광주 양림동의 여름을 먹다 '유소바'

큰사진보기 ▲참치와 안키모가 어우러진 깊고 진한 풍미의 안키모동. ⓒ 이수연(네이버 푸드인플루언서) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양림동 끝자락 모퉁이에서 만나는 소바 맛집, 유소바. ⓒ 이수연(네이버 푸드인플루언서) 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 참치와 안키모가 어우러진 깊고 진한 풍미의 안키모동, 한입만으로도 여름 더위를 잊게 하는 시원한 소바, 츠유에 살짝 적셔 먹는 바삭한 덴뿌라, 부담스럽지 않게 즐길 수 있는 문어가라아게. ⓒ 이수연(네이버 푸드인플루언서) 관련사진보기

큰사진보기 ▲차가운 소바와 바삭한 튀김의 조화, 덴뿌라자루소바. ⓒ 이수연(네이버 푸드인플루언서) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

오래된 선교사 사택과 붉은 벽돌 건물, 골목마다 스며 있는 시간의 흔적. 양림동은 광주 안에서도 유독 천천히 걷게 되는 동네다. 계절이 바뀌어도 이곳의 시간은 조금 느리게 흐르는 듯하다. 그래서일까. 양림동에 오면 목적지보다 골목을 먼저 구경하게 되고, 약속 시간보다 조금 일찍 도착해 주변을 한 바퀴 더 걷게 된다.유소바는 그런 양림동의 분위기를 닮아 있다.양림동 끝자락 모퉁이에 자리한 작은 식당. 처음 찾는 사람이라면 지나칠 수도 있는 위치지만, 주말이나 점심시간이면 금세 눈에 띈다. 가게 앞에 자연스럽게 만들어진 줄 때문이다. 골목을 따라 걷다 사람들이 한 방향을 바라보며 기다리는 모습을 보면 알게 된다.'아, 여기가 유소바구나.'날씨가 더워져서 일까, 오픈 시간 전부터 기다리는 사람들을 어렵지 않게 만날 수 있고, 식사 시간이 가까워질수록 대기 줄은 길어진다. 그럼에도 사람들은 유소바의 냉소바를 위해 기다린다.이날 주문한 메뉴는 덴뿌라자루소바와 안키모동, 그리고 문어가라아게.가장 먼저 눈길을 사로잡은 것은 덴뿌라자루소바였다. 정갈하게 담긴 소바 면발은 보기만 해도 시원하다. 츠유에 살짝 적셔 한입 먹으면 깔끔한 감칠맛과 함께 차가운 온도가 입안을 감싼다. 쫄깃하게 살아있는 면의 식감도 인상적이다.함께 나온 덴뿌라는 또 다른 매력을 보여준다. 갓 튀겨낸 튀김옷의 바삭함과 차가운 소바가 만들어내는 대비가 재미있다. 뜨거움과 차가움, 바삭함과 부드러움이 한 접시 안에서 자연스럽게 균형을 이룬다.소바로 배가 차지 않아 아쉽다면 든든하게 먹을 수 있는 안키모동을 추천한다.참치 위에 올려진 안키모, 즉 아귀간은 특유의 녹진한 풍미를 품고 있다. 흔히 '바다의 푸아그라'라 불리는 이유를 한입만 먹어도 이해하게 된다. 부드럽게 녹아내리는 안키모의 고소함과 참치의 깊은 감칠맛이 어우러지며 진한 풍미를 만들어낸다. 자극적이지 않지만 존재감은 분명하다. 천천히 음미할수록 매력이 살아나는 메뉴다.덴뿌라자루소바가 여름의 시원함을 담고 있다면, 안키모동은 바다의 깊은 풍미를 담고 있다고 표현하고 싶다.문어가라아게도 빼놓을 수 없다.겉은 바삭하고 속은 촉촉하다. 씹을수록 문어 특유의 감칠맛이 올라오고, 부담스럽지 않은 식감이 계속 손이 가게 만든다. 메인 메뉴 사이에서 존재감을 잃지 않는 이유다.유소바가 특별한 이유는 단순히 음식 때문만은 아니다.양림동이라는 공간이 주는 분위기와 음식이 자연스럽게 어우러지기 때문이다. 오래된 골목을 걷고, 느린 시간을 품은 동네를 둘러본 뒤 만나는 차가운 소바 한 그릇. 그리고 녹진한 안키모동 한 숟갈. 그 경험은 한 끼 식사라기보다 작은 여행에 가깝다.