런던서 울린 통일 염원...영국한영협회, '코리아 업데이트 2026' 토론회 개최

큰사진보기 ▲런던대(SOAS)에서 열린 KoreaUpdate 토론회에 참석한 패널들 ⓒ 이택민 관련사진보기

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지난 2일(영국 현지 시간), 영국한영협회(British Korean Society, BKS)는 런던 대학교(SOAS) 브루나이 갤러리에서 '코리아 업데이트(Korea Update) 2026' 토론회를 개최했다. 이번 행사는 급변하는 한반도 주변 정세 속에서 영국의 외교·무역 정책 방향과 한영 관계 다변화 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.행사를 주최한 사이먼 스미스 BKS 회장(전 주한 영국 대사)은 환영사를 통해 "과거와 비교해 현재 영국 대중과 주류 사회의 한국에 대한 관심이 최고조에 달해 있다"며, "이러한 흐름을 바탕으로 향후 한·영 고위급 포럼 등을 통해 양국 간의 소통과 교류를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.이날 토론회는 한반도 전문가인 '헤이즐 스미스 교수'가 좌장을 맡아 질의를 이끌었으며, 영국 외교 정책을 담당하는 핵심 관계자 2명이 패널 연사로 나서 발표와 토론을 진행했다.첫 번째 연사로 나선 영국 외교부(FCDO)의 캐런 매독스 동북아시아 과장은 미래 한영 관계가 추구해야 할 핵심 방향으로 Digital(디지털), Decarbonization(탈탄소), Defence(방산)를 결합한 '3D 전략'을 제시했다.아울러 다자간 무역 협력과 관련해 "영국은 한국이 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정)에 가입하는 것을 보고 싶다(would love to see)"며 한국의 가입 추진에 찬성한다는 입장을 나타냈다.사이먼 우드 주북한 영국 대사는 북한의 고립주의 기조 속에서도 소통을 지속하겠다는 입장을 밝혔다. 사이먼 대사는 "가장 중요한 헤드라인은 영국 정부의 북한과의 대화 및 관계 개선 의지가 그 어느 때보다 확고하다는 점"이라고 강조했다. 또한, 코로나19 사태 이후 아직 평양 대사관으로 복귀하지 못한 상황이지만, 보건과 교육 등 인도적 영역에서 북한에 끊임없이 협력을 제안하고 있다고 덧붙였다.두 패널의 연사가 끝난 뒤 이어진 질의응답 시간에는 참석자들의 열띤 토론이 이어졌다. 특히 북한 출신으로 6·25 전쟁을 직접 경험하고 영국에 거주한 지 오래된 한인 1세대 실향민 여성이 참여해 눈길을 끌었다. 그녀가 전한 진심 어린 통일 염원과 한반도 평화를 위한 영국의 적극적인 역할을 주문하는 목소리의 진정성이 현장 장내에 깊은 울림과 감동을 주었다.한편, 한영협회는 오는 9월 김흥종 신임 주영 한국 대사가 주최하는 추석 행사를 개최하여, 한영 양국간의 우호를 다지고 민간 외교 및 소통 창구 역할을 더욱 확대해 나가겠다는 계획을 밝혔다.