 것"이라며 "행정수도 완성과 광역 교통망 확충, 청년 일자리 창출, 지역 상권 활성화, 신도심과 읍면 지역 균형 발전 등 산적한 과업은 집행부의 노력만으로는 결코 이룰 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "의회와 집행부가 서로의 역할을 존중하며 연대와 협력의 정신으로 함께 나아가자"고 당부했다.강미애 세종시교육감은 "출범 당시 1만 2000여 명이었던 학생 수가 이제 6만 6000명이 되었고, 교원은 5200명, 학교 수도 173개로 성장하기까지 시의회의 아낌없는 지원과 협조를 보내주셨다는 것을 잘 알고 있다"고 운을 뗐다.강 교육감은 이어 "새롭게 출발한 세종교육도 '빛나는 오늘, 설레는 내일'이라는 비전 아래 학생들의 실력은 탄탄하게, 학교는 더욱 안전하게, 그리고 미래를 당당하게 맞이할 수 있도록 획기적인 전환의 길을 열겠다"며 "의원님들의 애정 어린 격려와 정책적 제언, 상생을 위한 대안 제시가 세종 교육을 바로 세우는 힘인 만큼, 앞으로도 교육청과 의회가 세종교육을 완성시키는 동반자가 되어달라"고 요청했다.김종민 국회의원은 "앞으로의 4년이 사실상 행정수도 완성과 글로벌 문화도시로 위상을 갖출 세종시의 100년을 결정지을 것"이라며 의회의 본질적 역할에 대해 깊이 있는 제언을 던졌다. 김 의원은 "지방의회는 행정부가 시작한 일을 소극적으로 감시하는 곳이 아니라 법안과 조례, 예산을 통해 방향을 제시하는 기획 권력"이라고 정의했다.또한 "백지상태에서 새로운 기준을 결정하는 어려운 일인 만큼, 유일한 기준인 시민 속에서 소통하며 발품을 팔아야 한다"며 "사명감을 갖고 좋은 결정을 내릴 수 있도록 늘 대화하고 타협하는 것을 의회 활동의 대원칙으로 삼아달라"고 주문했다.개원식 직후 의회 청사 정문 앞에서는 제5대 의회의 출발을 기념하고 화합과 도약을 다짐하는 식수 행사가 열렸다. 참석자들은 세종시 시목(市木)인 소나무를 중심으로 각 지역 선거구 18개소에서 가져온 흙을 뿌리에 채우는 '합토(合土)식'을 진행하며 지역 균형 성장을 다짐했다.이어 세종시 금남면, 한솔동, 전의면 등 3개소에서 정성껏 채취해 온 맑은 약수를 결합하는 '합수(合水)식'을 차례로 거행하며, 제5대 의회의 본격적인 도약과 세종시의 번영을 한마음으로 기원했다.한편 제5대 세종시의회는 이번 개원 주간 동안 촘촘한 일정으로 원구성을 공고히 다져왔다. 지난 1일 제107회 임시회 제1차 본회의를 통해 전반기 의장과 부의장 선출을 마쳤으며, 2일 제2차 본회의에서는 4개 상임위원회(행정복지, 경제문화, 도시환경, 교육안전) 위원 선임과 각 상임위원장 선거를 순조롭게 마무리지었다.개원식 당일인 이날 오후 의회는 축하연을 마친 후 곧바로 제3차 본회의를 열고 의회 운영위원회 위원 선임 및 위원장 선출, 예산결산특별위원회 및 윤리특별위원회 위원 선임 등 의회 체제 구성을 최종 마무리하며 4년간의 본격적인 의정 활동에 돌입했다.