'최고위원 출마' 김형남 "'기득권' 민주당, 이대론 안 돼... 2030 끌어오겠다"

김형남 전 서울시장 경선후보이자 정원오 당시 서울시장 후보 캠프 상임선대위원장(전 군인권센터 사무국장)이 오는 8.17 전당대회 민주당 최고위원 출마를 3일 선언했다.
캠프 대변인이기도 했던 김 전 위원장은 이날 국회 소통관 기자회견을 통해 "과감한 변화로 다시 기대되는 민주당을 만들 시간"이라며 "민주당의 의제가 대통령의 힘이 되는 유능한 집권여당을 만들겠다. 그 길에 김형남이 여러분의 최고위원으로 함께하고 싶다"고 목소리를 높였다.
1989년생 만 36세인 김 전 위원장이 이날 가장 강조한 것은 '2030 청년'이었다. 그는 "2030 청년들이 직전 6.3 지방선거에서 가장 많이 선택했던 건 민주당도, 국민의힘도 아닌 '기권'이었다. 투표장에 안 나왔다"며 "최고위원이 되면 제가 2028년 총선 때까지 날마다 찾아가겠다. 젊은 세대 속 민주당을 향한 기대를 반드시 만들어내겠다"고 약속했다.
그는 출마 직후 기자들과 만나, 실제 2030 정책을 어떻게 바꿀 건지 묻자 "일단 청년들을 먼저 찾아 뵙고 이야기를 들어야 한다"면서도 "일례로 다수 청년들이 고민하는 주거 정책, 나아가 '일할 기회'가 줄어드는 상황에 대해 당과 정부가 총력전을 벌여야 한다"고 강조했다. 실제 2030 청년들의 니즈(NEEDS)와 고민을 먼저 파악하고 그에 맞춰 대응해나가잔 얘기다.
"모든 개혁 어젠다가 당 지도부에서 멈춰"... 유시민 '재건축론'도 우회 비판
김 전 위원장은 "과거만 쳐다보고 리스크 관리에만 신경 쓰는 정당이 바로 기득권 정당"이라며 지금의 민주당을 '기득권 정당'이라 규정, 현 지도부의 한계도 언급했다.
그는 "민주당이 지금처럼 운영되어선 안 된다", "모든 개혁 어젠다가 대통령에게서 시작되어 민주당 지도부 앞에서 멈추고 있다"며 "코어(층)와 주인을 운운하며 당원의 계급을 나누고 따져 묻는 그런 지도부로는 우리 당의 지지층을 넓혀갈 수가 없다"고 지적했다. 앞서 당내 당권주자들 사이 논쟁거리가 됐던 유시민 작가의 '재건축론'을 우회적으로 비판한 셈이다.
김 전 위원장은 지난 1일 국회 의원회관에서 열린 '왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가: 민주당이 가야할 길' 토론회 발제에서도 유시민 작가를 겨냥해 "이 중요한 시기에 재건축이나 자가면역 질환, 코어나 주인 같은 말씀을 하시는 게 참 아쉬운 생각이 든다"라고 밝혔다. 이어 당 지도부를 향해서는 "당 지도부가 미래가 아니라 과거를 더 쳐다보고 있었던 것은 아닌가, 정부와 보는 방향이 서로 달랐던 것은 아닌가"라고 말한 바 있다 (관련 기사 : "잘 알지도 못하면서" 민주당에 쏟아진 질타... 2030의 외면 이유는 https://omn.kr/2iwkm
).
직전 서울시장 선거 땐 25개 자치구 중 구에선 민주당이 이겼으나, 대학생 지역(행정동)에선 국민의힘이 이긴 사례도 잦게 나타났다. '이런 상황을 어떻게 바꿀 건가'란 질문에 김 전 위원장은 "(2030이 보수화되는) 이런 추세나 추이는 예전부터 있었지만, 이번엔 아예 역전이 된 곳도 많이 발견됐다"면서 "민주당을 더 업그레이드할 때다. 당이 이에 정면으로 맞서서 이슈를 제기하고, 논쟁이 붙을 땐 논쟁을 해야 청년들이 관심을 가질 것"이라고 답변했다.
김 전 위원장은 출마 직전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에도 출연해 이재명 정부의 청년정책 방향성도 제안했다. 그는 "요즘 정부에 청년 관련된 부처를 만들겠다는 논의들이 있다. '청년처'를 만든다는 얘기가 있는데, 저는 특히 행정부에 청년 자리를 만들 때 핵심은 '권한과 미션'이라고 본다"며 해야 할 미션을 확실하게 주는 동시에, 권한도 확실히 부여해야 한다고 강조했다.
"딱 10년 전 첫 월급을 타고 민주당원이 됐다"며 2016년 당원에 가입했다는 그는 '과감한 변화'를 약속했다. 김 전 위원장은 "가만히 앉아 대통령 덕만 보는 기득권 정당이 아니라, 대통령을 앞으로 나아가게 만드는 집권 여당을 만들겠다. 선배·동료들이 걸어오신 길을 이어달리겠다"며 "반드시 다시 젊은 세대들이 기대하는 민주당을 만들겠다. (당원이 투표할 수 있는) 2표 중 한 표는, 기대되는 민주당 미래인 저를 위해 써달라"고 지지를 호소했다.
민주당 선출직 최고위원은 총 5명으로, 후보자가 7명 이상일 경우 예비경선을 거쳐 본경선을 치른다. 본경선에선 당원 1인 당 2명 후보에게 투표할 수 있는 1인 2표 방식으로 진행한 뒤 득표를 합산해 최종 5명을 선출하게 된다. 3일 현재까진 현역의원 박선원, 김영호 민주당 의원이 최고위원에 출마했다.
다음은 김 전 위원장의 주요 경력이다.
전 더불어민주당 정원오 서울시장 캠프 상임선대위원장 겸 대변인 (2026년)
전 더불어민주당 서울시장 경선후보 (2026)
전 군인권센터 사무국장 (2016-2026)
전 더불어민주당 제22대 총선 국민참여공동선거대책위원장 (2024)
전 윤석열 즉각 퇴진 사회대개혁 비상행동 행진팀장 (2025)
전 국무총리 청년정책조정위원회 실무위원 (2021-2023)
전 국방부 민·관·군합동위원회 위원 (2020-2021)