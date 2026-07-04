통도사가 현충시설로 지정된 배경

큰사진보기 ▲통도사 일주문 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲통도사 봉발탑 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲통도사 금강계단 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲통도사 본전 ⓒ 여경수 관련사진보기

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6월 30일 오후에는 통도사를 방문했다. 통도사는 울산광역시와 양산시의 경계에 있으나 행정구역은 양산시이다. 통도사 일주문으로 가는 길은 솔숲으로 이루어졌으며, 통도사를 거쳐간 고승들의 부도탑들이 줄지어 세워져 있었다. 통도사의 오래된 역사를 알 수 있었다.영축산통도사라고 적힌 일주문 아래를 지나 사천왕문으로 향했다. 한자로 적힌 통도사 현판을 보니, '도(道)'자가 아닌 '도(度)'자였다. 금강계단을 통하여 도(度)를 얻는다는 의미, 즉 진리를 깨달아 중생을 극락으로 이끈다는 뜻에서 통도(通度)라고 하였다고 전해진다.용화전은 미래의 부처인 미륵불을 모신 법당이다. 용화전 앞에는 보물로 지정된 문화유산인 봉발탑이 있다. 봉발탑은 발우 모양이다. 봉발탑은 금강계단을 바라보고 있어, 약간 비틀어진 모습이다.통도사는 부처님의 진신사리를 모신 사찰로 유명하다. 부처님의 사리를 금강계단에 보관하고 있다. 금강계단은 가장 강한 물질을 일컫는 금강과 계를 주는 장소라는 의미가 합쳐진 단어이다. 통도사의 본전은 동서남북 네 개의 현판이 각각 다른 이름으로 걸려 있다. 동쪽은 대웅전, 서쪽은 대방광전, 남쪽은 금강계단, 북쪽은 적멸보궁이라고 적혀 있다. 특히 검은색 바탕에 금박으로 쓰인 금강계단 글씨가 한눈에 들어왔다. 흥선대원군이 쓴 글씨이다. 한편 본전 안에는 불상이 없다. 본전을 바라보는 금강계단에 부처님의 사리가 있어, 구태여 불상을 모시지 않은 것이다.통도사가 국가현충시설로 지정된 사연이 소개되어 있었다. 한국전쟁 당시 낙동강 전선이 치열하던 시기, 부산 동래에 있던 제31육군병원이 부상병들로 가득 차자 1951년 봄 통도사에 분원이 설치되었다. 3000여 명의 부상병이 통도사로 보내졌으며, 법당은 병상으로 사용되었다.이 사실은 2019년 용화전 미륵불 복장물 조사 중 발견된 연기문과 대광명전 벽면에 남아 있는 부상병들의 낙서를 통해 확인되었다. 이후 생존자 증언이 잇따르면서 2021년 11월 국가보훈처로부터 국내 사찰 최초로 국가현충시설로 지정되었다.나도 군복무 시절에 30일 정도 춘천에 있는 육군병원에 입원한 적이 있었다. 상병 말호봉에서 병장으로 넘어가는 시기여서 자대 생활도 편해질 때였으나, 역시나 후송병원 생활이 더욱 편했다. 당시 종교 활동으로 불교 행사에 꼬박꼬박 참여했던 기억이 난다. 종교 행사 시간에 반야심경 뜻풀이에 혼자 집중했던 적이 있다.통도사 극락전의 외벽에 그려진 반야용선도는 생사의 바다를 건너 극락으로 향하는 구원의 배를 상징한다. '반야'는 깨달음의 지혜를, '용선'은 용의 힘으로 중생을 극락으로 인도하는 배를 의미한다. 불교가 도입되기 이전부터 있었던 용에 대한 토속신앙과 불교가 조화를 이루는 상징이다.군 시절 후송병원에서 독송했던 반야심경이 절로 생각난다. 이름난 사찰에는 대개 약사전이 있다. 약사전은 아픈 중생을 치유하는 부처를 모시는 장소이다. 통도사의 약사전이 가장 효험이 있지 않을까 싶다.