표는 못줘서 미안해요, 13억짜리 사표공화국

큰사진보기 ▲2025년 대선 선거운동 장면 ⓒ 고유미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲내표그대로 출범 기자회견내표그대로 출범 기자회견입니다 ⓒ 내표그대로 관련사진보기

2025년 6월 3일 밤, 21대 대통령 선거 개표 방송과 함께 민주노동당 권영국 후보의 후원 계좌 알림음이 폭주했다. 단 하루 사이에 쏟아져 들어온 금액은 무려 13억 원, 입금 건수만 3만 5천 건에 달했다.당시 권 후보가 받아 든 최종 득표율은 0.98%. 후원회 계좌를 가득 채운 13억 원은 유권자들이 자신이 지지하는 정당에 표를 주지 못하고, 후원금으로 죄책감을 대신해야만 했던 '사표(死票)의 값'이었다.지난 대선에서 목격했던 기이한 사표 공포증은 얼마 전 치러진 6·3 지방선거 서울시장 선거에서도 똑같이 재현되었다. 개표율 90%를 넘어가던 새벽, 오세훈 후보와 정원오 후보의 격차가 0.6%포인트로 좁혀지자 정원오 후보의 당선을 기대하던 사람들의 비판은 어김없이 정의당 권영국 후보가 얻은 1.1%의 득표율로 향했다. 소수정당을 향한 거친 비난과 원망이 이전보다는 적어졌다고는 하지만, 소신껏 투표한 유권자들을 배신자로 낙인 찍는 목소리는 선거 때마다 반복된다.소수정당을 옥죄는 이 잔인한 프레임은 과연 정당한가. 소수정당 때문에 졌다는 주장이 설득력을 가지려면, 권영국을 찍은 유권자들이 그가 없었다면 전부 차선책인 정원오에게 표를 몰아주었을 것이라는 오만한 전제가 필요하다. 동시에 더 근본적인 질문이 남는다. 민주주의 사회에서 자신이 지지하는 후보에게 투표한 행위가 왜 비난의 대상이 되어야 하는가. 최선이 아닌 차악을 선택하라고 강요하는 선거제도야말로 진짜 문제 아닌가.사실 소수정당 지지자들에게 이 같은 광경은 잔혹한 데자뷔다. 지난 2022년 제20대 대선 당시 이재명 후보와 윤석열 후보의 격차는 단 0.73%포인트였다. 정의당 심상정 후보의 득표율 2.37%를 두고 대선 직후 심상정 때문에 정권을 빼앗겼다는 조롱과 사과 압박이 빗발쳤다. 정의당은 이후 수년간 이 프레임의 늪에서 쉽사리 헤어나오지 못하고 있다.선거가 거듭될수록 차악을 최선인 양 선택하게 만드는 악순환이 깊어지고 있다. 자신의 정치적 선택지가 분명히 있음에도 불구하고, 결국 사표가 될 것이라는 실망감과 최악의 후보를 당선시킬 수는 없다는 공포 때문에 결국 거대 양당에게 투표하게 된다. 이는 우리가 채택하고 있는 '단순다수대표제(한 표라도 더 얻은 후보가 당선되는 방식)'의 필연적인 귀결이다.이러한 단순다수제의 잔인함은 한국 현대사의 고비마다 반복되며 유권자들의 학습효과로 굳어졌다. 대표적인 장면이 바로 직선제를 쟁취해 낸 1987년 제13대 대선이다. 당시 군부 독재 종식을 열망했던 압도적인 민심에도 불구하고, 김영삼-김대중 두 후보의 단일화 실패와 표 분산으로 인해 결국 36.6%라는 낮은 득표율의 노태우 후보가 당선되었다. 과반의 지지를 얻지 못해도 단 한 표만 많으면 청와대 주인이 되는 단순다수제의 맹점이 고스란히 드러난 장면이었다.이후 한국의 유권자들에게는 "내 소신대로 투표했다가 저쪽이 당선되면 어쩌지?"라는 거대한 트라우마가 각인되었다. 단 한 번의 투표로 모든 승패를 끝내버리는 제도 아래서, 소수정당을 향한 지지는 '정권 심판'이나 '정권 연장'이라는 거대 양당의 선거 프레임 앞에 늘 죄책감으로 둔갑해야 했다.전문가들은 이처럼 1987년 이후 한국 정치를 지배해 온 사표 공포의 사슬을 끊어내고 유권자의 소신을 온전히 보장하기 위한 일차적 해법으로 '결선투표제'를 꼽는다. 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우, 상위 1·2위 후보만을 두고 2차 결선 투표를 치르는 방식이다.이 제도 안에서는 1차 투표 때 사표 걱정 없이 자신이 좋아하는 소수정당 후보에게 당당히 표를 던질 수 있다. 이후 결선에서 자신의 가치관에 가까운 후보를 다시 한번 선택하면 되기 때문이다.결선투표제는 거대 양당의 독식을 막는 것 외에도, 당선자의 대표성 문제를 해소해 줄 수 있다. 이번 6·3 지방선거에서 많은 자치단체장들이 과반에 미치지 못하는 득표율로 당선증을 거머쥐었다. 즉, 반대하는 시민이 절반을 넘는데도 불구하고 향후 4년간의 지역 행정 권력을 손에 쥐게 된 셈이다. 결선투표제 하에서는 반드시 유권자 과반의 동의를 얻어야 하므로 당선자의 민주적 통치 기반이 훨씬 단단해진다.물론 결선투표제 실시에는 막대한 선거 비용이 두 번 든다는 현실적인 반론도 존재한다. 하지만 이러한 비판에도 대안은 있다. 투표용지에 후보별 선호 순위를 적어내어 단 한 번의 투표만으로 결선투표와 똑같은 효과를 내는 선호투표제를 도입하면 비용과 유권자의 피로감 문제를 모두 불식시킬 수 있다. 방법이 없는 것이 아니라 단순다수대표제를 통해 쉽게 기득권을 유지하고 있는 보수 양당들의 이해타산 때문이다.거대 양당은 소수정당을 향해 "너희 때문에 쟤네가 당선된다"고 협박하지만, 진짜 문제는 따로 있다. 소수정당의 목소리를 입법과 행정 바깥으로 밀어내는 단순다수대표제라는 거대한 장벽을 무너뜨리지 않는 한, 선거는 그저 합법적인 마녀사냥에 불과하다. <내표그대로>를 비롯한 수많은 단체들이 결선투표제 도입을 위해 목소리를 높이는 이유가 바로 여기에 있다.유권자는 죄가 없다. 개표방송을 보며 쉴 새 없이 이체됐던 '13억 원의 미안함'은 유권자의 몫이 아니다. 언제까지 우리는 투표소 앞에서 죄책감을 느끼며 지갑을 열어야 하는가. 다음 선거에서 유권자가 눌러야 할 것은 참회의 송금 버튼이 아니라, 소신을 담은 당당한 한 표다.자신이 지지하는 후보의 이름을 환하게 웃으며 찍을 수 있는 진짜 민주주의, '13억 원의 부채감'을 '한 표의 자부심'으로 바꾸는 첫걸음은 오랜 시간 숙의된 결선투표제 도입에서 시작될 것이다.