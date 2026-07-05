덕지덕지 얽혀있었는데... 60년 전 청계천에서 파묻힌 것

새삼스레 타인과 소통하는 일이 어렵다는 것을 실감합니다. 그래도 많은 이들이 공감하고 소통하는 그런 일들을 찾아 같이 나누고 싶습니다. 보다 쉽고 재미있는 이야기로 서로 교감하면서, 오늘보다는 내일이 더 풍성해지는 삶을 같이 살아갔으면 좋겠습니다.

이 기자의 최신기사 말과 소 키우던 땅에 비행기가, 여의도의 과거를 아시나요