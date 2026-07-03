60년 역사 구옥 문화공간 '그린캔버스', 개발 물결에 사라질 위기

큰사진보기 ▲그린캔버스 전경 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲서까래와 대들보가 살아있는 갤러리 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲시간이 그린 그을림 ⓒ 안종복 관련사진보기

"이 그을린 천정을 보고 있으면, 나를 위해 아궁이 앞에서 땀 흘리시던 돌아가신 친정엄마 생각이 나서 자기도 모르게 눈물이 나요."

"이것이야말로 오랜 시간이 흐르지 않으면 절대 완성될 수 없는, 세상에서 가장 아름다운 시간의 그림이네요."

큰사진보기 ▲석양이 머문 장독대 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲그린캔버스 겨울 ⓒ 안종복 관련사진보기

[그린캔버스 살리기 탄원 서명 동참 안내]

그린캔버스가 철거 위기를 딛고 우리 곁에 남을 수 있도록 행정기관(국토교통부, 의왕시청, LH)에 제출할 온라인 서명에 동참해 주세요

- 탄원 주요 요구사항: 의왕 오전왕곡택지지구 내 그린캔버스 구옥 존치 및 생태·문화 공간으로의 활용 계획 반영

- 참여 방법: 아래 링크를 클릭하여 성함과 거주지역을 입력해 주시면 서명이 완료됩니다.

https://docs.google.com/forms/d/1Osx5LgmSpuMn6N-IBwCPkrYySet0Yh5bvqXGbpyiEDg/viewform?edit_requested=true

의왕톨게이트를 빠져나와 왕곡리 마을 입구로 들어서면, 마치 마법처럼 공기의 흐름이 바뀝니다. 사방을 에워싼 회색 빌딩 숲에서 벗어나 고즈넉한 옛 시골길로 접어드는 순간, 많은 이들은 "일본 애니메이션의 한 장면 속으로 완전히 걸어 들어온 것 같다"고 말합니다. 오랜 세월 개발제한구역(그린벨트)으로 묶여 천혜의 자연이 온전히 보존된 이곳, 초록빛 식물들이 품어 안은 길 끝에 나지막이 자리한 구옥(舊屋) 문화공간 '그린캔버스'가 있습니다.하지만 이 아름다운 치유의 공간이 거대한 개발의 물결 앞에 흔적도 없이 사라질 위기에 처했습니다. 의왕 오전왕곡 공공주택지구 지정이 본격화되면서, 오랜 시간 지켜온 자연과 역사적 가치가 통째로 지워질 기로에 선 것입니다. 개발을 통해 새 아파트를 짓는 것만이 공공의 이익일까요? 아니면 60년 동안 축적된 세월의 온기와 환경을 보존해 후대에 물려주는 것이 진짜 공공의 이익일까요? 우리는 이 질문 앞에 다시 한번 깊은 고민을 시작해야 합니다.그린캔버스는 1960년대, 저의 할아버지께서 직접 돌을 고르고 나무를 세워 지으신 옛집입니다. 저희 가족 3대가 이 솔고개길에 뿌리를 내리고 살아온 삶의 궤적이자, 풍파 속에서도 원형을 고스란히 간직해 온 60년 역사의 증거입니다. 삐걱이는 문을 열고 안으로 들어서면, 세월의 무게를 단단히 버텨내 준 서까래와 대들보가 투박하고 따뜻한 손을 내밀듯 방문객을 맞이합니다.특히 이곳의 백미는 부엌 천정입니다. 수십 년 동안 아궁이에 나무를 때며 자식들의 밥상을 차려내고 가족의 생계를 꾸려왔던 어머니의 고단한 삶과 숨결이, 세월이 빚어낸 짙은 그을림으로 천정 구석구석에 그대로 살아 숨 쉬고 있습니다.그린캔버스를 찾은 수많은 방문객들이 이 그을림 앞에 서서 저마다의 추억을 꺼내놓으며 하신 말씀들입니다. 마당 한편에 묵묵히 자리를 지키고 있는 장독대와 아궁이, 구들장, 그리고 예전 이 땅에서 땀 흘려 농사지으며 사용했던 손때 묻은 농기구들까지… 이곳은 단순히 낡은 집이 아니라, 우리 부모 세대의 삶이 그대로 보존된 '살아있는 박물관'입니다.그린캔버스는 과거의 기억 속에만 머물러 있는 정적인 공간이 아닙니다. 이 따뜻한 구옥 안에서 우리는 식물을 세밀하게 관찰하고 기록하는 식물세밀화(Botanical Art)를 함께 배우고 연구합니다. 자연의 소중함을 이웃과 나누는 환경 교육의 장이자, 주민들이 언제든 찾아와 마음의 양식을 채우는 작은 서점, 그리고 누구나 수준 높은 예술을 접할 수 있는 지역 갤러리로 거듭나며 지역 문화 발전의 밀알 역할을 해오고 있습니다.오랜 세월 그린벨트 제도가 이 지역의 환경을 지켜주었듯, 그린캔버스는 그 자연의 혜택을 온전히 시민들과 나누어 왔습니다. 도시의 획일적인 콘크리트 속에서 사계절의 변화를 온몸으로 느끼며 지친 마음을 치유할 수 있는 소중한 생태·문화적 휴식처를, 우리는 너무나 쉽게 포크레인으로 밀어버리려 하고 있습니다.도시를 새롭게 디자인하는 개발도 중요합니다. 그러나 모든 곳을 콘크리트로 덮어버린 도시는 껍데기에 불과합니다. 우리는 무조건적인 개발 반대를 외치는 것이 아닙니다. 다만, 신도시 개발 계획 내에 이 아름다운 전통 구옥과 주변의 초록 환경을 안전하게 '존치(보존)'하여, 새로 입주할 주민들과 기존 주민들이 함께 상생하고 소통하는 '역사문화공원'이나 '시민 생태 문화 공간'으로 활용해 달라는 상식적인 요구를 하는 것입니다.우리의 아이들에게 아파트 벽면과 아스팔트 도로만이 아닌, 왕곡리 솔고개길의 싱그러운 초록길과 할머니의 이야기가 숨 쉬는 옛 유산을 물려줄 수 있도록 힘을 모아주십시오.온라인 서명에 여러분의 소중한 이름을 보태어 주시기를 간곡히 호소합니다. 여러분의 참여 한 줄 한 줄이 그린캔버스를 지켜내는 단단한 서까래가 될 것입니다.