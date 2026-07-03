"스타벅스 가야지" 배재고, 6일 광주일고 사과 방문

큰사진보기 ▲1일 서울 강동구 배재고 앞에 근조화환이 놓여 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 청룡기 대회에서 더그아웃 응원 중인 배재고 선수들. ⓒ 강릉야구TV 채널 관련사진보기

광주제일고등학교와 야구 경기 중 "스타벅스 가야지" "탱크데이"라는 지역 비하 떼창으로 물의를 빚은 서울 배재고등학교가 광주제일고를 찾아 사과하고 국립 5·18민주묘지를 참배한다.3일 전남광주통합특별시교육청에 따르면, 이번 참배는 지난 6월 29일 열린 고교야구 전국대회 경기 중 배재고 더그아웃에서 부적절한 응원 구호가 터져나오면서 불거진 '5·18 조롱 논란'에 대한 사과 차원에서 추진됐다.광주일고는 배재고 측이 사과 방문을 건의하자, 기말고사 등 시험일정과 학생들의 심리적 안정, 학사 운영 상황 등을 고려해 일정을 검토했다.3일에는 야구부 학생 선수들을 대상으로 의견을 물어 최종적으로 이를 수용하기로 했다.이에 따라 배재고 야구부 학생 선수, 지도자, 학부모, 교직원 등 80여 명은 6일 오후 3시 광주일고를 방문해 공식 사과할 예정이다.이어 국립 5·18민주묘지로 함께 이동해 참배한다.참배에는 김대중 전남광주통합특별시교육감과 정근식 서울특별시교육감도 동행한다.광주일고 이규연 교장은 "배재고 학생들이 잘못을 뉘우치고 진심으로 화해하고 싶어한다고 느껴져, 사과 방문을 받아들이기로 했다"며 "이번 화해를 계기로 학생들이 새롭게 출발하길 바란다"고 말했다.전남광주통합특별시교육청 관계자는 "이번 사안을 계기로 서울시교육청과 민주시민교육 강화에 대한 논의를 시작했으며, 구체적인 방안을 고민하고 있다"며 "미래사회를 이끌 학생들이 건강한 민주시민의식을 갖출 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.[관련기사]