이 대통령 지지율 54%, 3주만에 반등...부동산 민심은 악화

큰사진보기 ▲산업통상부는 2일 이재명 대통령 주재로 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’를 열고 대기업들의 대대적인 충청권 투자 계획을 발표했다. ⓒ 청와대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 지난달 30일 서울 여의도 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회에 입장하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 송파구 한 부동산중개업소. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정 지지율이 하락세를 멈추고 일단 반등에 성공했다. 4월까지 60%대 중후반을 유지하던 직무 긍정 평가 비율이, 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거를 기점으로 50%대 초반까지 내려앉았지만, 7월 첫째 주 조사에서 50%대 중반을 회복했다.반면, 정당 지지도에서는 더불어민주당이 전당대회 과열 양상 속에서도 40%대 초반에서 정체했고, 국민의힘은 지방선거 패배 이후 장동혁 대표 거취 논란과 징계 내홍이 이어지는 가운데 하락세를 이어갔다.한국갤럽이 지난 6월 30일부터 7월 2일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 조사해 3일 발표한 7월 1주 차 데일리 오피니언에 따르면, 이 대통령 직무 수행 긍정 평가는 54%, 부정 평가는 36%였다. 직전 조사인 6월 4주 차와 비교하면 긍정 평가는 51%에서 3%p 올랐고, 부정 평가는 41%에서 5%p 내렸다.이 대통령의 직무 긍정률은 지난 3월 3주 67%, 4월 1주 67%, 4월 2주 67%, 4월 4주 67% 등 60%대 중후반을 기록했다. 하지만 5월 2주 61%, 5월 3주 64%를 거쳐 6월 2주 57%, 6월 4주 51%까지 하락했다. 이번 조사에서는 54%를 기록하며 추가 하락은 막았다. 부정 평가는 6월 2주 35%에서 6월 4주 41%까지 올랐다가 이번 조사에서 36%로 내려갔다.연령별로 보면 40대와 50대의 지지세가 상대적으로 두드러졌다. 40대는 긍정 65%·부정 31%, 50대는 긍정 69%·부정 27%였다. 60대도 긍정 57%·부정 36%로 긍정 평가가 우세했다. 반면 18~29세는 긍정 41%·부정 42%, 70대 이상은 긍정 41%·부정 44%로 부정 평가가 근소하게 높았다. 30대는 긍정 48%·부정 36%였다.지역별로는 광주·전라에서 긍정 평가가 75%로 가장 높았다. 부산·울산·경남 57%, 대전·세종·충청 56%, 인천·경기 54%에서도 긍정 평가가 우세했다. 서울은 긍정 46%·부정 44%, 대구·경북은 긍정 45%·부정 43%로 긍정과 부정이 팽팽했다.정치 성향별로는 진보층의 83%, 중도층의 58%가 이 대통령 직무 수행을 긍정 평가했다. 보수층에서는 부정 평가가 62%였다. 정당 지지층별로는 더불어민주당 지지층의 89%가 긍정 평가했고, 국민의힘 지지층의 74%가 부정 평가했다. 무당층에서는 긍정 37%, 부정 41%로 부정 평가가 조금 많았다.대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 24%로 가장 많았다. 직전 조사보다 9%p 늘어난 수치다. 이어 '외교' 14%, '전반적으로 잘한다' 8%, '소통' 6%, '서민 정책·복지' 5%, '추진력·실행력·속도감' 4%, '직무 능력·유능함'과 '지역 균형 발전'이 각각 3%로 집계됐다.한국갤럽은 "대통령 긍정 평가 이유에서는 경제 비중이 늘었고, 긍·부정 평가 양쪽에 나란히 지역 균형 발전 관련 내용이 새로이 언급됐다"라며 "이는 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 1500조 규모 기업 투자 계획을 담은 '3대 메가 프로젝트' 발표 영향으로 보인다"라고 분석했다. 호남권 메모리 반도체 공장 신설을 비롯한 권역별 주력 산업 육성안이 대통령 평가에도 영향을 줬다고 풀이한 것이다.정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 26%로 집계됐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당과 기본소득당은 각각 1%였다. 지지 정당이 없는 무당층은 25%였다. 민주당과 국민의힘의 격차는 15%p로, 오차범위 밖의 간극이 계속되고 있다.민주당 지지율은 최근 세 차례 조사에서 41%에 머물렀다. 4월 한때 48%까지 올랐던 것과 비교하면 낮아졌지만, 전당대회를 앞두고 당권 경쟁이 본격화하고 내부 신경전이 거칠어지는 상황에서40%대 초반을 유지하며 횡보 중이다. 최근 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬 회동이 추가 하락을 막은 요인 중 하나로 꼽히기도 한다.국민의힘은 하락 흐름을 이어갔다. 국민의힘 지지율은 6월 2주 29%, 6월 4주 27%, 이번 조사 26%로 하락세를 보였다. 지방선거 패배 이후 장동혁 대표의 사퇴 거부, 지도부 책임론, 당내 징계 문제를 둘러싼 갈등이 계속되는 가운데 지지율이 더 떨어졌다. 같은 기간 무당층은 6월 2주 21%, 6월 4주 23%, 7월 1주 25%로 늘었다.민주당과 국민의힘의 격차도 벌어졌다. 6월 2주에는 12%p 차이였고, 6월 4주에는 14%p 차이였다. 이번 조사에서는 15%p 차이다. 민주당이 상승했다기보다, 국민의힘이 하락하면서 격차가 확대된 것이다.성향별로 보면 진보층의 77%가 민주당을 지지했고, 보수층의 59%가 국민의힘을 지지했다. 중도층에서는 민주당 42%, 국민의힘 17%, 무당층 33%였다. 국민의힘은 보수층에서는 과반 지지를 유지했지만, 중도층에서는 민주당과 25%p 차이를 보였다. 중도층 세 명 중 한 명은 지지 정당이 없다고 답했다.대통령 지지율은 반등했지만, 부동산 관련 민심 지표는 좋지 않았다. 향후 1년간 집값이 '오를 것'이라는 응답은 55%, '내릴 것'이라는 응답은 14%, '변화 없을 것'이라는 응답은 21%였다. 지난 3월 조사에서 집값 상승 전망은 29%, 하락 전망은 46%였는데, 넉 달 만에 흐름이 뒤집혔다.전·월세 등 주택 임대료에 대해서는 65%가 '오를 것'이라고 답했다. '내릴 것'은 8%, '변화 없을 것'은 19%였다. 한국갤럽은 집값과 달리 임대료 전망은 2024년 이후 상승론 일변도라며, 지역 간 수요·공급 불균형과 전세의 반전세·월세 가속화 등을 배경으로 짚었다.앞서 조사한 대통령의 국정 부정 평가 이유에서도 '경제·민생·고환율'(16%)에 이어 '부동산 정책'이 9%로 두 번째로 높았다. 현 정부 부동산 정책 평가가 긍정 26%, 부정 46%인 점과 연결하면, 향후 정권의 악재로 작용할 여지가 있다. 같은 기관의 지난 3월 조사에서는 부동산 정책 긍정 평가가 51%, 부정 평가가 27%였던 점과 비교하면 낙폭이 더 뚜렷이 보인다. 특히 서울에서는 긍정 19%, 부정 59%였고, 18~29세는 긍정 17%, 부정 51%, 30대는 긍정 15%, 부정 56%였다. 집값·임대료 부담이 큰 수도권과 청년층에서 부정 평가가 높게 나타났다.부정 평가 이유로는 '집값 상승 억제 못 함'이 21%로 가장 많았고, '대출 한도 제한' 10%, '과도한 규제' 8%, '시장원리 무시·시장 개입'과 '전월세 임대료 상승 우려'가 각각 5%였다.한국갤럽이 자체적으로 실시한 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 조사 대상은 전국 만 18세 이상 1005명이며, 응답률은 10.2%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p로, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 한국갤럽 누리집을 참조하면 된다.