민주당 최고위 "배재고에 '지만원의 5.18 도서'...예견된 사건"

▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 제22대 국회 후반기 원 구성을 놓고 강경 대응을 예고한 국민의힘을 향해 "투쟁이 아니라 철없는 투정으로 보일 뿐이다"라고 비판했다. ⓒ 유성호 관련사진보기