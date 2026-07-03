울산시 직원회의 유튜브 생중계에 노조 "악성댓글·낙인 우려"

큰사진보기 ▲2일 울산시청 대강당에서 민선9기 첫 번째 직원정례회 시장과 직원 만남의 날이 열린 가운데 김상욱 울산시장이 이종일 노조위원장과 의견을 나누고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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김상욱 울산시장은 6.3지방선거에서 당선되기 전부터 김상욱TV를 통해 정치 행보 일상을 공개하며 차별화된 모습을 보였다. 당선 후 인수위 활동도 김상욱TV 등 유튜브 생방송을 통해 중계됐고, 이를 두고 "참신하다" 는 의견이 나왔다. 하지만 일각에서는 "공무원 면박주기, 얼차려식 기강 잡기 "라는 반대 의견도 있었다.지난 2일 오전 울산시청 본관 2층 대강당에서 열린 민선 9기 첫 번째 직원 정례회인 '시장과 직원 만남의 날'도 예외 없이 울산시청TV로 생중계 됐고 화두는 '유튜브 생중계'였다. 이 방송분은 현재 비공개 처리됐다.김상욱 시장이 시청직원들과 시정 철학을 공유하면서 조직 내 소통과 화합을 다진다는 취지로 마련된 이날 행사에는 실·국별 직원뿐 아니라 업무 담당자, 간부공무원·중간관리자·실무자 등 직급별 직원, 고연차·저연차·MZ세대 직원, 여성 직원과 다자녀·직장인 엄마(워킹맘)·미혼 직원 등 500여 명의 다양한 구성원이 참여해 현장의 생생한 목소리를 전했다.특히 김 시장 주재의 이야기마당(토크콘서트) 형식으로 운영된 직원과의 대화는 공무원노조가 사전에 접수한 질문과 현장 즉석 질문을 함께 다루는 방식으로 진행됐고 이야기 마당의 첫 순서는 울산시공무원노동조합 이종일 위원장의 질의였다.이종일 위원장은 "(직원회의를 유튜브로 생중계 하면)악성댓글로 인한 사기저하 문제가 크다"며 "생중계된 영상이 자극적으로 2차 재가공되면서 '울산시 공무원이 무능하다' 등 비리집단으로 매도되고 있다"고 지적했다.이 위원장은 또 "왜곡된 정보가 박제된다는 점이 우려된다"며 "언론보도는 문제가 될 경우 정정보도가 가능한데 유튜브는 사실 여부와 관련없이 박제돼 낙인이 찍힌다"며 직원들의 우려를 전했다.이에 대해 김상욱 시장은 "(영상공개가) 불편하겠지만 시간이 지나면 나아질 것"이라며 "팀원이 노출되는 것은 최소화하지만 책임자 노출은 어쩔 수 없다"고 밝혔다. 이어 "직급에 따라 짊어져야할 무게다"며 "자극적으로 매도하는 일이 없도록 미디어팀과 함께 소통할 것이며 잘못된 정보는 적극 수정하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 울산시 관계자는 "시장과 직원이 함께하는 이번 만남은 단순한 정례회의 의미를 넘어, 민선 9기 시정 철학을 조직 내부에 공유하고 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 한 공직 문화를 확산하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.