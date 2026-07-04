정진욱 "정청래 리더십, 지나치게 특정 세력 대표... 유능함 못 보여"

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 출마를 고심 중인 정진욱 의원이 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이대로 가면 다음 총선이나 대선에서 유능한 정당으로 평가받기 어렵다."

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- 최고위원 출마를 고심하게 된 계기는?

- 최고위원 후보로서 강점은?

- 전당대회를 앞두고 심해지는 당내 갈등을 어떻게 보고 있나?

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 출마를 고심 중인 정진욱 의원이 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 유 작가의 증축·재건축론은 어떻게 봤나?

- 차기 최고위원과 당대표에겐 어떤 리더십이 필요하다고 보나?

- 다음 총선과 대선 승리를 위해 민주당이 나아간다고 할 때, 정청래 전 대표 체제 리더십엔 뭐가 부족했다고 보나?

- 최근 배재고 야구부가 "스타벅스 가야지" 응원 구호 논란 이후 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 받은 데 대해 야권이 "과도하다"라거나 "철회돼야 한다"라고 주장하는 것에 대해선 어떻게 생각하나?

- 전반기에 이어 후반기 국회에도 산자중기위에 배정됐다. 후반기엔 어떤 역할을 하고 싶나?

정진욱 더불어민주당 의원이 오는 8월 전당대회에 최고위원 출마 의지를 드러내며 한 말이다. 최근 당내 분열상에 큰 위기의식을 느낀다는 정 의원은 30분 인터뷰 동안 '위기'라는 단어를 15차례 사용했다. 막판까지 당선 가능성 등을 살펴보며 출마 여부를 고심 중이라면서도, 당의 위기를 극복하고 정부를 뒷받침하는 '집권 여당 역할론'을 강조하고 나선 것이다.정 의원은 3일 국회 의원회관에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하며 "(최고위원 출마를) 원래 고민하지 않았는데 위기의식이 커지면서 나가야 하지 않을까 생각한다"라고 밝혔다. 다만 "좋은 후보들을 돕는 게 맞다면 돕고, 직접 나가는 게 맞다면 출마하는 고민을 하고 있다"라고 덧붙였다.연임 도전이 유력한 정청래 전 대표 리더십을 겨냥한 비판도 내놨다. 정 의원은 정 전 대표 지도부가 "지나치게 당내 특정 세력을 대표하는 민주당을 통해 대통령을 평가하려 했다"라며 "유능함을 보여주지 못했다"라고 말했다. 최근 적통 논쟁 등으로 격화하는 당내 갈등을 두고는 "불필요하고 퇴행적"이라며 "구시대 용어로 새로운 시대를 규정하려 하니 생기는 갈등"이라고 지적했다.유시민 작가가 이재명 대통령을 비판하며 내세운 이른바 증축·재건축론을 두고도 '갈라치기 프레임'이라고 강하게 비판했다. 정 의원은 '지지자들은 증축을 바랐는데, 이 대통령은 재건축을 하려 한다'라는 유 작가 주장에 대해 "대통령한테 대통령 역할을 하지 말고 특정 당이나 계파의 수장 역할을 하라는 것"이라며 "국민들을 향해 사기 치는 것"이라고 날을 세웠다.초선(광주 동남구갑)인 정 의원은 민주연구원 부원장과 이재명 당대표 정무특보를 역임했으며, 박찬대 원내대표 비서실장을 지낸 바 있다. 22대 국회 전반기엔 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자중기위)·운영위원회 위원을 맡았다. 정 의원은 자신이 "이 대통령의 국정 철학과 정책 방향을 누구보다 잘 알고 있다"라며 "정부를 돕는 역할에서도 강점이 있다"라고 강조하기도 했다.다음은 정 의원과의 일문일답이다."당이 위기라고 생각한다. 더불어민주당 이름을 가진 이후로 가장 큰 위기 중 하나가 아닌가 생각한다. 첫째는 정부를 뒷받침해야 할 집권 여당이 그 역할을 못 하면서 생긴 위기다. 둘째는 민주당이 가졌던 당내 민주주의라는 힘이 깨져가고 있다. 당을 운영하는 지도부의 리더십이 당원과 국민의 공감을 얻지 못하고 있다. 이런 방식으로 가면 앞으로 총선이나 대선에서 유능하고 책임 있는 정당으로 평가받을 수 있을까? 굉장히 어렵다고 본다.이 위기를 많은 분들이 걱정하지만 정확한 메시지가 많이 나오지 않는 것 같다. 저는 최고위원이 주는 공간과 능력과 역할을 통해 목소리를 내야겠다는 생각이다. 원래 (출마를) 고민하지 않았는데 위기의식이 커지면서 나가야 하지 않을까 생각한다. 그런데 또 좋은 후보들이 있으니까 제가 그분들을 돕는 게 맞다면 돕고, 직접 최고위원에 나가는 게 맞다면 출마하는, 그런 고민을 하고 있다.""경제 기자 출신이라 민생에 관심이 많고 당 을지로위원회에서도 열심히 활동하고 있다. 현장과 결합돼 국민들이 바라는 게 무엇인지 다른 분들에 비해 더 많이 느끼고 배우며 의정활동을 해왔다. 최근 중동전쟁으로 유가가 폭등한 것과 관련해 정유사, 아스팔트 업계, 페인트 업계 등 산업 주체별 애로사항을 저희가 풀어드렸다. 현장의 어려움을 해결한다는 보람도 있었지만 제가 협상·조정 능력을 갖고 있는 편이라는 생각도 들었다.저는 이 대통령 수행대변인만 3번을 했다. 지난 대선 때도 대통령께서 수행대변인으로 일하라고 말씀하셨는데, 상임총괄선대위원장을 맡고 있던 박찬대 원내대표의 비서실장을 하고 있다 보니까 양해를 구하고 가지 않았다. (그만큼) 저는 이 대통령의 국정 철학과 정책 방향을 누구보다 잘 알고 있다. 정부를 돕는 역할에서도 강점이 있다.""불필요한 갈등이다. 일어나야 할 이유가 전혀 없는데 일어나고 있다. 갈등을 의도적으로 유발하고 있는 사람들 때문에 생긴 갈등이다. 그리고 퇴행적 갈등이다. 적통이 누구냐, 계보가 어떻냐는 이야기를 공공연하게 한다. 이건 조선시대에 있었던 용어다. (유시민 작가가 말한) 증축·재건축 구분도 구시대적이다. 새로운 시대를 규정하려 하니까 생기는 갈등이다. (전당대회가 있는) 8월 17일이 지나면 갈등이 굉장히 줄어들 거라고 본다.""문제 제기 방식이 굉장히 잘못돼 있다. 유 작가는 맨 처음에 이분법적 프레임을 제시한다. (ABC론 관련) A냐 B냐, 증축이냐 재건축이냐다. 가치만 생각하는 A, 이익만 생각하는 B라는 식으로 인간상을 설정한다. 그런데 한 인간 속엔 그 두 가지가 공존한다. 어떨 땐 공동체의 더 나은 가치에 헌신하며 손해 보기도 하고, 어떨 땐 자기 이익을 지키기 위해 아등바등하기도 한다. 그런데 유시민씨한테는 그런 건 없다. 자기 방식으로 세상을 갈라치기 하는 거다.지금 대한민국을 바로 세우려면 '전면 재건축' 내지는 '전면 재개발'을 해야 한다. 그런데 (유 작가는) '증축'이란 말에 딱 가둔다. 자기가 생각하는 코어(지지)층을 상정한 다음 약간만 확장하라고, 크게 확장하지 말라고 하는데 그건 대통령한테 대통령 역할을 하지 말고 특정 당이나 계파의 수장 역할을 하라는 거다. 올바르지 않다. 무슨 엄청난 논리를 제시하는 것처럼 얘기하는데 국민들을 향해 사기 치는 거다.""세 가지 키워드로 말하면 통합, 개혁, 성과의 리더십이다. 대통령은 민주당의 대통령일 뿐만 아니라 모두의 대통령이다. 그러면 민주당도 온 국민의 관점에서 정치를 할 때 국민 통합이 이뤄질 수 있는데, 지금 그게 안 되고 있다. 예를 들어 당 지도부가 '(대통령은) 민주당만의 대통령이 돼야 하는데 왜 통합의 전선을 너무 넓히느냐'는 식의 사고를 갖고 있으면 대통령을 도울 수 없다. 이번 전당대회의 의제는 딱 하나다. 누가 대통령을 성공시킬 건가다. 그동안 지도부가 그런 리더십을 못 보였기 때문에 당내 갈등이 커졌고 그게 당의 위기로 지금 표출되고 있는 것 같다.""지나치게 당내 특정 세력을 대표하는 민주당을 통해 대통령을 평가하려 하고 대통령의 방향을 잡으려고 했다. 이게 가장 큰 문제였다고 본다. 당내 민주주의를 만들어내지 못했다. 이재명 당대표 땐 독단적으로 결정을 내리거나, 우리가 이해할 수 없는 일이 생기거나 이런 게 없었다. 그런데 이번 지방선거를 하면서 다들 '깜깜이'라는 말을 썼다. 정보가 제대로 공개되지 않고, 그게 지도부 불신으로 이어지고, 당내 갈등으로 가는 거다.또 하나는 유능함을 보여주지 못했다. 민주당은 집권당으로서 성과를 내야 한다. 이건 이념이나 선명성 경쟁으로 되는 게 아니다. (검찰) 보완수사권으로 예를 들어보겠다. 수사·기소가 완전히 분리됐고 중수청·공소청이 출범함으로써 검찰이 다시 돌아올 가능성이 100% 사라졌다. 그런데 보안수사권을 빌미로 자칫 검찰이 돌아올 것 같은 이야기를 한다. 전형적인 공포 정치다. 불필요한 공포심을 유발해 자기 지지층을 모으고 그걸로 정치를 하는 거다.저는 보완수사권 폐지에 찬성한다. 그런데 보완수사권을 폐지하더라도 경찰 수사가 갖는 문제를 보완할 대책이 있어야 한다. 그 관점에서 보면 보완수사권 얘길 그렇게 끌고 가선 안 된다. 선거를 위한 선명성 경쟁으로 몰고 가는 방식, 전당대회 모든 의제를 보완수사권으로 치환하려 하는 방식으로 정치를 해선 안 된다는 거다.""배재고 학생들이 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 노래를 부르면서 5·18을 조롱하고 폄하했던 건 학폭(학교폭력)과 구조가 똑같다. 사회적으로 특정 지역과 사건을 왕따시키며 폭력을 가한 게 전형적인 학폭 아닌가. 가장 문제는 학생들이 그 응원가를 그 자리에서 생각한 게 아니라 준비해 갔다는 거다. 요즘 표현으로 하면 광주일고 선수들이 '긁힐' 게 뭘지, 상처받을 게 뭘지를 찾아 아무런 죄의식이나 문제의식 없이 실행했다는 거다. 그걸 곧바로 제지할 수 있었던 코치나 감독은 (제지하지 않고) 한동안 그대로 놔뒀다. 그게 배재고 야구부의 역사의식과 사회 인식이다.이 문제는 엄중히 다루지 않으면 반복될 수밖에 없다. (배재고 야구부가) 지금은 어린 선수지만 프로팀에 가면 스타(선수)가 된다. 프로 선수는 큰 영향력과 인기를 갖고 있기 때문에 공인보다도 사회적 책임이 크다. 그런데 (야권에선) 그걸 봐주라고 이야기하는 거다. 학폭을 저질렀는데 좋은 대학에 가야 하니까 봐줘야 한다는 거랑 똑같다. 학폭 학생이 책임을 지듯이 이 학생들도 똑같은 책임을 져야 우리 사회가 이런 문제에 대해 경각심을 갖게 된다.""이번에 산자위원으로서 큰 보람은 호남권 반도체 클러스터 800조 투자에 가장 앞장설 수 있었다는 거다. 제가 반도체특별법을 대표발의할 때 국가 균형발전 조항을 넣어서 반도체 클러스터가 수도권이 아닌 비수도권에 갈 수 있도록 만들어 놓은 게 결실을 맺었다. 투자 규모가 적었던 (후공정) 패키징 투자를 반도체 제조공정 팹(FAB) 투자로 바꾸는 데도 제가 역할을 해 투자 규모가 커졌다. 대한민국 산업 지도가 바뀌는 과정에서 더 큰 그림을 그려내고 지역별로 소외되는 곳이 없게 골고루 투자될 수 있도록 노력하겠다."