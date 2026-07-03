옛 전남도청 복원 한 달, 50대 엄마는 30대 딸을 떠올렸다

큰사진보기 ▲지난 6월 30일 광주광역시 동구 옛 전남도청 앞을 한 시민이 걸어가고 있다. ⓒ 드림투데이 관련사진보기

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옛 전남도청이 복원돼 시민 품으로 돌아온 지 한 달여. 지난 6월 30일 오후 방문한 그곳은 한산했다. 해설사를 따라 본관과 상무관을 도는 1시간 30분 동안 마주친 관람객은 스무 명 남짓. 광주시민 임현인(59)씨는 천천히 전시를 둘러보다 상무관 앞에서 걸음을 멈췄다. 1992년, 영문도 모른 채 들어섰던 곳이었다.만삭의 몸으로 시내 백화점에 들렀다가 문이 열려 있어 무심코 들어선 건물. 그곳이 1980년 당시 5·18 희생자들 안치소였다는 사실을 임씨가 안 건 한참 뒤였다. 30여 년이 흘러 같은 자리에 다시 선 임 씨는 "광주시민들이 대단하다"고 말했다. "복수보다 민주화로 승화시킨 것 아니냐"는 것이다.옛 전남도청은 지난 5월 18일 복원을 마치고 정식 개관했다. 1980년 5월, 계엄군에 맞서 시민군이 최후까지 항전했던 그 자리다. 개관과 함께 특별기증전 '5·18 광주, 끝나지 않은 시간'이 열리고 있다.도슨트를 따라 본관에 들어서면 1980년 5월 18일부터 27일까지, 열흘간의 항쟁이 시간 순으로 펼쳐진다. 도청을 비우고 나간 공무원의 책상 서랍에서 그대로 발견됐다는 5월분 월급봉투, 40년 넘게 은행나무가 품고 있다 적출됐다는 탄두처럼, 복원된 공간은 거대한 서사보다 작은 물증으로 그날을 증언한다. 당시 국내 언론은 사전 검열을 받았고, 광주의 진실은 외신을 통해 먼저 세상에 알려졌다. 시민군이 마지막 기자회견을 연 방, 희생자들의 시신이 안치됐던 상무관까지. 옛 도청은 그 자체로 하나의 기록이다.상설 복원 공간을 지나면, 개관에 맞춰 마련된 특별기증전 '끝나지 않은 시간'이 관람객을 맞는다. 시민들이 기증한 자료로 채운 이 전시는 '기록·기억·기념' 세 갈래로 5월의 사람들을 호명한다. 1980년을 기록한 사람들, 기억하는 사람들, 그리고 잊지 않으려 애써온 사람들이다.5·18을 겪은 시민들이 트라우마를 예술로 풀어낸 작품들도 이곳에 있다. 택시기사가 독학으로 그린 차량시위 그림, 유가족들이 사연을 가사로 붙인 '5월 어머니의 노래', 그리고 30여 년 만에 유전자 검사로 신원이 확인된 한 행방불명자의 영정 사진. 고통을 기록으로 바꿔낸 흔적들이다. 임씨가 가장 오래 머문 곳도 이 전시였다.그는 한 작품 앞에서 "당사자였다면, 그 가족이었다면 어땠을까…"라며 한참을 들여다봤다. 전시 책자는 "1980년을 직접 경험한 이들은 묻어둔 기억을 다시 꺼내고, 경험하지 못한 이들은 당시 광주를 되새기는 기회가 되기를 바란다"고 주문하고 있다. 해마다 5월이면 광주의 시간은 다시 1980년으로 돌아가고, 그 시간을 멈추지 않게 하는 건 결국 사람들이라는 것이다.복원 개관 한 달여, 이 공간은 단순한 전시관에 머물지 않는다. 전체 면적의 절반은 시민을 위한 공간으로 설계됐다. 회의실은 누구나 5·18 자료를 열람할 수 있는 열린도서관으로, 상무관은 하루도 쉬지 않는 상설 추모 공간으로 운영된다. 휴게 라운지에서는 '5월의 노래'를 듣거나 영화 '화려한 휴가'를 볼 수 있다. 망월동까지 가지 않아도 도심에서 헌화할 수 있다.평일 낮은 한산해도, 한 달간 이곳을 찾은 발걸음은 적지 않았다. 옛전남도청복원추진단에 따르면 개관일인 5월 18일부터 6월 28일까지 누적 관람객은 14만 2000명. 하루 평균 3000명을 웃도는 규모다. 연아름 전시 해설사는 "평일에도 학교를 비롯한 단체 관람이 이어지고, 주말이면 곳곳이 관람객으로 꽉 찬다"고 했다. 이날도 한국어 해설과 별도로 외국인 관람객을 위한 영어 해설이 함께 진행됐다.아쉬움이 없는 건 아니다. 임씨는 "계단이 가파른데 손잡이가 없어 다리가 불편한 사람은 오르내리기 힘들다"며 "노약자·장애인을 위한 편의시설을 보완해달라"고 했다. "동선을 색으로 표시한 안내나 짧게라도 들을 수 있는 오디오 가이드가 있으면 더 많은 사람이 찾을 것"이라는 제안도 덧붙였다.남는 질문은 기억이 다음 세대로 이어지고 있느냐다. 임씨는 34살 딸 이야기를 꺼냈다. "광주에서 태어나고 자랐는데 5·18을 하나도 모른다"며 "왜 그런 걸 알아야 하느냐고 되묻더라"고 했다. "딸부터 데려와야겠다"는 말이 절로 나온다.이같은 '단절'의 역습은 전시가 한창이던 지난달 29일에도 벌어졌다. 서울 목동구장에서 열린 고교야구 대회에서 배재고 학생들이 광주일고를 상대로 "가야지 가야지 스타벅스 가야지…탱크데이"라는 구호를 외친 것이다. 지난달 5·18을 조롱했다는 비판을 받은 스타벅스 '탱크데이' 논란을 빗댄 것으로, 해당 영상이 전국으로 퍼지며 파문이 일었다. 5·18을 직접 겪지 않은 세대들에게 그날의 기억이 너무 가볍게 소비되고 있는 것이다. 5·18을 기록하고 기억하려 '그 자리'를 복원하는 사이, 한쪽에서는 그 기억이 조롱으로 돌아왔다. 옛 전남도청이 던지는 질문이 더 무거워지는 이유다.연아름 해설사는 "그래도 지난번엔 청소년들이 찾아와 해설을 듣고 인터뷰까지 하고 갔다"며 "미래세대의 발길도 이어지고 있다"고 애써 위로했다. 옛 도청은 주말마다 청소년과 학생을 위한 교육 프로그램을 운영하고 있다. 전시 이름은 '끝나지 않은 시간'이다. 그 제목이 왜 현재형인지는, 상무관 앞 숙연하게 멈춰 선 임 씨의 발걸음과 아직 이곳을 찾지 않은 그의 딸과의 사이 어딘가쯤에서 찾아질 터이다.<저작권자 © 드림투데이, 무단 전재 및 재배포 금지>