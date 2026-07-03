전남광주 해수욕장 52곳, 10일부터 순차 개장

큰사진보기 ▲완도 명사십리전남광주통합특별시 완도군 신지면 명사십리 해수욕장. ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남도의 여름 해변. 방문객들이 신발을 벗고 고운 모래 위를 걷고 있다. ⓒ 배은설 관련사진보기

전남광주통합특별시가 오는 10일부터 8월 23일까지 12개 시·군 52개 해수욕장을 순차적으로 개장하고 본격적인 여름철 관광객 맞이에 나선다.올해는 장흥 수문해수욕장이 가장 먼저 문을 열고, 목포 외달도와 여수 만성리, 보성 율포솔밭, 완도 신지명사십리 등 지역 대표 해수욕장이 차례로 개장한다.전남광주통합특별시는 해수욕장 이용객 60만 명 달성을 목표로 '쉼과 즐거움으로 다시 찾는 해수욕장' 조성에 힘쓰고 있다.편의시설도 정비됐다. 시설 정비와 환경 개선 등 11개 사업에 72억 원을 들여 샤워실과 화장실과 같은 노후시설을 정비하고 수질과 백사장 토양, 방사능 검사 결과를 공개하고 있다.지난 1일에는 해수욕장을 운영하는 12개 시·군과 개장 전 최종 점검회의를 열어 준비 현황과 안전관리 대책, 이용객 편의 대책 등을 확인했다.전남광주통합특별시는 인명사고 예방을 최우선 과제로 하고, 안전관리 인력 411명과 구조장비·안전시설 3400여 대를 현장에 배치한다.소방·해양경찰·경찰 등 관계기관과 협조체계도 유지해 신속한 현장 대응에 나선다.바가지 요금과 알박기 등 악덕 상술은 적극 단속하기로 했다. 파라솔과 평상 등 편의시설 사용요금을 사전 공개해 가격 투명성을 높이고, 장기간 무단 점유 시설물은 관련 규정에 따라 엄정 조치할 방침이다.개장 준비를 마친 해수욕장에선 해양레저부터 문화행사, 갯벌 체험까지 지역 특색을 살린 해양관광 콘텐츠도 함께 즐길 수 있다.여수 웅천과 완도 신지명사십리, 진도 가계 해수욕장에선 카약과 패들보드, 윈드서핑 등 해양레저스포츠를 체험할 수 있다. 고흥 남열해돋이 해수욕장에선 오는 18~19일 전국서핑대회가 열린다.가족 단위 관광객을 위한 체험과 문화행사도 풍성하다. 함평 돌머리의 맨손 고기잡기 체험, 장흥 수문의 어린이 수상안전교실과 해변 문화행사, 영광 가마미 썸머페스티벌, 완도 신지명사십리 플라잉보드쇼와 맨발걷기대회, 해남 송호 버스킹 공연 등 프로그램이 관광객을 맞이한다.보성 율포솔밭과 무안 낙지공원 등에선 갯벌 체험을 즐길 수 있어 단순한 물놀이를 넘어 남도의 자연을 오감으로 체험하는 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.박태건 전남광주통합특별시 섬해양정책과장은 "올여름 누구나 안심하고 해수욕을 즐기도록 안전한 운영에 최선을 다하겠다"며 "청정한 자연과 다양한 체험활동이 어우러진 통합특별시 해수욕장에서 소중한 여름 추억을 만들길 바란다"고 말했다.