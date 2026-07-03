안양 공무원노조 "흠결 많은 의장 선출 안 돼" 철야농성

큰사진보기 ▲안양시의회 로비에서 농성 중인 전국공무원노동조합안양시지부 ⓒ 전국공무원노동조합 안양시지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 안양시지부 등 기자회견 ⓒ 전국공무원노동조합 안양시지부 관련사진보기

안양시의회 의장 선출 문제로 전국공무원노동조합 안양시지부(아래 공무원노조)와 의회 간 갈등이 격화하고 있다.2일 공무원노조는 안양시의회 로비에서 철야 농성에 돌입했다. 의장 선출 예정일인 오는 7일까지 농성을 계속한다는 방침이다. 현서광 지부장은 3일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "흠결 많은 시의장 선출을 고수하고 있어, 오는 7일까지 농성을 이어가기로 했다"라고 밝혔다.공무원노조는 다수당인 민주당이 의장 후보로 선출한 A 의원이 의장 후보로 적절치 않다 주장하고 있다.2020년 의장 선거를 하면서 무기명 투표 원칙을 무력화하기 위해 투표 용지 구획을 나누어 기표 위치를 지정하는 방식으로 투표, 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 벌금 200만 원을 확정 받는 등흠결이 있다는 이유다. 또 공무국외출장과 관련, 항공운임 등을 부풀려 차액을 편취한 혐의로 검찰에 송치된 상태라고 한다.공무원노조는 A의원이 의장 후보로 선출된 지난달 23일 민주노총 경기중부지부 등과 함께 기자회견을 열어 "의회 관행에 따라 의장 당선이 확실시되는 인물이 과연 적당한 사람인가"라고 반문하며 "도덕적 흠결이 많은 사람이 의장직을 수행하는 것은 공직자를 무시하고 시민을 기만하는 행위"라고 목소리를 높였다.그러면서 "윤리성에 대한 사회적 의혹과 논란이 있는 인물이 아닌, 시민의 신뢰를 받을 수 있는 인물을 의장으로 선출하라"고 밝혔다. 이어 공무원노조는 의회 앞 1인시위 등을 통해 반대 의지를 피력했고, 29일에는 의회 앞에서 집회도 벌였다.이에 의장 후보로 선출된 A 의원은 3일 기자의 해명·반론 요청에 대한 서면 답변을 통해 안양시지부 주장을 반박했다. 위계에 의한 공무집행방해 혐의 벌금 200만 원 확정 건에 대해 "다른 의원들은 벌금 300만 원을 받았지만, 저는 대법원에서 파기 환송돼 200만 원으로 감액된 사건"이라고 해명했다. 공무국외출장 건에 대해서는 "아직 수사 중인 사건으로, '항공료 부풀리기나 회계 부정, 편취' 등 그 어떤 것도 해당되지 않는다"라고 반박했다.안양시지부 반발은 시나브로 거세지고 있지만 안양시의회 민주당이 의장 후보를 교체할 움직임이 없어, 갈등은 지속될 것으로 보인다.10대 의회 전반기 민주당 교섭단체 대표로 선출된 채진기 의원은 "노조 반대는 있지만 의원들이 선출한 의장 후보를 교체하기는 사실상 어렵다"며 "의회와 공무원노조의 관계가 갈등 관계로 비춰지는 모습이 안타깝다"라는 심정을 전했다. .한편, 의회와 공무원노조와의 갈등은 지난해 말 전공노 위원장 출신 안양노동인권센터장 인건비 예산을 시의회가 전액 삭감하면서 본격화됐다. 의회는 두 차례 추가경정예산 심의에서도 인건비 예산을 전액 삭감했다. 따라서 현재 노동인권센터는 있지만 센터장은 없는 상태다. 예산이 없다는 이유로 안양시가 센터장 임명을 하지 않았기 때문이다.이와 관련해 현 지부장은 "안양시노동인권센터 이사회가 센터장 연임을 의결했음에도, 의회가 예산을 삭감해 연임 결정을 무력화하는 것은 예산권을 인사 통제 수단으로 변질시킨 것"이라 지적했다.