법원, 홈플러스 회생 폐지... 2000억 마련 못하면 파산

큰사진보기 ▲홈플러스의 회생계획안 인가 시한을 하루 앞둔 2일 서울 시내 한 홈플러스 매장 앞에서 시민들이 오가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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법원이 홈플러스 회생절차 폐지를 결정했다. 변수가 없다면 홈플러스 파산이 현실화된다.서울회생법원 4부(재판장 정준영 법원장)는 3일 오전 홈플러스 회생계획안에 따른 운영자금 2000억 원이 조달되지 않았다는 이유로 이같이 결정했다.앞서 지난 1월 재판부는 홈플러스의 청산가치가 계속기업가치보다 크다고 인정된다면서 수익성 없는 점포 정리, 영업 양도, M&A 등을 핵심 내용으로 하는 홈플러스의 '구조혁신형 회생계획안' 작성을 허가했다. 하지만 회생계획안 수행을 위한 운영자금이 마련되지 않았고, 재판부는 3월과 4월 두 차례 회생계획안 가결기간 연장을 결정했지만, 상황은 달라지지 않았다.결국 3일 회생절차 폐지 결정이 내려졌다.재판부는 "홈플러스 익스프레스 사업 부문 매각이 성사되었으나, 잔존 사업부에 대한 M&A가 이루어지지 않은 채 영업을 지속하는 과정에서 매출이 감소하는 반면, 급여, 물품대금채무, 조세 등 공익채권이 급증하고 있는 상황"이라고 설명했다.이어 "기업을 운영하면서 위 회생계획안을 수행하기 위해서는 운영자금으로 최소 약 2000억 원이 필요함에도 현재까지 조달되지 않았다"라고 강조했다.재판부는 "결국 회생계획안(수정안 포함)은 수행 가능성이 없으므로, 이를 관계인집회의 심리·결의에 부치지 않고(채무자회생법 제231조 제3호), 회생절차를 폐지하는 결정을 했다"라고 밝혔다.홈플러스는 14일 이내에 회생절차 폐지 결정에 대해 즉시항고를 할 수 있다. 재판부는 즉시항고에 정당한 이유가 있다고 인정하는 때에는 스스로 재판 내용을 고쳐야 한다. 예를 들어, 즉시항고 기간 내에 홈플러스가 2000억 원을 조달한다면, 재판부가 스스로 회생절차 폐지 결정을 취소할 수 있다.하지만 홈플러스가 2000억 원을 마련하지 못하면 파산 수순을 밟을 것으로 보인다.