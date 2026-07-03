교권 보호의 해법은 교육활동보호국 아닌 '학부모 교육'이다

AD

황제펭귄은 새끼를 지키기 위해 혹한을 견딘다. 반면 뻐꾸기는 새끼를 직접 기르지 않는다. 다른 새의 둥지에 알을 낳고 양육의 책임에서 빠져나간다. 교권보호국 신설 논의가 우려되는 이유도 여기에 있다.더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원은 지난 6월 14일 교육부에 '교육활동보호국'(가칭)을 신설해 교권 침해 사건을 관리하는 컨트롤타워로 만들어야 한다는 보고서를 냈다. 민주연구원이 제안한 교육활동보호국은 교사 개인에게 집중된 부담을 국가가 나눠지겠다는 문제의식에서 출발했다.그러나 교사 의존도가 높은 한국의 교육문화 속에서 책임의 주체를 국가로 넓히는 방식은 임시방편이지 해법이 아니다. 오히려 부모가 져야 할 책임을 교단에 넘기는 '뻐꾸기 부모'를 양산할 수 있다. 교권침해는 교사를 대신할 조직을 만들 때가 아니라 부모를 교육의 주체로 세울 때 비로소 해결될 수 있다.독일은 학부모를 단순한 교육의 수혜자가 아니라 자녀 양육과 교육의 핵심 주체로 인식해 왔다. 이러한 인식 아래 구축된 것이 바로 '학부모 소양 교육'이다. 교육 내용은 실천적이고 현대적이며 디지털 환경과 관련된 주제가 중심을 이루고 있다.특히 사이버폭력, 중독, 온라인 위험 등 사전예방적 성격의 주제가 강조된다는 점에서 독일 학부모 교육의 특징인 예방 중심 접근이 잘 드러난다. 이는 사후대응 중심의 교육활동보호국과 구별되는 지점이다. 교육활동보호국이 사건 발생 이후 대응 책임을 분산시키는 구조인 반면, 학부모 소양 교육은 갈등 예방을 위한 지도 역량 강화 프로그램이라는 점에서 차별화 된다.무엇보다 주목할 점은 교육이 일회성 강의에 그치지 않고 상호 교류와 참여를 중심으로 이뤄진다는 점이다. 부모들은 강의를 통해 정보를 습득하는 것을 넘어, 서로의 경험을 나누고 공유하며 함께 해결 방안을 모색하는 과정을 통해 실질적인 역량을 키워나간다. 실효성 문제가 제기되는 교육활동보호국과 대비되는 점이다.교육활동보호국은 민원과 분쟁으로부터 교사를 보호하는 데 초점을 맞췄다. 2023년 서울 서이초 교사 사망 사건 뒤 교권 보호 대책의 하나로 신설된 민원대응팀과 같은 취지다.그러나 통일된 기준과 관리 체계는 부족한 데다 막대한 민원량까지 겹치면서, 민원대응팀이 직접 대응한 비중은 줄고 담당교사에게 넘어간 비중은 늘었다. 무료 제공, 학교 또는 학부모의 요청에 따른 직접 방문, 온라인 진행 등 '유연한 구조'를 갖춘 학부모 소양 교육과 또 다른 차이점이다.또한 학부모 대표를 대상으로 한 프로그램에서는 교육 내용이 다르게 구성된다. 이 경우 '학교 구조의 이해', '학부모 대표의 역할과 권한', '학교 의사결정 참여 방법' 등이 주요 내용으로 포함된다. 이는 학부모를 단순한 보호자가 아닌 학교 운영에 참여하는 교육 공동체의 구성원으로 인식하는 독일 교육 문화의 특징을 반영한다.한국 학부모들 사이에서도 교육 공동체의 필요성에 대한 논의는 이어져 왔다. <민들레 선집 15호> '부모는 어떻게 학부모가 되는가'에서 학부모들은 "자녀를 학교에 믿고 맡기는 수준을 넘어 학교의 운영과 중요한 의사결정에 관여해 바람직한 방향으로 교육을 이끌고 싶다"고 했다. 이 같은 수요는 학부모 소양 교육이 한국에서도 필요함을 의미한다.학부모 소양 교육은 교권 침해를 막기 위한 사전예방책이자, 교사·학부모·교육기관의 요구를 반영한 현실적 대안이다. 사후 대응 체계에 지친 교사의 부담을 덜고, 교육기관에는 현장 갈등을 줄일 유연한 운영 방안을 제공하며, 학부모에게는 교육 공동체의 역할을 이해할 기회를 준다는 점에서다.교권 보호는 교사를 대신할 조직을 만든다고 해결되지 않는다. 부모를 다시 교육의 주체로 세우는 일에서 시작된다. 그 첫 단추는 학부모 소양 교육이다.