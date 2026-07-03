인천시, 박찬대 시장 공약 실행을 위한 조직개편

큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박찬대 인천시장이 7월 1일 인천문화예술회관에서 열린 '인천형 행정체제 출범 기념식'에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 박찬대)는 민선 9기 출범 직후인 3일, 새 시정의 공약사항을 신속하게 실행하기 위한 조직개편에 나선다고 밝혔다. 이번 개편안은 인수위원회의 권고안을 바탕으로, 민선 9기 출범과 동시에 성과 중심의 조직 체계를 신속히 구축하기 위해 마련됐다.이번 조직개편의 핵심은 시장의 대표 공약인 'ABC+E' 전략(인공지능·바이오·콘텐츠+에너지)의 추진체계 구축이다. 아울러 기후위기 대응, 교통체계 고도화, 제·문·부(제물포, 문학, 부평) 원도심 균형발전 등 주요 과제를 전담할 기반 마련에 중점을 뒀다.첫째, 기존 '글로벌도시정무부시장'은 '균형발전부시장'으로 명칭을 변경하고, 신설되는 원도심혁신국을 비롯해 도시계획국, 도시균형국, 보건복지국, 여성가족국, 통합돌봄국 등 6개 국을 관장한다. 이를 통해 '균형발전부시장'은 원도심과 신도시 간 균형발전뿐만 아니라 복지·돌봄을 통한 사람 중심의 균형발전까지 맡게 된다.둘째, 행정부시장 산하에 정책조정국, 기후에너지국, 철도도로국이 신설되어 ABC+E 정책 추진 및 시민의 발인 교통관련 기능을 강화한다.민생기획관과 글로벌도시국을 폐지하고, 행정체제개편추진단을 국단위에서 과단위로 재편해 효율적인 시정 운영을 도모한다.이에 따라 인천시 조직 규모는 기존 국단위 22개(1실 17국 3본부 1단), 과단위 115개에서 국단위 23개(1실 19국 3본부), 과단위 119개로 늘어나며, 총 정원은 7600명에서 7702명으로 102명이 늘어난다.조직개편과 관련한 주요 내용은 다음과 같다.정책조정국은 민선 9기 핵심 공약인 'ABC+E' 전략과 지시사항을 총괄해 정책 집행의 속도와 일관성을 높인다. 첨단·바이오 및 뿌리산업 육성의 추진력을 높이고자 기존 미래산업국을 '미래산업본부'로 격상한다. 기존 경제산업본부는 '경제국'으로 재편해 민생 경제 활력에 집중할 계획이다.또 다른 핵심 공약인 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'를 전담할 원도심혁신국을 신설해 맞춤형 지역 활성화 사업을 속도감 있게 추진한다. 기후위기 대응과 에너지 전환을 전담하는 '기후에너지국'을 신설해 신재생에너지 확대와 대기환경 관리에 시 차원의 전문성을 갖춘다.기존 교통국을 시민 생활 밀착형 '교통정책국'과 인프라 구축 전담 '철도도로국'으로 분리해 급증하는 교통 현안 대응력을 극대화한다. 교통정책국은 시민생활과 밀접한 교통행정을 책임지는 역할을 수행하고, 철도도로국은 철도·도로 등 교통 인프라 구축을 통해 인천의 미래 교통망 기틀을 다질 계획이다. 또한, 소방공무원의 복지·건강·심리 지원을 위해 소방본부에 '보건안전복지과'를 신설한다.박찬대 인천시장은 "이번 조직개편은 새로운 시정부 출범에 맞춰 성과 중심의 기틀을 다지기 위한 것"이라며 "이를 통해 시민이 체감하는 미래지향적 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.인천시는 이번 조직개편을 위한 '인천광역시 행정기구 설치 조례' 및 '인천광역시 공무원 정원 조례' 일부개정조례안을 제312회 인천시의회에 제출할 계획이다. 시의회 심의·의결을 마치면 8월 중 개편을 시행할 예정이다.